Nievenheim patzt wieder, Reuschenberg-Kantersieg, RoKi-Lebenszeichen

So läuft der Spieltag der Kreisliga A Grevenbroich-Neuss

Hussein Hammoud und der FC Zons waren am Dienstag eine Nummer zu groß für die SG Rommerskirchen-Gilbach, der im Flutlichtspiel unterging. Der Stürmer, der im Winter aus Uedesheim gekommen war, traf gleich dreimal gegen den abstiegsbedrohten Absteiger, der weiter vier Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz hat. Zons ist dagegen nach dem dritten Sieg aus vier Spielen aus dem Gröbsten raus und kann jetzt sogar um die Top fünf mitspielen. FC Zons – SG Rommerskirchen-Gilbach 6:0

FC Zons: Patrick Pelikan, Maximilian Korpel, Cagatay Yamac, Leonhard Johannes Steinborn (55. Christian Hagenau), Bastian Leon Breuer (60. Daniel Oudanoon), Marvin Müdder (70. Ahmed Hamdi), Marcel Schmautz, Marcel Sauer, Musa Yesilbag, Nikolas Baum (70. Stevan Cvijanovic), Hussein Hammoud (77. Leon Andreas Müller) - Trainer: Kevin Lipinski

SG Rommerskirchen-Gilbach: Lukas Fühser, Niklas Hanen (66. Peter Schiffer), Nils Geratz (7. Melwin Richartz), Marcel Koch, Lars Geratz (46. Philipp Weschka), Christoph Fuchs (64. Tim Juschka), Alex Michael Werwein, Sven Rutenberg, Ardian Fazlija, Jorgo Dino, Bastian Effer (71. Lukas Fünger) - Trainer: Philipp Broich - Trainer: Axel Neef

Schiedsrichter: Christopher Klein - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Nikolas Baum (17.), 2:0 Hussein Hammoud (45.), 3:0 Hussein Hammoud (47.), 4:0 Marcel Schmautz (53.), 5:0 Musa Yesilbag (63.), 6:0 Hussein Hammoud (68.) Fr., 04.04.2025, 20:00 Uhr SV Glehn SV Glehn FC Zons FC Zons 1 0 Abpfiff Gegen am Ende acht Spieler des FC Zons, der drei Platzverweise kassierte, mühte sich der SV Glehn zu einem 1:0-Erfolg. Zum möglichen Aufstiegsplatz zwei beträgt der Rückstand nur vier Punkte - zumindest bis Sonntag. SV Glehn – FC Zons 1:0

SV Glehn: Sebastian Steen, Simon Jansen, Mirco Tenten, Tobias Jakob Erkes, Sven Couto Canelhas, Moritz Wermeling, Timo Arvanitidis, Thomas Burbach, Jonah Flinn Kluth, Fabian Zierau, Devrim Celik (90. Jonas Jurczyk) - Trainer: Björn Feldberg

FC Zons: Patrick Pelikan, Cagatay Yamac, Leonhard Johannes Steinborn, Gabriel Lehnen, Bastian Leon Breuer (81. Daniel Oudanoon), Marvin Müdder, Marcel Schmautz, Marcel Sauer, Musa Yesilbag (89. Christian Hagenau), Nikolas Baum, Hussein Hammoud (61. Stevan Cvijanovic) - Trainer: Kevin Lipinski

Schiedsrichter: David Rus (Kaarst) - Zuschauer: 45

Tore: 1:0 Simon Jansen (70. Foulelfmeter)

Rot: Marvin Müdder (61./FC Zons/Verwechselt Fußballplatz mit Oktagon und drückt Tenten mindestens einen Ellenbogenschlag. )

Rot: Leonhard Johannes Steinborn (65./FC Zons/Da werden Erinnerungen an Paolo Guerrero wach. Der arme Kevin „Ulreich“ Geringer. )

Gelb-Rot: Christian Hagenau (89./FC Zons/Taktisch, auch wenn er es nicht wahrhaben will) Fr., 04.04.2025, 20:00 Uhr VfR Büttgen VfR Büttgen FC SF Delhoven Delhoven 4 2 Abpfiff Auch wenn Max Ohm zum 16. Mal in dieser Saison für den FC/SF Delhoven traf, gab es beim VfR Büttgen nichts zu holen. Der starke Aufsteiger bestätigte seinen 4:2-Erfolg beim Tabellenführer VdS Nievenheim mit demselben Ergebnis beim Abstiegskandidaten, dessen Rückstand auf das rettende Ufer am Sonntag auf sechs Punkte anwachsen könnte. VfR Büttgen – FC SF Delhoven 4:2

