Nieste dreht das Spiel, Reinhardshagen das Derby

Deutlich dramatischer verlief das schnelle Wiedersehen zwischen Nieste und der TSG Wilhelmshöhe. Die Gäste schienen zunächst auf dem Weg zu ihren ersten Saisonpunkten. Mattes Butz traf früh zum 1:0, ehe Phillip Lüer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte per Foulelfmeter erhöhte.

Noch vor dem Pausenpfiff brachte Spielertrainer Daniel Lauer Nieste jedoch auf 1:2 heran. Direkt nach Wiederbeginn glich Felix Grebenstein aus – und plötzlich spielte nur noch der Aufsteiger. Moritz Goebel per direkten Freistoß, Phillip Tepel und Fynn Niklas Dröse machten aus dem 0:2-Rückstand einen 5:2-Heimsieg. Nieste steht damit nach drei Spielen bei sechs Punkten, während Wilhelmshöhe auch nach der dritten Partie ohne Zähler bleibt.

Reinhardshagen gelingt die Derby-Revanche