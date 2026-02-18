Nieto knipst 17-fach: Argentinische Tormaschine für Inter

FuPa Berlin: Wirst du Inter im Falle eines Aufstiegs begleiten? Nieto: Natürlich ist unser Ziel, möglichst viele Punkte zu sammeln und in eine höhere Kategorie aufzusteigen.

FuPa Berlin: Was ist dein Erfolgsgeheimnis im Angriff? Nieto: Ich mag es, Fußball mit Optimismus zu leben und zu denken. Vielleicht hilft das, an guten Stellen zu sein, um Tore zu erzielen.

FuPa Berlin: Du hast in Deutschland nie höherklassig gespielt. Warum nicht? Nieto: Als ich nach Deutschland kam, war ich schon 27 Jahre alt, vielleicht ein bisschen wegen des Alters. Ich habe auch nie daran gedacht, es auf einem höheren Niveau zu machen – auch nicht in Argentinien.

Der 30-Jährige kommt vergleichsweise spät nach Deutschland und spielt nie höherklassig. Heute fühlt er sich bei Inter „sehr gut in der Familie“. Beruflich arbeitet er als Koch in Berlin. Den schwersten Gegner der Hinrunde sieht er im Duell mit SV Empor Berlin.

FuPa Berlin: Was machst du beruflich?

Nieto: Ich bin Koch und arbeite in der Gastronomie hier in Berlin.

FuPa Berlin: Wärst du auch so erfolgreich ohne deinen Sturmkollegen?

Nieto: Es ist nicht nur die Freundschaft mit Santi, sondern das ganze Team. Ohne meine Teamkollegen wäre es nicht dasselbe. Wir sind auch das Team mit den wenigsten Gegentoren, unsere Abwehr und Torhüter geben uns Vertrauen.

FuPa Berlin: Warum fühlst du dich bei Inter so wohl?

Nieto: Ich bin sehr gut in der Familie von Inter.

FuPa Berlin: Für welchen Verein in Berlin würdest du sonst gerne spielen?

Nieto: Ich denke nicht daran, in einem anderen Team hier in Berlin zu spielen.

FuPa Berlin: Wird Argentinien in den USA den Titel verteidigen?

Nieto: Als Argentinier habe ich immer die Illusion, die nächste WM zu gewinnen, besonders weil es die letzte von Messi ist. Aber es gibt auch andere Mannschaften mit guten Chancen.

FuPa Berlin: Gegen welchen Gegner ist es am schwersten?

Nieto: Wegen der Spielweise von SV Empor Berlin war es der schwierigste Gegner in der Hinrunde.

