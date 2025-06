Niersquelle Kuckum feiert das Double

Der A-Liga-Meister wird auch Kreispokalsieger. 2:1 im Erkelenzer Finale bei Dynamo Erkelenz. Torjäger Benni Krüger trifft doppelt.

Niersquelle Kuckum bleibt im Feiermodus. Dem souveränen Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga folgte jetzt auch der Kreispokalsieg. Im ersten reinen Erkelenzer Finale bezwangen die Kuckumer am Samstag den Gastgeber Dynamo Erkelenz mit 2:1 und machten das Double perfekt.

Die Partie im Willy-Stein-Stadion begann mit zehn Minuten Verspätung, weil der Andrang an der Kasse so groß war. 545 zahlende Zuschauer lautete die offizielle Zahl. Bei hohen Temperaturen starteten beide Teams nervös, aber rasant. Einen Dynamo-Konter klärte Kuckums Innenverteidiger Aaron Winzen in höchster Not über das eigene Tor (9.). Aus dem anschließenden Eckball resultierte ein Kuckumer Konter. Jan Ockun brachte die Hereingabe von Patrick Knorn aber nicht im Tor unter.

Benni Krüger zeigt seine Klasse

Die nächste Chance führte aber zum 1:0. Bei einem weiten Einwurf von Robin Dahmen stellte Kuckums Torjäger Benni Krüger den Körper geschickt zwischen Ball und Gegner, drehte sich vom Gegenspieler weg und traf in die lange Ecke (13.). Das Gegentor verunsicherte Dynamo noch mehr. Nach einem Eckball von Kapitän Luca Faenger verschätzte sich Dynamo-Torwart Torben Fritzsche etwas, und Krüger wuchtete den Ball mit dem Kopf zum 2:0 ins Netz (20.).

In der Trinkpause konnte sich Dynamo wieder ordnen und deutete seine individuellen Qualitäten an. Doch Kuckum hätte früh den Deckel draufmachen können, als Danny Hepner den Außenpfosten traf (30.). Dynamos dribbelstarker Mittelfeldspieler Armando Nakamura scheiterte an Torwart Benedikt Seidemann (31.). Noch vor der Pause war Dynamo wieder dran. Den Pass von Nakamura brachte der aufgerückte Innenverteidiger Norman Post zum 1:2 über die Linie (40.).

Das war der Auftakt zu einem völlig anderen Spiel. In der zweiten Halbzeit ging es nur in eine Richtung. Dynamo versuchte alles, um zum Ausgleich zu kommen, Kuckum setzte nur noch gelegentlich kleine Nadelstiche. Torchancen hatte nur noch der Gastgeber. Kapitän Artur Matern, der sein letztes Spiel machte, bevor er wieder nach Kuckum wechselt, scheiterte an Seidemann (47.). Alexander Bechthold zielte übers Tor (53.), Matern vorbei (58.). Der eingewechselte Ibrahim Jabbie, der für viel frischen Wind sorgte, wurde noch in letzter Sekunde geblockt, das Tor war leer (79.).

Den Torschrei auf den Lippen hatten die Dynamo-Spieler und Anhänger, als Thomas Schmidt nach einer Flanke von Brendan Schäfer hochstieg. Doch der Kopfball klatschte an die Latte (82.). Sechs Minuten Nachspielzeit waren angezeigt. Dynamo versuchte alles. Kuckum ging auf dem Zahnfleisch, warf sich aber in jeden Ball. Symptomatisch war die Grätsche von Krüger in der eigenen Hälfte. Seidemann rettete gegen Jabbie (90.+2) und hielt den Schuss von Bechthold (90.+5). Bei der letzten Ecke, bei der auch Torben Fritzsche im Kuckumer Strafraum auftauchte, flog der Kopfball nur um Zentimeter am Tor vorbei (90.+8). Danach war Schluss.

Während die Kuckumer den ersten Pokalsieg in der Vereinsgeschichte mit ihrem großen Anhang feierten, sanken die Dynamo-Spieler enttäuscht auf den Rasen. Bei Dynamo hatte die Leistung in der zweiten Halbzeit gestimmt, nur das Tor fehlte. Einen Vorwurf konnte man dem Team nicht machen. „Es hat nicht sollen sein“, sagten die Trainer Stanislav Makarov und Torsten Berg. Dass bei vielen vielversprechenden Angriffen der erste Kontakt nicht sauber war, führte ein Spieler vielleicht auch auf die neuen Bälle zurück, die Dynamo extra für das Finale gekauft hatte.

Geschafft, aber glücklich war Kuckums Trainer Christian Schmitz. Er gab zu, dass seine Mannschaft nach einer guten ersten Halbzeit viel Glück gehabt habe. Hätte Dynamo den Ausgleich erzielt, hätte man das Spiel verloren. Aber wenn man auf dem Weg ins Finale so viele höherklassige Gegner ausschalte, könne das nicht nur Glück sein. Der Trainer hob den guten Zusammenhalt hervor. „Ich spiele schon lange Fußball, aber das habe ich noch nicht erlebt“, schwärmte Christian Schmitz von seinem Kader. „Von eins bis 20“, sagte er.

Das Spiel um Platz drei gewann Landesligist Germania Teveren mit 3:2 beim SV Scherpenseel-Grotenrath. Tahrek Bako (3., 73.) und David Schmitz (33.) trafen für Teveren. Die Torschützen für den B-Kreisligisten waren Jannik Karzell (23.) und Mirco Dreßler (83.).

