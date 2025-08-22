Niklas Burlage verlässt BSV Rehden und wechselt zum SV Rödinghausen

Der BSV Rehden muss seinen Kader in der Offensive umbauen: Angreifer Niklas Burlage wechselt mit sofortiger Wirkung zum Regionalligisten SV Rödinghausen. Der 21-Jährige war erst im Sommer 2023 nach Rehden gekommen und hatte sich durch seine Einsatzbereitschaft und Torgefahr schnell zu einem festen Bestandteil der Mannschaft entwickelt.

In seinem ersten Jahr im Herrenfußball überzeugte Burlage nicht nur auf dem Platz, sondern galt auch im Vereinsumfeld als geschätztes Mitglied. Nun entschied sich der Stürmer, den nächsten Schritt in seiner Laufbahn zu gehen und in der Regionalliga West anzugreifen.

Für den BSV bedeutet der Abgang zwar den Verlust eines entwicklungsfähigen Spielers, doch die Verantwortlichen sehen die Offensive weiterhin gut aufgestellt, da der Platz im Kader bereits neu besetzt worden ist.