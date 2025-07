Thomas Boldt über die Vorbereitung und kommende Saison des VdS Nievenheim – Foto: Daniela

Nievenheim will in der Bezirksliga für Furore sorgen Der souveräne Aufsteiger aus der vergangenen Spielzeit – Vds Nievenheim – spielt nach vielen unruhigen Jahren, in denen immer wieder Abstiege hingenommen werden mussten, soll jetzt die Klasse langfristig gehalten werden.

Die abgelaufene Saison verlief nahezu perfekt für den VdS Nievenheim – 71 Punkte, 22 Siege und die Meisterschaft. Jetzt steht das Projekt 'Bezirksliga' an. Ein Projekt das in vergangene Jahren nicht immer erfolgreich abgeschlossen werden konnte. Das soll sich allerdings ändern. Nievenheim-Trainer Thomas Boldt spricht mit FuPa Niederrhein über Transfers, die Vorbereitung und warum der Klassenerhalt in dieser Saison gelingen wird.

Aufstiegseuphorie soll mit in die Saison genommen werden Bereits vier Spiele hat der VdS in der aktuellen Vorbereitung bestritten und das mit guten Resultaten. Gegen zwei A-Ligisten und einen Bezirksligisten konnten die Nievenheimer Siege einfahren. Gegen eine weitere Bezirksligamannschaft reichte es nur zu einem Unentschieden. Die Ergebnisse sind aber nicht unbedingt das worauf es ankommt: „Die Spiele waren auch absolut zufriedenstellend, auch unabhängig der Ergebnisse. Wir konnten nach den Spielen viele Erkenntnisse sammeln“, erzählt Boldt.

Nicht nur aus sportliche Sicht sind die ersten Tests ein Erfolg gewesen. Boldt betont, dass vor allem die Aufstiegseuphorie habe mitgenommen werden können. Eine solche Euphorie lange zu halten ist eine harte Aufgabe, mit Erleichterung erzählt er: „Da taten die bisherigen Testspielergebnisse natürlich gut. Die Stimmung im Team ist super und die Mannschaft wächst Einheit für Einheit, Spiel für Spiel immer weiter zusammen.“ Die Qualität im Kader stimmt also grundsätzlich, das bedeutet aber nicht, dass keine Verstärkungen gebraucht werden. Die Grün-Weißen holen sich diese vor allem aus der Jugend: Gleich vier Spieler aus der A-Jugend-Sonderliga stoßen zur Mannschaft hinzu. Boldt hat gemeinsam mit der sportlichen Leitung um Simon Fink durch tägliche Arbeit einen konkurrenzfähigen Kader auf die Beine gestellt: „Ja, wir waren in der Pflicht, die Mannschaft auch in der Breite qualitativ zu verstärken. Wir haben unseren Kader zu der Aufstiegssaison nochmal mit einigen talentierten Spielern verjüngt.“