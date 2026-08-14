Niesky in Weißwasser: „Interessante und anspruchsvolle Aufgabe“

Am ersten Spieltag der Sachsenklasse Ost trifft der FV Eintracht Niesky am Freitag, 14. August 2026, um 18:30 Uhr auf den VfB Weißwasser 1909. Nach einem Freilos im Pokal am vergangenen Wochenende geht es nun um die ersten Punkte der neuen Saison.
Für den FV Eintracht Niesky beginnt die neue Spielzeit in der Sachsenklasse Ost. Lukas Scharf blickt auf den aktuellen Stand nach den vergangenen Wochen: „Nach einer kurzen Sommerpause und einer intensiven Vorbereitung geht der Ligabetrieb endlich wieder los. Mit unserem neuen Cheftrainer wurde die Vorbereitung genutzt, um die Mannschaft sowohl körperlich auf ein gutes Fitnesslevel zu bringen als auch eine neue Spielidee einzustudieren.“
Für Niesky geht es um die ersten Zähler im Klassement. Lukas Scharf ordnet die anstehende Auswärtspartie ein: „Nachdem wir am vergangenen Wochenende im Pokal ein Freilos erwischt haben, geht es nun wieder um die ersten wichtigen Punkte der neuen Saison. Zum Auftakt wartet mit dem Aufsteiger aus Weißwasser direkt eine interessante und anspruchsvolle Aufgabe auf uns.“
Die Gastgeber gehen mit Rückenwind aus der vergangenen Spielzeit in dieses Duell. Der Pressesprecher zur Ausgangslage beim Gegner: „Dass es dabei alles andere als einfach wird, dürfte jedem bewusst sein. Weißwasser kann auf die Unterstützung der eigenen Fans bauen und bringt zudem den Pokalsieg aus der vergangenen Saison mit ordentlich Selbstvertrauen in die Partie. Dazu kommt das besondere Derbyfeeling, bei dem ohnehin niemand bereit ist, auch nur einen Meter zu verschenken.“
Hinsichtlich der geforderten Haltung auf dem Platz ergänzt Lukas Scharf: „Wir dürfen uns also auf ein intensives und umkämpftes Spiel freuen, in dem von der ersten Minute an volle Konzentration und Einsatz gefragt sein werden.“