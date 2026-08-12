Nieste dreht das Spiel, Reinhardshagen das Derby

Die drei vorgezogenen Partien des vierten Spieltags haben unterschiedliche Geschichten geschrieben. TSG Sandershausen setzte seinen beeindruckenden Saisonstart in Rothwesten fort und steht nach drei Spielen bei neun Punkten. TuSpo Nieste feierte nach einer furiosen Aufholjagd den zweiten Saisonsieg, während SG Reinhardshagen im zweiten Derby gegen Hombressen/Udenhausen binnen weniger Tage die Rollen tauschte.
Der TSV Rothwesten hielt gegen den Tabellenführer zunächst dagegen, geriet dann aber innerhalb kürzester Zeit entscheidend ins Hintertreffen. Jan Schleiden eröffnete in der 21. Minute den Torreigen, ehe Thomas Müller und Yannick Billing innerhalb von zwei weiteren Minuten auf 3:0 erhöhten. Schleiden legte noch vor der Pause seinen zweiten Treffer nach und machte aus einem bis dahin offenen Spiel binnen 13 Minuten eine klare Angelegenheit.
Auch nach dem Seitenwechsel blieb Sandershausen gefährlich. Müller scheiterte zunächst mit einem Foulelfmeter, unmittelbar danach erzielte Billing jedoch das 5:0. Dylan Demirsoy gelang nach einem Konter nur noch der Ehrentreffer. Für Sandershausen war es nach dem 6:1 im ersten Saisonduell der zweite deutliche Erfolg gegen Rothwesten und bereits der dritte Sieg in Serie.
Deutlich dramatischer verlief das schnelle Wiedersehen zwischen Nieste und der TSG Wilhelmshöhe. Die Gäste schienen zunächst auf dem Weg zu ihren ersten Saisonpunkten. Mattes Butz traf früh zum 1:0, ehe Phillip Lüer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte per Foulelfmeter erhöhte.
Noch vor dem Pausenpfiff brachte Spielertrainer Daniel Lauer Nieste jedoch auf 1:2 heran. Direkt nach Wiederbeginn glich Felix Grebenstein aus – und plötzlich spielte nur noch der Aufsteiger. Moritz Goebel per direkten Freistoß, Phillip Tepel und Fynn Niklas Dröse machten aus dem 0:2-Rückstand einen 5:2-Heimsieg. Nieste steht damit nach drei Spielen bei sechs Punkten, während Wilhelmshöhe auch nach der dritten Partie ohne Zähler bleibt.
Beim ersten Aufeinandertreffen hatte die SG Hombressen/Udenhausen noch mit 3:0 gewonnen, diesmal setzte sich Reinhardshagen mit 2:0 durch. Beide Mannschaften kamen zu Möglichkeiten, ehe Louis Matokovic die Gäste in der 40. Minute mit einem sehenswerten Abschluss mit dem rechten Außenrist in Führung brachte.
Nach der Pause versuchte die SGHU, den Ausgleich zu erzwingen, während Reinhardshagen weiterhin zu Chancen kam. Die Entscheidung fiel in der 81. Minute: Gianluca Marino setzte sich auf der rechten Seite durch und flankte nach innen, wo Nils Hofmeyer den Ball unglücklich ins eigene Tor abfälschte. Reinhardshagen feierte damit nach dem 5:5 in Rothwesten den ersten Saisonsieg und steht nun bei vier Punkten. Für die SGHU war es nach zwei Erfolgen zum Start die erste Niederlage.