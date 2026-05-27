Nievenheim zittert – Uedesheim wird zum Zünglein an der Waage Der CfR Links kämpft in der Bezirksliga gegen den Abstieg, der SV Uedesheim spielt ohne Druck – und der VdS Nievenheim hofft auf Schützenhilfe. Ein Spieltag mit großer Brisanz. von RP / Noah Knote · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

Spannung in der Bezirksliga. – Foto: Christian Haas

Der SV Uedesheim eröffnet am Mittwochabend um 20 Uhr beim CfR Links den 33. und somit vorletzten Spieltag der Bezirksliga in der Saison 2025/26. Sowohl im Aufstiegsrennen als auch im Kampf um den Klassenerhalt stehen die Entscheidungen noch aus. Und unten mittendrin ist noch der VdS Nievenheim.

Nievenheim schaut auch auf den SV Uedesheim Der Aufsteiger will verständlicherweise unbedingt verhindern, dass es nach nur einer Saison zurück in die Kreisliga A geht. Die Entscheidung liegt wahrscheinlich aber nicht mehr in den Händen der Nievenheimer. Aktuell haben die beiden Kontrahenten im Rennen um den Relegationsplatz gleich viele Punkte. Da der CfR Links jedoch den direkten Vergleich gewinnen konnte, sind die Düsseldorfer im Vorteil. Am Dienstagabend musste der VdS nach einer Entscheidung des Sportgerichts zu einem Wiederholungsspiel beim Aufstiegsfavoriten MSV Düsseldorf reisen. Das Ergebnis lag bei Erstellung dieses Artikels noch nicht vor. Falls der VdS überraschend einen Punkt eingefahren hat, läge der Vorteil wieder bei ihm. Der SV Uedesheim könnte im Abstiegskampf daher das Zünglein an der Waage sein. Bereits ein Punktgewinn des SVÜ würde dem VdS den entscheidenden Vorteil einbringen, wenn Nievenheim am Sonntag um 15.30 Uhr gegen Rhenania Hochdahl nachziehen und gewinnen würde.

Seibert will die Hinrunde überbieten Für den SV Uedesheim hat die Partie allerdings keine sportliche Bedeutung mehr. Die Mannschaft von Trainer Oliver Seibert konnte den Klassenerhalt bereits unter Dach und Fach bringen. Dennoch hat der Tabellenzehnte noch ein Ziel, wofür es dringend noch Zählbares braucht. „Uns fehlen noch zwei Punkte, um die Punktzahl der Hinrunde einzustellen. Wir haben noch den Ehrgeiz, die Marke aus der Hinserie zu knacken. Das wollen wir am liebsten mit einem Sieg gegen Links erreichen“, sagt Seibert.