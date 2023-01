Nihat Sagir übernimmt bei den VSV II

Mit Sandy Wilhelm verlässt ein VSV-Urgestein die Trainerbank. Von 2010 bis 2018 lief er in 150 Spielen für die VSV auf. Als Trainer-Neuling holte Sandy Wilhelm mit der dritten Mannschaft (2018 bis 2020) 2019 gleich den Kreispokal, als Trainer der zweiten Mannschaft sicherte er 2021 und 2022 den Klassenerhalt in der Bezirksliga Lüneburg 4. Das ist auch in dieser Saison das primäre Ziel. Derzeit steht der Bezirksligist nach 18 Spielen auf Platz zehn mit 19 Punkten. Damit haben die VSV II sieben Punkte Vorsprung auf die Abstiegsregion. Damit die Zweite aber in der Bezirksliga bleiben kann, muss die Erste auch den Klassenerhalt in der Landesliga schaffen.