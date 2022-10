Nievenheimer lassen Sparta Bilk auswärts ganz alt aussehen Die Bezirksliga-Kicker des VdS Nievenheim setzten sich in Düsseldorf mit 5:1 durch. Primus Jüchen ließ gegen Rommerskirchen Federn. Dormagen verlor auch mit neuem Coach.

Gruppe 1: DJK Sparta Bilk – VdS Nievenheim 1:5 (0:2). Der VdS ging mit zwei sieglosen Spielen in Folge in das Spitzenspiel. „Wir wollen und müssen dringend punkten“, sagte Trainer Daniel Köthe vor der Partie. Entsprechend siegeshungrig lief der Aufsteiger auf. Dominik Schillings (22.) und Nils Jochmann (31.) besorgten die 2:0-Pausenführung. Trotz des Anschlusstreffers von Ayoub Alaiz drehte der VdS weiter auf. Schillings (56.), Marcus Buchen (60.), und Kevin Scholz (63.) machten den Sack zu. „Es war ein sehr gutes Spiel, wir haben nichts anbrennen lassen. Definitiv eine Leistung, an der wir anknüpfen müssen“, lobte Köthe.

DJK Gnadental – TSV Bayer Dormagen 5:2 (0:2). Beim TSV stand der neue Coach Marko Niestroj erstmals an der Seitenlinie und sah eine gute erste Hälfte seiner Mannschaft. Niclas Kuypers (29.), und Alexander Hauptmann (34.) sorgten für die 2:0-Pausenführung. „Es war ein starker Anfang, das Team hat alles gegeben“, meinte Niestroj. Im zweiten Durchgang drehte die DJK jedoch die Partie. Derman Disbudak (50., 57., 63.) glänzte erneut mit einem Dreierpack innerhalb von 13 Minuten. Weiter trafen Benedikt Hambloch (58.) und Kevin Dyla (85.). „Die erste Hälfte war wirklich verdammt schwach, daher habe ich in der Pause Vollgas-Fußball gefordert“, meinte DJK-Trainer Sebastian Michalsky. Trotz der hergegebenen Führung konnte Niestroj auch Positives aus der Niederlage ziehen. „Ich mache den Jungs keinen Vorwurf. Das Team ist nach den vielen Rückschlägen verunsichert. Wir müssen mit breiter Brust auftreten und den Abstiegskampf akzeptieren“, erklärte er.

VfL Jüchen/Garzweiler – SG Rommerskirchen/Gilbach 1:1 (0:0). Der Tabellenführer VfL Jüchen/Garzweiler ließ in dieser Saison erst das dritte Mal punkte liegen. „Ich bin unzufrieden, wir haben die erste Halbzeit komplett verpennt“, kommentierte VfL-Coach Marcel Winkens. Erst in der Schlussphase fiel der erste Treffer der Partie, Erik Pöhler (78.) traf zur Jüchener Führung. Dennoch schlug die SG sofort zurück und erzielte durch Lennart Friedrichs (81.) den Ausgleich. „Die Mannschaft hat eine super Leistung abgeliefert. Wir freuen uns über den Punkt, obwohl auch ein Sieg drin war“, resümierte „Roki“-Trainer Nando Riccio. Trotz des weiterhin komfortablen Vorsprungs auf die Konkurrenz ist Winkens mit der aktuellen Situation unzufrieden. „Wir können nur noch zweimal die Woche trainieren, weil das Flutlicht ausbleiben muss, zudem muss das Team an der Einstellung arbeiten. Wer aufsteigen will, kann während der Saison nicht in den Urlaub fahren“, meinte er.