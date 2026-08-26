Nieste reist mit Rückenwind nach Hertingshausen

Hertingshausen steht nach vier Spielen bei drei Punkten. Der bisher einzige Sieg gelang ausgerechnet gegen den SV Kaufungen, der mit 4:1 geschlagen wurde. Der spielende Co-Trainer Christian Krug sieht die Bilanz deshalb differenziert: „Der Saisonstart verlief natürlich etwas anders als geplant. Dennoch geben die Punkte auf unserem Konto nicht immer den Spielverlauf wieder, da wir in einigen Spielen bereits unter Beweis stellen konnten, wie schwer es gegen uns ist.“ Lediglich der Ertrag habe bislang zu oft gefehlt.

Lauer selbst führt den starken Start vor allem auf die Entwicklung innerhalb der Mannschaft zurück. „Ich glaube, dass wir einfach eine gute Teamchemie haben“, sagt er. In der Vorbereitung habe sich Nieste außerdem an die größere Härte der Gruppenliga gewöhnen müssen. „Die Spiele werden zusätzlich zum Fußballerischen noch mehr über Kampf und Willen entschieden.“

Mit Nieste wartet nun eine Mannschaft, die als Aufsteiger bereits neun Punkte gesammelt hat. Krug sieht die Stärke der Gäste vor allem in ihrer Balance. „Die Ergebnisse zeigen, dass sie in der Lage sind, das eigene Tor gut zu verteidigen und im Gegenzug nach vorne eine hohe Effektivität zeigen.“ Einen großen Anteil daran schreibt er Spielertrainer Daniel Lauer zu, der sowohl das Offensiv- als auch das Defensivspiel seiner Mannschaft präge.

Lauer ordnet den starken Start ein

Trotz der neun Punkte will der Niester Spielertrainer die bisherigen Ergebnisse nicht überbewerten. Seine Mannschaft habe mit Sandershausen bislang nur einmal gegen ein Team aus der absoluten Spitzengruppe gespielt. Deshalb sei die Tabelle nach wenigen Wochen nur bedingt aussagekräftig. „Das war ein guter Start und es waren gute Gegner, um zu wissen, was jetzt jedes Spiel auf uns zukommen wird.“

Hertingshausen schätzt Lauer stärker ein, als es die drei Punkte vermuten lassen. Zwei Niederlagen kassierte der TSV gegen Eintracht Baunatal, hinzu kam zuletzt das 2:5 in Wilhelmshöhe. „Das kann man gegen Baunatal verlieren. Und in dieser Liga kann grundsätzlich jede Mannschaft jeden schlagen“, sagt Lauer. Nieste werde deshalb keineswegs als Favorit nach Hertingshausen reisen.

Enges Spiel auf kleinem Platz erwartet

Auch die Bedingungen dürften Einfluss auf die Partie nehmen. Lauer erwartet auf dem vergleichsweise kleinen Platz ein enges Spiel mit wenig Raum. Seine Mannschaft müsse kompakt verteidigen und nach Ballgewinnen schnell umschalten. Gleichzeitig warnt er vor dem Tempo der Gastgeber, unter anderem über Jan Kraus.

„Wir spielen auswärts gegen eine gestandene Gruppenligamannschaft und sind dort nicht die Favoriten“, sagt Lauer. Verstecken müsse sich Nieste aufgrund des bisherigen Saisonstarts allerdings ebenfalls nicht. Hertingshausen wiederum will endlich mehr aus den eigenen Leistungen machen. Damit treffen am Mittwoch zwei Mannschaften aufeinander, deren Tabellenstände zwar deutlich auseinanderliegen, deren Ausgangslage aber enger ist, als es die Zahlen zunächst vermuten lassen.