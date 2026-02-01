NIG Cup der Frauen von Eintracht Alt Ruppin: Hallenfußball ohne Umwege

– Foto: Sebastian Harbke/Veranstalter

Der NIG Cup des SV Eintracht Alt Ruppin steht am heutigen Sonntag ab 15.30 Uhr in der Sporthalle des OSZ in Neuruppin ganz im Zeichen des Frauenfußballs. Sieben Mannschaften treten in einem klaren, kompromisslosen Modus gegeneinander an: jede gegen jede, zwölf Minuten Spielzeit pro Partie, ohne Halbfinale, ohne Finale. Der Turnierverlauf verspricht einen langen Hallentag, bei dem Konstanz, Belastbarkeit und Konzentration entscheidender sind als ein einzelner Moment.

Das Teilnehmerfeld mit regionalem Schwerpunkt Am Start sind der SV Eintracht Alt Ruppin als Gastgeber, die SpG Veritas/Prignitz, der SV Blumenthal-Grabow, der SV 1920 Zehdenick, der TSV Wustrau, der SV Union Neuruppin 1990 und der SV 90 Fehrbellin. Das Feld vereint Mannschaften aus unterschiedlichen Regionen und sportlichen Hintergründen, was eine Vielzahl interessanter direkter Vergleiche verspricht. Viele der Teams kennen sich aus dem Ligabetrieb oder aus früheren Hallenturnieren, was zusätzliche Brisanz in die Duelle bringt.

Ein Turnierformat ohne doppelten Boden Der NIG Cup wird vollständig als Rundenturnier ausgespielt. Alle sieben Teams absolvieren jeweils sechs Spiele, die direkt in die Gesamtwertung eingehen. Dieser Modus lässt keine taktischen Spielereien zu und bietet keine zweite Chance in einer K.-o.-Runde. Jede Begegnung hat den gleichen Wert, jedes Tor kann am Ende über mehrere Tabellenplätze entscheiden. Das Format stellt hohe Anforderungen an die Mannschaften, denn Schwächephasen lassen sich nicht durch ein späteres Entscheidungsspiel ausgleichen.

Der Gastgeber im Mittelpunkt

Der SV Eintracht Alt Ruppin trägt nicht nur die organisatorische Verantwortung, sondern steht auch sportlich im Fokus. Als Ausrichter trifft das Team im Laufe des Turniers auf alle sechs Konkurrenten. Diese Konstellation verlangt nicht nur sportliche Qualität, sondern auch mentale Stabilität, da der Gastgeber über den gesamten Nachmittag hinweg im Blickpunkt steht und sich keine längeren Pausen erlauben kann.

Zwölf Minuten, hohe Intensität

Die Spielzeit von zwölf Minuten pro Partie prägt den Charakter des Turniers. In der Halle bleibt kaum Raum für lange Aufbauphasen oder vorsichtiges Abtasten. Frühe Tore können den Spielverlauf stark beeinflussen, Rückstände sind schwer aufzuholen. Gleichzeitig summieren sich die Minuten über den Turnierverlauf hinweg zu einer erheblichen Belastung, die Kondition und Konzentration gleichermaßen fordert.

Ein dichter Spielplan als Belastungstest

Die Begegnungen folgen in engem zeitlichem Abstand aufeinander. Für die Mannschaften bedeutet das kurze Erholungsphasen und ständige Bereitschaft. Wer mehrere Spiele hintereinander absolvieren muss, ist gefordert, schnell umzuschalten und Ergebnisse sofort abzuhaken. Genau diese Dichte macht den sportlichen Reiz des NIG Cups aus und trennt am Ende Konstanz von bloßen Momentauftritten.

Keine Halbfinals, kein Finale – andere Dramaturgie

Der Verzicht auf Halbfinale, Spiel um Platz drei und Finale verleiht dem Turnier eine besondere Dramaturgie. Die Entscheidung fällt nicht in einem einzigen Endspiel, sondern über viele kleine Schritte hinweg. Der Turniersieg ergibt sich aus der Summe aller Leistungen, nicht aus einem kurzen Höhepunkt. Das macht den Wettbewerb sachlich, aber zugleich emotional, weil jede Partie bis zum letzten Spiel Bedeutung behält.