VfR Büttgen: Lirim Iberdemaj, Luca Wefers, Ben Niklas Begas, Timo Piel, Marvin Begemann, Andre Zimmer (46. Niklas Vogeler), Rick Mosheim, Colin Sondej (74. Florian Macikowski), Robin Stoffer (61. Vincent Cornelius Coussot), Eric Roeber (88. Leon Amrath), Jan Luca Piel (66. Maik Mosheim) - Trainer: Rene Kirstein - Trainer: Marc Radtke

FC SF Delhoven: Maurice Sellenthin, Michael Busch, Tim Schriddels, Baran Özlü, Tolga Türker (46. Markus Müller), Enes Celik, Tarik Celik, Kevin Korn (46. Max Ohm), Daniel Errens (81. Baran Özlü), Marc Kolinski, Marcel Klein (77. Baran Karaca) - Trainer: Thomas Baumer - Trainer: Oliver Zingsheim

Schiedsrichter: Amin Lamsayah (Neuss) - Zuschauer: 115

Tore: 1:0 Timo Piel (23.), 2:0 Eric Roeber (33.), 2:1 Marcel Klein (57.), 3:1 Niklas Vogeler (64.), 4:1 Colin Sondej (70.), 4:2 Max Ohm (76.)

Rot: Baran Özlü (82./FC SF Delhoven/Kommt seitlich von hinten. Dennoch harte Entscheidung.) Grefrath ärgert Nievenheim

Kevin Scholz rettete Tabellenführer VdS Nievenheim mit seinem Ausgleichstreffer bei Germania Grefrath. Das 1:1 ist das dritte sieglose Spiel in Folge, immerhin beträgt der Rückstand nach diesem Wochenende noch neun Punkte auf den SV Rosellen. Grefrath holte im Abstiegskampf einen Bonuspunkt, hat immer noch vier Punkte Luft. Vorschau: Nach zwei sieglosen Partien in Folge, darunter einer 2:4-Schlappe gegen den VfR Büttgen, steht für VdS Nievenheim ein kleines Druckspiel an: Der Tabellenführer, der immer noch 13 Punkte Vorsprung hat, hat seine Patzer ohne größere Auswirkungen überstanden. Germania Grefrath ist mit ihrer gute Form nicht chancenlos und würde sich schon über einen Bonuspunkt im Abstiegskampf freuen.

Karam Ramadan stach beim 8:1-Kantersieg des TuS Reuschenberg heraus, denn er schoss drei Tore gegen den TuS Grevenbroich. Reuschenberg hat damit ebenfalls vier Zähler Vorsprung auf den Tabellenkeller, der nach diesem Wochenende deutlich enger zusammengerutscht ist.

Das liegt nämlich daran, dass die SG Rommerskirchen-Gilbach ein furioses Spiel gegen den SSV Delrath mit 5:3 für sich entschied und damit Delhoven überholt hat. Bitter für Delrath: Aus der zwischenzeitlichen 2:1-Führung wurde in der Phase nach der Pause ein 4:2 für Roki. Die weiteren Ergebnisse

Das sind die nächsten Spieltage

23. Spieltag

Di., 08.04.25 20:00 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - SV Rosellen

Fr., 11.04.25 19:30 Uhr VdS 1920 Nievenheim - TuS Reuschenberg

Fr., 11.04.25 20:00 Uhr FC Zons - VfR Büttgen

Fr., 11.04.25 20:00 Uhr TuS Grevenbroich - Sportfreunde Vorst

So., 13.04.25 15:00 Uhr SSV Delrath - SV Glehn

So., 13.04.25 15:15 Uhr FC SF Delhoven - SV Germania Grefrath 1926

So., 13.04.25 15:30 Uhr DJK Novesia Neuss - SG Rommerskirchen-Gilbach

So., 13.04.25 15:30 Uhr BV Wevelinghoven - FC Straberg



24. Spieltag

Do., 17.04.25 19:30 Uhr FC Straberg - TuS Grevenbroich

Do., 17.04.25 19:30 Uhr SV Rosellen - BV Wevelinghoven

Do., 17.04.25 19:30 Uhr SV Glehn - SG Rommerskirchen-Gilbach

Do., 17.04.25 19:30 Uhr VfR Büttgen - SSV Delrath

Do., 17.04.25 19:30 Uhr SV Germania Grefrath 1926 - FC Zons

Do., 17.04.25 19:30 Uhr TuS Reuschenberg - FC SF Delhoven

Do., 17.04.25 19:30 Uhr Sportfreunde Vorst - VdS 1920 Nievenheim

Do., 17.04.25 20:00 Uhr SG Grimlinghausen / Norf - DJK Novesia Neuss

