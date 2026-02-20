Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Niklas Bär verlängert in Rehden
Oberligist bindet flexibel einsetzbaren Leistungsträger langfristig und setzt auf Stabilität im Kader
Der BSV Rehden treibt seine Personalplanungen weiter voran und hat den Vertrag mit Niklas Bär verlängert. Der 23-jährige Allrounder bleibt damit auch über die laufende Saison hinaus Teil der Schwarz-Weißen und steht sinnbildlich für den eingeschlagenen Weg des Vereins: Kontinuität, Entwicklung und Identifikation.
Schnelle Integration nach Wechsel aus der Regionalliga
Bär war vor Beginn der aktuellen Spielzeit vom Regionalligisten SV Drochtersen/Assel in die Waldsportstätten gewechselt. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase fand er schnell Anschluss und entwickelte sich zu einer verlässlichen Option im Kader. In bislang 14 Pflichtspielen überzeugte er durch Einsatzfreude, technische Qualität und taktische Disziplin.
Seine besondere Stärke liegt in der Vielseitigkeit: Bär kann sowohl defensive Aufgaben übernehmen als auch offensive Impulse setzen. Diese Flexibilität macht ihn für das Trainerteam zu einem wichtigen Baustein in der Kaderstruktur.
Vereinsführung betont Bedeutung für den eingeschlagenen Weg
Sportdirektor Sandy Peter Röhrbein bewertet die Verlängerung auf der Homepage des Vereins als klares Signal: „Mit der Verlängerung von Niklas bleibt eine weitere wichtige Korsettstange unseres Kaders auch in der kommenden Saison. Wir freuen uns, dass viele Spieler – und jetzt natürlich auch Niklas – dem BSV erhalten bleiben, die von unserer zukünftigen Ausrichtung überzeugt sind.“
Auch Trainer Kristian Arambasic unterstreicht die sportliche Entwicklung des 23-Jährigen: „Nach anfänglichen Anlaufproblemen hat er sich stabilisiert, seine Position gefunden und zum Ende der Hinrunde seine Qualitäten voll gezeigt. Mit seiner fußballerischen Klasse, seinem gesteigerten Defensivverhalten und seiner Mentalität verkörpert er genau das, wofür wir stehen.“
Spieler bekennt sich zum Standort Rehden
Bär selbst sieht seine Zukunft klar beim BSV Rehden und fühlt sich im Umfeld des Vereins gut aufgehoben. Mit seiner Zusage gewinnt der Oberligist Planungssicherheit und stärkt zugleich die Identifikation innerhalb des Teams.
Die Vertragsverlängerung fügt sich in die strategische Ausrichtung des Vereins ein, den bestehenden Kader zusammenzuhalten und gezielt weiterzuentwickeln. Für den BSV Rehden ist Niklas Bär damit nicht nur ein vielseitiger Spieler – sondern ein verlässlicher Baustein für die kommenden Aufgaben.