Nievenheim glaubt weiter an den Klassenverbleib

Der VdS Nievenheim lässt sich nach der Niederlage in Lirich längst nicht für tot erklären. – Foto: FOG

Nach einem dramatischen Saisonfinale in der Gruppe 1 der Bezirksliga bekam der VdS Nievenheim doch noch die Chance, sich in der Relegation gegen Arminia Lirich aus Oberhausen den Klassenverbleib zu sichern. Im Hinspiel kassierten die Nievenheimer allerdings durch zwei späte Treffer eine 1:3 (1:1)-Auswärtsniederlage.

Die Anfangsphase gehörte jedoch dem VdS, dessen Fans sogar extra einen Bus gemietet hatten, um dabei zu sein und ihr Team zu unterstützen. Sie konnten bereits in der 7. Minute die Nievenheimer 1:0-Führung durch Nils Jochmann bejubeln. Doch der Treffer hatte einen faden Beigeschmack, denn dabei wurde Jochmann mit offener Sohle über dem Knöchel getroffen, sein Coach geht von mehreren gerissenen Bändern aus. „Das Rückspiel wird er leider verpassen. Er ist unfassbar wichtig für uns, es wird nicht leicht, ihn zu ersetzen“, sagte Trainer Thomas Boldt. Nach der verletzungsbedingten Auswechslung bekam das Spiel des VdS Nievenheim einen Bruch, weshalb die Arminia bereits in der 19. Minute per Strafstoß von Andre Peters den Ausgleich erzielen konnte.

In der zweiten Hälfte lief es wieder besser für die Gäste. Dennoch brachte Eric Salobir (87.) die Hausherren in Führung, dann legte Tim Danel in der Nachspielzeit noch das 3:1 nach. „Es ist bitter, durch zwei so späte Tore zu verlieren. Wir hatten in der zweiten Hälfte wieder mehr Spielkontrolle, dennoch hat sich Lirich das nötige Spielglück erkämpft. Trotzdem haben wir noch nicht aufgegeben“, sagte Boldt und ergänzte: „Wir wurden in dieser Saison schon häufig für abgestiegen erklärt, aber wir geben nicht auf. Ich bleibe immer noch optimistisch, dass wir die Klasse halten, auch wenn es am Sonntag sehr schwer wird.“

Ausweichen nach Zons am Sonntag

Der VdS kann die Partie am Sonntag (15 Uhr) wegen eines Radrennens in Nievenheim nicht auf der eigenen Anlage austragen, weshalb die Partie im Zonser Heidestadion stattfinden wird. Mit der Partie ist die Fußballsaison aus Sicht des Fußballkreises Grevenbroich/Neuss dann auch endgültig beendet.