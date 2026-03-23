Nik-Bödder-Cup: 1.000 Euro für den guten Zweck gesammelt

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Beim diesjährigen Nik-Bödder-Cup der Eintracht Elbmarsch ist erneut eine Spendensumme von 1.000 Euro zusammengekommen. Möglich wurde dies durch die traditionelle Tombola im Rahmen des Hallenturniers. Die Veranstaltung erinnert an Nik Bödder, der 2017 bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam. Seither kommen jährlich Menschen zusammen, um gemeinsam Fußball zu spielen und gleichzeitig soziale Projekte zu unterstützen.

Die gesammelten Erlöse wurden an zwei Organisationen aus der Region übergeben. Einen Betrag von 500 Euro erhielt Lichtblick Lüneburg, ein Projekt der Pädagogischen Initiative e. V. Die Einrichtung begleitet Kinder und Jugendliche, die einen nahestehenden Menschen verloren haben, und bietet ihnen Unterstützung sowie einen geschützten Raum für Austausch und Trauerarbeit. Die Arbeit basiert überwiegend auf Spenden und ehrenamtlichem Engagement.

Weitere 500 Euro gingen erstmals an den Verein Leben und Fördern in der Elbmarsch. Ziel des Vereins ist es, Wohnraum für Menschen mit Behinderung in der Region zu schaffen und ihnen ein selbstbestimmtes Leben in ihrem gewohnten Umfeld zu ermöglichen. Mit dem geplanten Projekt soll ein Ort entstehen, an dem Menschen mit Unterstützungsbedarf dauerhaft wohnen und gleichzeitig Teil der Gemeinschaft bleiben können.