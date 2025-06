Niklas Binn ist Sonsbecks Dauerbrenner

Der SV Sonsbeck blickt auf eine gute Saison in der Oberliga Niederrhein zurück und konnte nach 34 Spieltagen mit 45 Punkten den achten Platz aus dem Vorjahr bestätigen. Mit Niklas Binn gab‘s nur einen Spieler im Kader, der alle 34 Meisterschaftspartien absolvierte. Der 24-Jährige konnte sich in seinem zweiten Jahr in Sonsbeck enorm steigern und verdiente sich von Trainer Heinrich Losing ein Sonderlob. So lief die Sonsbecker Saison.

„Niklas hat eine gute Entwicklung gemacht. Nach seinem Wechsel von Xanten aus der Bezirksliga hat er sich im zweiten Jahr zu einer festen Größe ins Team gespielt“, sagt Losing. Binn stand in 31 Begegnungen in der Startelf. In seiner ersten Saison kam der lauffreudige Offensivakteur auf 33 Spiele, stand 26-mal in der Anfangsformation, erzielte sechs Tore und kam auf sechs Assists. Seine Torausbeute baute Binn in der vergangenen Spielzeit aus (8) bei fünf Vorlagen.

Die Umstellung von den Außenpositionen ins Sturmzentrum kam Binn zugute. „Dort konnte Niklas seine Stärken noch besser einbringen. Er hat eine starke Laufbereitschaft und einen guten Abschluss. Mittlerweile setzt er seinen Körper besser ein und schirmt die Bälle gut ab. Er kann noch mehr aus sich herausholen und muss weiter an sich arbeiten“, so Losing.

Für die Sonsbecker war das Viertelfinale im Niederrheinpokal gegen Rot-Weiss Essen das Highlight. Binn hätte zum Matchwinner werden können. Beim Stand von 1:0 hatte er die große Möglichkeit, auf 2:0 (79.) zu erhöhen – das wäre höchstwahrscheinlich die Vorentscheidung gegen den Drittligisten gewesen. Aber die Sensation blieb aus, die Profis aus Essen drehten vor 2500 Zuschauern in den Schlussminuten noch das Spiel und gewannen glücklich mit 3:1. RWE setzte sich schließlich im Finale gegen den MSV Duisburg 2:1 durch.

„Wenn du so nah dran bist, einen Drittligisten zu schlagen, fragt man sich schon ab und zu, was möglich gewesen wäre. Zudem hätte uns im Halbfinale mit RW Oberhausen ebenfalls ein tolles Los erwartet. Ich habe nach dem Spiel mit den Essener Verteidigern gesprochen, die waren natürlich erleichtert, sagten aber auch, dass das 2:0 das Spiel entschieden hätte“, so Binn. Und weiter: „Das hat mich noch länger beschäftigt. Aber das Spiel hat uns gezeigt, was wir leisten können und wie wir uns weiterentwickelt haben.“

Die Aufholjagd der Saison

Nach holprigem Beginn starteten die Rot-Weißen im dritten Saisonspiel gegen den TSV Meerbusch eine bemerkenswerte Aufholjagd. Nach einer Viertelstunde lagen die Rot-Weißen bereits 0:3 zurück. Die Losing-Elf zeigte eine großartige Moral und gewann die Partie mit 5:3. „Wie wir an uns geglaubt und das Spiel gedreht haben, war eine Befreiung“, erinnerte sich Binn zurück.

Der Höhenflug

Obwohl eine unglückliche 0:1-Niederlage in Ratingen folgte, gingen die Sonsbecker in den nächsten Wochen selbstbewusst und mit einem umtriebigen Siegeswillen an die Aufgaben heran. In den folgenden zehn Spielen verließ der SVS nur noch ein Mal mit leeren Händen den Platz. Die Rot-Weißen sammelten mit sechs Siegen und drei Unentschieden fleißig Punkte. Unter anderem wurden im Willy-Lemkens-Sportpark die Spitzenteams SC St. Tönis (1:0) und VfB Homberg (2:0) geschlagen. Das 2:0 von Luca Terfloth im Kreis-Derby schaffte es bei der Wahl zum weltweit besten Amateurtor in die Top 100. Mit einer schlechten Phase von vier Niederlagen und 1:13 Toren verabschiedete sich das Team in die Winterpause.

Toller Re-Start

Nachdem die Akkus wieder aufgeladen waren, startete der SVS mit drei Siegen sowie drei Unentschieden in die zweite Halbserie und legte den Grundstein für das Saisonziel. Mit einem 3:0-Sieg gegen den Mülheimer FC feierte Sonsbeck am 29. Spieltag frühzeitig den Klassenerhalt.

Starke Kameradschaft

„Wir hatten schwierige Saison-Phasen, die wir jedoch mit unserem Glauben an uns selbst und unseren Grundtugenden sehr gut überstanden haben. Wir können stolz sein auf das, was wir wieder erreicht haben. Platz acht in der Oberliga ist nicht selbstverständlich“, resümiert Binn, der sich noch gerne an die Vorbereitungszeit und das Trainingslager in Walbeck erinnert. „Das hat uns als Mannschaft direkt nah zusammengebracht und die Neuzugänge super integriert.“

Losing schwärmte von einer starken Kameradschaft in der Truppe: „Es macht mir viel Spaß, die Jungs zu trainieren. Sie waren enorm pflegeleicht. Kompliment auch an die Spieler, die hinten dran waren. Alle haben gut zusammengearbeitet und sich vorbildlich verhalten.“