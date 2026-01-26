Nieste setzt Ausrufezeichen

Der Tuspo Nieste stellt frühzeitig die Weichen für die Zukunft. Nachdem bereits im vergangenen Jahr das Trainergespann um Cheftrainer Daniel Lauer, Co-Trainer André Kirschke sowie Athletiktrainer Kamill Kwiotek seine Zusage für die kommende Saison gegeben hatte, haben nun auch große Teile des aktuellen Kaders ihre Zusage für die Spielzeit 2026/2027 erteilt.

Die aktuell positive sportliche Situation sowie die insgesamt sehr gute Entwicklung des Vereins haben die Gespräche deutlich erleichtert, sodass der Großteil des Kaders bereits zu diesem frühen Zeitpunkt Planungssicherheit schaffen konnte.

Im Torwartbereich bleiben Lennart Anders und Routinier Mathias Scheller an Bord. In der Defensive setzen die Verantwortlichen weiterhin auf Luca Versen, Dennis Wagner, Philip Tepel, Julian Reuner, Jens Veit, Adrian Goebel, Max Beier und Philipp Apel. Auch im offensiven Bereich wird der eingeschlagene Weg konsequent fortgesetzt: Tim Schmidt, Maximilian Pick, Kevin Gunkel, Felix Grebenstein, Fynn Dröse, Moritz Goebel, Kamill Kwiotek, Christian Lehmann, Lars Krätzer, Christian Schneider, Sven Bischoff sowie Spielertrainer Daniel Lauer haben ebenfalls ihre Zusage gegeben.