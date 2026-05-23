Nikita Podlipnikov rückt in die Liga der SpVg Eidertal Molfsee auf von Eidertal Molfsee · Heute, 13:24 Uhr · 0 Leser

Nikita Podlipnikov zwischen dem neuen Cheftrainer Heiko Dukats-Jadwizak und Co-Trainer Torben Bornhöft. – Foto: SpVg Eidertal Molfsee

Mit großer Freude gibt die SpVg Eidertal Molfsee bekannt, dass Nikita Podlipnikov aus der eigenen U19 in die Ligamannschaft aufrückt.



Der 18-jährige Mittelfeldakteur wird in der kommenden Spielzeit den nächsten Schritt im Herrenbereich gehen und auch künftig das Trikot der Molfseer tragen. Nikita, der in der abgelaufenen Serie bereits diverse Einsätze in der Ligamannschaft sowie bei den 2. Herren absolvierte, überzeugt mit seiner kreativen Spielweise, seinen technischen Fähigkeiten und kluger Zweikampfführung. Nikita bringt beste Voraussetzungen mit, um sich im Herrenbereich konsequent weiterzuentwickeln und dort nachhaltig zu etablieren.