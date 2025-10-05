Niklas Eckert sorgt für einen Neustädter Treffer ins Glück

Ein kühler Wind pfiff durchs Jahnstadion in Neustadt, dazu regnete es. Echtes Schmuddelwetter eben, bei dem man eigentlich gerne auf dem Sofa verharrt. Doch für Tobias Gutscher gab es an diesem Sonntagnachmittag keinen einzigen Ort, an dem er lieber gewesen wäre als hier. Hier an der Seitenlinie bei seinen Spielern. Und dann nach dem Schlusspfiff mittendrin im Siegestaumel. Im achten Spiel feierte sein Team nun endlich den ersten Sieg. Dank eines Treffers in fast allerletzter Minute durch Niklas Eckert schickten die Hochschwarzwälder den favorisierten VfR Stockach als Verlierer nach Hause. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

FC Neustadt: Werner, Rommler, da Silva Marques, Kiefer, Bußhardt (79. M. Waldvogel), Schlegel (90+2. N. Waldvogel), Brosi, Eckert, Rohrer, Orosaj, Gutmann (89. Riesterer). Tor: 1:0 Eckert (90.+1). SR: Patrice Blettermann. ZS: 120.