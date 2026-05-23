Nikita Podlipnikov rückt in die Liga der SpVg Eidertal Molfsee auf

Mit großer Freude gibt die SpVg Eidertal Molfsee bekannt, dass Nikita Podlipnikov aus der eigenen U19 in die Ligamannschaft aufrückt.
Der 18-jährige Mittelfeldakteur wird in der kommenden Spielzeit den nächsten Schritt im Herrenbereich gehen und auch künftig das Trikot der Molfseer tragen.
Nikita, der in der abgelaufenen Serie bereits diverse Einsätze in der Ligamannschaft sowie bei den 2. Herren absolvierte, überzeugt mit seiner kreativen Spielweise, seinen technischen Fähigkeiten und kluger Zweikampfführung. Nikita bringt beste Voraussetzungen mit, um sich im Herrenbereich konsequent weiterzuentwickeln und dort nachhaltig zu etablieren.
Sportlicher Leiter Chris Foley: „Nikita ist ein sehr interessanter Mittelfeldspieler, der mit seiner Technik, seiner Spielübersicht und seinem Fleiß hervorragend in unser Anforderungsprofil passt. Besonders bemerkenswert ist, wie reif und lernwillig er seinen Weg geht."
Nikita Podlipnikov: „Der Schritt in die Ligamannschaft ist für mich eine große Chance und zugleich ein Ansporn. Ich bin immer bereit, mich zu verbessern, möchte mich im Herrenfußball durchsetzen und mit harter Arbeit meinen Teil zum Erfolg der Mannschaft beitragen.“