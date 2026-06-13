Nievenheim drückt am Sonntag Meerbusch die Daumen

Die Nievenheimer hoffen, dass sie in der Relegation ran dürfen. – Foto: Christian Haas

Seit Freitag wissen die Fußballer des VdS Nievenheim, wo sie dran sind. Am letzten Spieltag der Bezirksliga, Gruppe 1 hatten sie ihre Hausaufgaben mit einem Sieg in Lohausen erledigt. Doch weil parallel die Partie TSV Meerbusch II gegen den CfR Links abgebrochen wurde, musste die Entscheidung vertagt werden, ob der VdS oder Links das Relegationsspiel gegen Arminia Lirich um den Klassenverbleib bestreitet. Am Freitag setzte Staffelleiterin Michaela Stiels nun die abgebrochene Partie für Sonntag (15 Uhr) neu an.

Vorausgegangen war laut Michaela Stiels ein schriftliches Verfahren, in dem das Sportgericht zu dem Schluss kam, dass das wegen eines uneinsichtigen Meerbuscher Trainers abgebrochene Match noch einmal gespielt werden muss. Und weil keine Rechtsmittel gegen das Urteil eingelegt wurden, kommt es nun auch so. Eigentlich hätten die beiden Relegationsspiele am vergangenen Mittwoch und am Sonntag über die Bühne gehen sollen, doch die verschieben sich nun um eine Woche.

Planung der nächsten Tage jetzt möglich

„Ich bin froh, dass wir nun wissen, wie es weitergeht. Jetzt können wir endlich konkret planen“, sagt VdS-Coach Thomas Boldt. Er wird am Sonntag mit weiteren Nievenheimern nach Meerbusch fahren, um den Gastgebern die Daumen zu drücken. Doch unabhängig vom Ausgang der Partie, ein Unentschieden oder eine CfR-Niederlage würden sein Team in die Relegation bringen, ist ihm eine sportliche Entscheidung wichtig: „Ich hätte es überaus unglücklich gefunden, wenn am grünen Tisch entschieden worden wäre.“