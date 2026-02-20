Niklas Bär verlängert in Rehden

Schnelle Integration nach Wechsel aus der Regionalliga Bär war vor Beginn der aktuellen Spielzeit vom Regionalligisten SV Drochtersen/Assel in die Waldsportstätten gewechselt. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase fand er schnell Anschluss und entwickelte sich zu einer verlässlichen Option im Kader. In bislang 14 Pflichtspielen überzeugte er durch Einsatzfreude, technische Qualität und taktische Disziplin. Seine besondere Stärke liegt in der Vielseitigkeit: Bär kann sowohl defensive Aufgaben übernehmen als auch offensive Impulse setzen. Diese Flexibilität macht ihn für das Trainerteam zu einem wichtigen Baustein in der Kaderstruktur.

Vereinsführung betont Bedeutung für den eingeschlagenen Weg Sportdirektor Sandy Peter Röhrbein bewertet die Verlängerung auf der Homepage des Vereins als klares Signal: „Mit der Verlängerung von Niklas bleibt eine weitere wichtige Korsettstange unseres Kaders auch in der kommenden Saison. Wir freuen uns, dass viele Spieler – und jetzt natürlich auch Niklas – dem BSV erhalten bleiben, die von unserer zukünftigen Ausrichtung überzeugt sind.“ Auch Trainer Kristian Arambasic unterstreicht die sportliche Entwicklung des 23-Jährigen: „Nach anfänglichen Anlaufproblemen hat er sich stabilisiert, seine Position gefunden und zum Ende der Hinrunde seine Qualitäten voll gezeigt. Mit seiner fußballerischen Klasse, seinem gesteigerten Defensivverhalten und seiner Mentalität verkörpert er genau das, wofür wir stehen.“