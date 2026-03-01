Nik Rosenbaum ist der Unterschiedsspieler für Hüffelsheim

Die Führung: Simon Scherer trifft per Kopf zum 1:0. Foto: Jochen Werner

Hüffelsheim. Zwar vom Ergebnis her weniger Spektakel als zuletzt, aber eben wieder nicht zu Null gespielt. Am Ende setzte sich die SG Hüffelsheim auf dem Rasen auf Palmenstein verdient mit 3:1 gegen den VfB Bodenheim durch. Chancen hatten auch an diesem Sonntag beide sehr offensiv eingestellten Mannschaften in einer enorm schnellen Partie ohne Ruhephasen en masse.

„Das Spiel kann auch ganz anders laufen. In der ersten Halbzeit hatten wir einen guten Torhüter und das notwendige Quäntchen Glück, denn Bodenheim hat sich wahnsinnig gut verkauft.“ SG-Trainer André Weingärtner wusste, bei wem er sich bedanken musste. Keeper Mark Becker hielt dabei seinen Kasten sauber, war auch gegen Calvin Fassnacht (14.) auf dem Posten. Als er dann nach einem Fehler im Aufbau von Aliu Cande umspielt wurde, grätschte der zurückgeeilte Niclas Mörbel das Spielgerät von der Linie (22.). der Tabellenvorletzte hatte stark begonnen, die SG musste sich auf dem tiefen Grün erst finden, nahm aber den Kampf an und fand mit zunehmender Spielzeit immer mehr Lösungen.

Die erste Torgelegenheit hatte Johann Frisch nach Foul an Simon Scherer vom Punkt. Den Strafstoß konnte Immanuel Van der Velden aber festhalten (28.). Danach riss Nik Rosenbaum das Spiel an sich. Seine beiden Abschlüsse aus der zweiten Reihe zischten aber knapp am Tor vorbei. Ein Standard musste her. Und auch für den war Rosenbaum zuständig. Bei seiner Ecke stand Scherer am höchsten in der Luft und traf per Kopf zur Führung. Unmittelbar danach war Pause.

„Die zweite Halbzeit hat mir heute besser gefallen“, so Weingärtner. Auch wenn die Gäste alles in die Waagschale warfen, aufopferungsvoll kämpften und sogar keine drei Minuten nach Wiederbeginn durch Khaled Abou Daya zum Ausgleich kamen, bestimmte die SG nun das Geschehen. Der für den verletzten Elias Ludwig eingewechselte Tim Krafft, eine interne Umstellung und der perfekte 50 Meter-Vertikalball von Mörbel in den Lauf von Scherer machten es möglich. Der 20-jährige Goalgetter ließ sich nicht bitten, legte den Ball mit dem ersten Kontakt an Van der Velden vorbei zur erneuten Führung (51.). Tor Nummer drei fiel auf ähnliche Art. Rosenbaum verdiente sich Assist Nummer zwei, seinen Freistoß von der Seitenauslinie aus dem Mittelfeld vollendete Krafft (79.)

In letzter Konsequenz fehlt der Überblick

Dass es bei diesem Ergebnis blieb, lag an der Chancenverwertung der SG. Dafür, dass Scherer (80.) und Krafft (86.) auch die besten Möglichkeiten nicht ummünzen konnten, hatte Weingärtner angesichts der Umstände großes Verständnis. „Tim war heute der typische Joker. Er war sofort im Spiel, hat uns mit seinen Sprints enorm weitergeholfen und für unheimlich viel Wirbel gesorgt. Dabei war er nach ein paar Minuten schon klinisch tot, weil der Boden so tief war.“ Über seine rechte Seite erarbeitete sich Krafft dank seinem Tempo viele Gelegenheiten, nur in letzter Konsequenz fehlten dann vielfach der Überblick oder schlichtweg die Energie.

Und Rosenbaum? „Er war einmal mehr der Unterschiedsspieler“, brachte Weingärtner die Leistung des 27-jährigen Mittelfeldakteurs auf den Punkt.

SG Hüffelsheim: Becker – Mörbel, Ludwig (46. Krafft), Hermann, Balzer – Scheick (89. Hohmann), Müller – Frisch (59. Reidenbach), Rosenbaum, Yerima (89. Dayton) – Scherer (84. Najda)





