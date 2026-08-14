Niesky in Weißwasser: „Interessante und anspruchsvolle Aufgabe“

Für Niesky geht es um die ersten Zähler im Klassement. Lukas Scharf ordnet die anstehende Auswärtspartie ein: „Nachdem wir am vergangenen Wochenende im Pokal ein Freilos erwischt haben, geht es nun wieder um die ersten wichtigen Punkte der neuen Saison. Zum Auftakt wartet mit dem Aufsteiger aus Weißwasser direkt eine interessante und anspruchsvolle Aufgabe auf uns.“

Die Gastgeber gehen mit Rückenwind aus der vergangenen Spielzeit in dieses Duell. Der Pressesprecher zur Ausgangslage beim Gegner: „Dass es dabei alles andere als einfach wird, dürfte jedem bewusst sein. Weißwasser kann auf die Unterstützung der eigenen Fans bauen und bringt zudem den Pokalsieg aus der vergangenen Saison mit ordentlich Selbstvertrauen in die Partie. Dazu kommt das besondere Derbyfeeling, bei dem ohnehin niemand bereit ist, auch nur einen Meter zu verschenken.“