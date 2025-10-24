Niestetal statt Nordstadt – Weidenhausen hofft auf Heimwende

In der Hessenliga stehen die nordhessischen Klubs vor entscheidenden Partien. Während der KSV Baunatal seine Formschwankungen in Waldgirmes beenden will, hofft SV Weidenhausen in der Pacomarena auf den ersten Heimsieg der Saison. Der CSC 03 Kassel empfängt in Niestetal mit dem SV Hummetroth einen der Aufsteiger des Jahres – und setzt dabei wohl erneut auf seinen Torwarttrainer.
Wann kehrt die Heimstärke zurück?
Der SV Weidenhausen sucht nach dem 2:4 gegen CSC dringend nach einem Befreiungsschlag und möchte endlich den ersten Heimsieg der Saison feiern. Dafür braucht es geschlossene Teamarbeit und mehr Ruhe im Spielaufbau, um den Regionalliga-erfahrenen Gegner aus Stadtallendorf zu überraschen. Die Gäste reisen nach dem ernüchternden 0:0 gegen Waldgirmes mit klarer Zielsetzung an: Mit einem Sieg soll der Anschluss an die Top Fünf gewahrt bleiben.
Sieglos-Serie beenden
Nach zuletzt drei sieglosen Ligaspielen will der KSV Baunatal beim Tabellensechszehnten zurück in die Erfolgsspur finden. Personelle Sorgen in der Defensive erschweren die Aufgabe, doch gegen den abstiegsbedrohten Gegner zählt für die VW-Städter nur ein Auswärtssieg. Waldgirmes holte zuletzt einen Punkt in Stadtallendorf, blieb aber in den vergangenen vier Direktduellen ohne Erfolg.
Überraschung auf ungewohnten Terrain?
Der CSC 03 Kassel empfängt in Niestetal mit dem SV Hummetroth eines der Überraschungsteams der Saison. Nach dem 4:2-Derbysieg in Weidenhausen wollen die Rothosen ihre aufsteigende Form bestätigen – möglicherweise erneut mit Torwarttrainer Alexander Bartuli im Kasten. Hummetroth, als starker Aufsteiger auf Rang drei, setzt auf seine stabile Defensive und will nach der Niederlage in Eddersheim an die vorherige positive Serie anknüpfen.