Niestetal statt Nordstadt – Weidenhausen hofft auf Heimwende

Der SV Weidenhausen sucht nach dem 2:4 gegen CSC dringend nach einem Befreiungsschlag und möchte endlich den ersten Heimsieg der Saison feiern. Dafür braucht es geschlossene Teamarbeit und mehr Ruhe im Spielaufbau, um den Regionalliga-erfahrenen Gegner aus Stadtallendorf zu überraschen. Die Gäste reisen nach dem ernüchternden 0:0 gegen Waldgirmes mit klarer Zielsetzung an: Mit einem Sieg soll der Anschluss an die Top Fünf gewahrt bleiben.