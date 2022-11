Niklas Albers erneut treffsicher - DKMS Spendenaktion 1. Kreisklasse: Apensen gewinnt Derby 6:1 - Ottensen mit Verletzungspech

So., 06.11.2022, 15:00 Uhr

Fußball wurde aber auch gespielt. Bereits nach drei Minuten stand es 0:1 durch Daniel Pilz. „Den Treffer spielte Apensen gut heraus“, gab Ottensens Coach Björn Mielke. Bitter für die Hausherren: Noch bevor Apensen durch Niklas Albers auf 0:2 erhöhte, weil die Abseitsfalle nicht zuschnappte, da ein Außenspieler schlief, mussten mit Alexander Rickert (Wade) und André Jacobs (Knie) gleich zwei Defensivkräfte verletzt raus. Ottensen gab aber nie auf, kam noch vor der Pause durch Tim Happernagl zum Anschlusstreffer. Die Begegnung blieb weiter offen, bis Mitte der zweiten Halbzeit. Niklas Albers, Führender der Torschützenliste, schoss einen Freistoß zum 1:3 ins Netz. „Das war ohne Frage ein schönes Tor, aber ohne den guten Schiedsrichter anzugreifen, den hätte man nicht unbedingt geben müssen“, meinte Mielke. Albers drehte weiter auf. Der Mittelfeldspieler erhöhte sein Torkonto auf satte 18 Treffer. Auch Niklas Greifenberg durfte sich mit dem Abpfiff in die Torschützenliste eintragen. „Das Ergebnis ist eindeutig zu hoch, das bestätigte auch Peter Steffens vom TSV Apensen. Wir vergaben unsere Möglichkeiten. Keinen Vorwurf an meine Mannschaft, die Einstellung stimmte“, so der Ottenser Coach. Seine Mannschaft muss jetzt zum nächsten Spitzenteams nach Ottendorf, Apensen muss nach Drochtersen.