Nievenheim-Coach Boldt: "Heute sind Helden geboren" Der VdS Nievenheim hat sich nach einem dramatischen 4:1 n.V. gegen Arminia Lirich den Klassenerhalt gesichert. Für Trainer Thomas Boldt war der dramatische Erfolg letztlich sogar noch hoher einzustufen als der Aufstieg. von Markus Becker · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Max Schnelker erzielte den entscheidenden Treffer zum 4:1. – Foto: Markus Becker

Der Jubel nach dem Schlusspfiff kannte beim VdS Nievenheim keine Grenzen. Mit dem 4:1 nach Verlängerung gegen die DJK Arminia Lirich drehte der Bezirksligist nicht nur das 1:3 aus dem Hinspiel, sondern krönte auch eine Aufholjagd, an die vor wenigen Wochen kaum noch jemand geglaubt hatte.

Gegen Rückschläge behauptet Trainer Thomas Boldt erinnerte daran, wie aussichtslos die Lage noch vor zwei Monaten schien. "Jeder hat uns abgeschrieben. Ich habe den Jungs gesagt, wir müssen bis zum Ende durchgehen, bis rechnerisch nichts mehr möglich ist." Drei Siege aus den finalen vier Spielen eröffneten dem Aufsteiger nämlich erst die Möglichkeit auf die Relegation. Etwas Dusel brauchte man bis dorthin aber auch. Wie zum Beispiel die Pleite von Kontrahent CfR Links im Nachholspiel gegen Tabellenschlusslicht TSV Meerbusch II. Mit der Ausgangslage der 1:3-Pleite aus dem Hinspiel schien Nievenheim sogar innerhalb der Relegation mit dem Rücken zur Wand. Boldt gab sich allerdings schon vor Spielbeginn optimistisch: "Ich habe voll daran geglaubt, dass wir heute so ein Spiel hinlegen." Dabei musste Nievenheim ausgerechnet im entscheidenden Spiel auf zwei seiner wichtigsten Spieler verzichten. Topscorer Roberto Grillo sowie Nils Jochmann, der sich im Hinspiel schwer am Sprunggelenk verletzt hatte, fehlten. Umso beeindruckter zeigte sich Boldt von der Leistung seines Teams. "Wie die Jungs das heute kompensiert haben, ist Wahnsinn. Ich bin absolut sprachlos und unfassbar stolz."

Boldt: "Heute sind Helden geboren" Als zusätzliche Pointe wirkt für Boldt der Entwicklungsprozess seiner jungen Mannschaft. Als Verein preschte Nievenheim vor etwas über zehn Jahren sogar bis in die Oberliga vor, für einen wesentlichen Teil des Kaders war es allerdings bereits das erste Jahr in der Bezirksliga. "Heute sind für mich Helden geboren", sagte Boldt. Dem Klassenerhalt misst er deshalb einen außergewöhnlichen Stellenwert bei: "Für mich persönlich und für die Mannschaft ist das ein unfassbar riesiger Erfolg. Tatsächlich höher anzurechnen als der Aufstieg."

Thomas Boldt würdigte sein Team nach Spielende in den höchsten Tönen. – Foto: Markus Becker