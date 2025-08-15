Niklas Antlitz und Jason Prodanovic verstärken den VfR Aalen

Der VfR Aalen hat kurz nach dem Start in die neue Oberliga-Saison noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich mit Niklas Antlitz und Jason Prodanovic zwei erfahrene Spieler gesichert. Der 25-jährige Stürmer Antlitz bringt mit seiner Größe von 1,90 Metern und einer beeindruckenden Torquote aus der Verbands- und Regionalliga reichlich Offensivkraft mit. Prodanovic, 24 Jahre alt und 1,78 Meter groß, verstärkt die Abwehr auf der Außenbahn und verfügt über die Erfahrung von 171 Pflichtspielen in verschiedenen Spielklassen.

Niklas Antlitz: Torjäger mit langjähriger Regionalliga-Erfahrung Antlitz begann seine Karriere im Nachwuchs des SV Sandhausen und des SC Freiburg, ehe er über mehrere Stationen in der Regionalliga Südwest auf sich aufmerksam machte. Besonders in seiner Zeit beim FC Astoria Walldorf stellte er seine Torgefahr unter Beweis: In der Saison 2022/2023 erzielte er 14 Treffer in 34 Spielen, in der Verbandsliga Baden kam er zuvor auf 18 Tore in nur 19 Einsätzen. Auch bei den Stuttgarter Kickers gehörte er zur Stammkraft. Zuletzt lief er für die SG Barockstadt Fulda-Lehnerz auf, wo er in der Spielzeit 2024/2025 elf Partien absolvierte. Mit seiner physischen Präsenz und Abschlussstärke soll er im Aalener Angriff für mehr Durchschlagskraft sorgen.

Jason Prodanovic: Defensivkraft mit internationaler Ausbildung

Prodanovic bringt eine vielseitige Laufbahn mit, die im Nachwuchs von Borussia Dortmund begann und ihn über Stationen wie den MSV Duisburg, den KFC Uerdingen und Holstein Kiel II führte. Der Außenverteidiger stand in der Regionalliga West, Nord und Bayern insgesamt 73-mal auf dem Platz und erzielte dabei fünf Treffer. In der Saison 2023/2024 war er für den FC Augsburg II in der Regionalliga Bayern aktiv und kam dort auf 23 Einsätze, in denen er zwei Tore und zwei Assists beisteuerte. Neben seinen Defensivqualitäten bringt er auch Offensivdrang und Standardsicherheit mit.

Kaderplanung abgeschlossen

Mit der Verpflichtung der beiden Neuzugänge hat der VfR Aalen seine Kaderplanungen für die Saison 2025/2026 abgeschlossen. Die Mischung aus erfahrenen Kräften und jungen Talenten soll dem Team die nötige Stabilität und Flexibilität geben, um in der Oberliga Baden-Württemberg eine starke Rolle zu spielen.