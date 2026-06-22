Nievenheim-Coach Boldt: "Heute sind Helden geboren"

Der Jubel nach dem Schlusspfiff kannte beim VdS Nievenheim keine Grenzen. Mit dem 4:1 nach Verlängerung gegen die DJK Arminia Lirich drehte der Bezirksligist nicht nur das 1:3 aus dem Hinspiel, sondern krönte auch eine Aufholjagd, an die vor wenigen Wochen kaum noch jemand geglaubt hatte.
Trainer Thomas Boldt erinnerte daran, wie aussichtslos die Lage noch vor zwei Monaten schien. "Jeder hat uns abgeschrieben. Ich habe den Jungs gesagt, wir müssen bis zum Ende durchgehen, bis rechnerisch nichts mehr möglich ist." Drei Siege aus den finalen vier Spielen eröffneten dem Aufsteiger nämlich erst die Möglichkeit auf die Relegation. Etwas Dusel brauchte man bis dorthin aber auch. Wie zum Beispiel die Pleite von Kontrahent CfR Links im Nachholspiel gegen Tabellenschlusslicht TSV Meerbusch II. Mit der Ausgangslage der 1:3-Pleite aus dem Hinspiel schien Nievenheim sogar innerhalb der Relegation mit dem Rücken zur Wand. Boldt gab sich allerdings schon vor Spielbeginn optimistisch: "Ich habe voll daran geglaubt, dass wir heute so ein Spiel hinlegen."
Dabei musste Nievenheim ausgerechnet im entscheidenden Spiel auf zwei seiner wichtigsten Spieler verzichten. Topscorer Roberto Grillo sowie Nils Jochmann, der sich im Hinspiel schwer am Sprunggelenk verletzt hatte, fehlten. Umso beeindruckter zeigte sich Boldt von der Leistung seines Teams. "Wie die Jungs das heute kompensiert haben, ist Wahnsinn. Ich bin absolut sprachlos und unfassbar stolz."
Als zusätzliche Pointe wirkt für Boldt der Entwicklungsprozess seiner jungen Mannschaft. Als Verein preschte Nievenheim vor etwas über zehn Jahren sogar bis in die Oberliga vor, für einen wesentlichen Teil des Kaders war es allerdings bereits das erste Jahr in der Bezirksliga. "Heute sind für mich Helden geboren", sagte Boldt. Dem Klassenerhalt misst er deshalb einen außergewöhnlichen Stellenwert bei: "Für mich persönlich und für die Mannschaft ist das ein unfassbar riesiger Erfolg. Tatsächlich höher anzurechnen als der Aufstieg."
Zwischenzeitlich sah es immerhin auch so aus, als könnte der VdS das Rückspiel ohne große Wendungen und Dramatik über die Bühne bringen. Nach den Treffern von Julian Huptas (43.), Leon Bem (58.) und Marcus Buchen (66.) war Nievenheim schon in der regulären Spielzeit auf Kurs Klassenerhalt, Lirich schien bisweilen ausgeknockt. Erst ein Handelfmeter in der Nachspielzeit, verwandelt durch Andre Peters, hievte die Begegnung im letzten Moment noch in die Verlängerung. Dort entwickelte sich bei weiterhin brüllend heißen Temperaturen ein zähes Ringen. Als sich die Zuschauer wohl mental schon auf ein Elfmeterschießen einstellen durften, drückte Max Schnelker tatsächlich noch mit der letzten Aktion einen Freistoß per Kopf über die Linie (120.+2). Danach wussten die Protagonisten gar nicht mehr wohin mit ihren Emotionen.
Dass seine Mannschaft auch mit dem späten Gegentreffer noch eine Antwort parat hatte, imponierte Boldt besonders. "Das überhaupt aus den Köpfen zu bekommen und weiter daran zu glauben, ist Wahnsinn." Auch die extremen Temperaturen hätten die Aufgabe zusätzlich erschwert. "Ich weiß nicht, wie oft ich in der Kabine gesagt habe, wir müssen einen kühlen Kopf bewahren. Dass diese junge Mannschaft das bei 40 Grad geschafft hat, ist unglaublich."
Den Triumph konnte der Trainer unmittelbar nach dem Abpfiff selbst noch nicht richtig fassen. "Ich werde das heute noch gar nicht realisieren. Ich glaube erst morgen oder übermorgen." Trotz aller Freude fand Boldt abschließend auch anerkennende Worte für den Gegner: "Respekt an Lirich. Wir wurden dort super herzlich empfangen. Ich wünsche ihnen alles Gute und vor allem, dass alle gesund bleiben."