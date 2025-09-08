Niklas Binn erzielt den Derby-Siegtreffer

Ohne den verletzten Klaus Keisers, aber mit Routinier Sebastian Leurs traf der SV Sonsbeck auf den VfB Homberg. 400 Zuschauer sahen einen knappen Sieg der Gastgeber, die nach einem Auswärtssieg und einer -niederlage sowie zwei ungeschlagenen Heimspielen aktuell Tabellenfünfter sind.

Die Prognose „hitzig“ fürs Lokalderby im Fußballkreis Moers zwischen Sonsbeck und Homberg stimmte nur mit Blick aufs Wetter: Schiedsrichter Kristijan Rajkovski erlaubte bei 27 Grad zwei Trinkpausen. Im Willy-Lemkens-Sportpark blieb es am vierten Oberliga-Spieltag ansonsten recht ruhig; Rajkovski verteilte für jede Mannschaft je eine Gelbe Karte. Dafür war vor allem die zweite Halbzeit jedoch höchstspannend.

Ein Tor würde der Partie guttun – wer nach dem ersten Spielabschnitt an diese Floskel gedacht haben sollte, wurde ab der 47. Minute bestätigt. Denn nach dem Tor von Niklas Binn nahm das Derby an Fahrt auf. Selbiges tat der Sonsbeck-Stürmer kurz zuvor selbst. Als nämlich die Homberger im Spielaufbau den Ball verloren und Binns Offensiv-Kollege Linus Krajac zum Traumpass ansetzte. Binn umschrieb die Szene nach dem Spiel so: „Ich musste auf Abseits aufpassen, hatte gehofft, dass das Timing von Linus gut sein würde und startete durch.“ Der Lauf war gut, das Timing auch. So gut, dass Binn mit Ball allein auf das VfB-Tor zulaufen konnte.

Doch er wurde verfolgt und ungefähr an der Strafraumgrenze eingeholt. „Ich habe gehört, dass einer kommt und deshalb gekreuzt, um ihn abzuschütteln oder ein Foul zu provozieren.“ Ersteres gelang, und dann hatte Binn zwei Ideen: „Ich wollte schießen, habe mich aber dann für die zweite Lösung entschieden.“ Es war die richtige: Der 24-Jährige ging am herausgeeilten Torwart Leon Schübel vorbei und schob mit links ein. Eine sehr abgeklärte Aktion der Nummer 9 der Rot-Weißen.

Sein Trainer Heinrich Losing verriet nach der Partie: „Niklas hatte in der ersten Halbzeit einen schweren Stand. Wir konnten uns insgesamt im letzten Drittel schwer durchsetzen. Also haben wir ihm in der Pause Mut zugesprochen.“ Laut Binn waren des Trainers Worte sinngemäß, dass er in der zweiten Halbzeit zuletzt leistungsmäßig immer zulegen konnte. Und das bestätigte der im Sommer 2023 aus der Bezirksliga vom TuS Xanten gekommene Stürmer auch diesmal – nicht nur aufgrund des Tores, das er nur mit einem erleichterten Lächeln feierte, „weil ich einfach platt war.“

Sein Treffer schien neue Energie freizusetzen, denn der 1,87-Meter-Mann hatte nun weitere gute Szenen. Eine davon führte beinahe zum 2:0. Es war die 73. Minute, als Krajac und Binn fast die zweite Koproduktion für ein Tor gelungen wäre. Doch aus recht spitzem Winkel und kurzer Distanz blieb diesmal der Gästetorwart Sieger. Dessen Trainer Stefan Janßen analysierte hinterher: „Wir hatten in der zweiten Halbzeit mehr Ballbesitz, aber zu wenig Druck aufgebaut. Nach den Chancen war Sonsbeck dem 2:0 näher, und wir nicht zwingend genug.“

Janßen wartet auf ein Erfolgserlebnis in Sonsbeck

Begonnen hatte Janßen sein Fazit zum Derby mit den Worten: „Alles wie immer in Sonsbeck“, wo der VfB seit 2012 auf einen Auswärtssieg wartet. Dabei hatte der Coach alles versucht, um die Niederlage abzuwenden und nach einer guten Stunde Spielzeit fast seine gesamte Offensive ausgewechselt. Ein paar Minuten später wich auch noch der mit Gelb vorbelastete und angeschlagene Top-Scorer Andres Gerardo Gomez Dimas. Für ihn kam mit Stürmer Marcio Jordan Blank der vierte frische Mann für Homberg ins Spiel. Der Ausgleich wollte den Gästen jedoch nicht mehr gelingen. Auch nicht nach einem Eckball in der Nachspielzeit, als Rechtsverteidiger Heni Ben Salah per Kopf nur das Außennetz des Sonsbecker Tores traf.

Zuvor hatten die eingewechselten Luca Janßen und Timo Lehmkuhl auf Seiten der Gastgeber noch die Entscheidung auf dem Fuß. Doch es blieb eben wie immer in Sonsbeck gegen Homberg: meistens äußerst knapp. In der Beurteilung der ersten Halbzeit waren sich beide Trainer weitgehend einig. Losing sah, wie sich beide Teams neutralisierten, „mit leichten Vorteilen für Homberg.“ Janßen „hatte nie das Gefühl, in Rückstand geraten zu können.“

Homberg hatte häufig über Flanken versucht, zum Erfolg zu kommen. Aber die Sonsbecker Abwehrkette – kurz vor der Pause vor allem Tobias Meier und Philip Elspaß – arbeitete clever und viel mit dem Körper oder gerade noch legalem Armeinsatz weg. Elspaß klärte Sekunden vor dem Pausenpfiff einen gefährlichen Pass in den freien Raum auf Höhe des Elfmeterpunkts.

Und dann kam die 47. Minute, das Tor des Tages und damit Fahrt ins Spiel. Janßen dazu: „Wir hatten vorher gewarnt, dass Sonsbeck schnell umschalten kann. Sie sind brutal effektiv und verteidigen sehr gut.“ Losing stimmte zu, sein Team habe leidenschaftlich verteidigt. „Insgesamt war das heute eine Top-Leistung von uns. Einziger Kritikpunkt ist, dass wir nicht das 2:0 gemacht haben. Ich habe mich aber gefreut, dass wir zum Beispiel mit Timo Lehmkuhl wieder einen jungen Spieler aus unserem Verein bringen konnten.“