Nierspokalgemeinschaft vor unsicherer Zukunft Präsident Michael Weingarten macht sich große Sorgen, wie es mit der traditionsreichen Vereinigung weitergeht. Das Nierspokal-Hallenturnier fand im vergangenen Dezember zumindest wieder statt.

Der Nierspokal ist das älteste Fußballturnier des Erkelenzer Lands, wird im Feld seit 1966 gespielt. Seit 2010 gibt es zusätzlich das Nierspokal-Hallenturnier, das stets an dem Wochenende vor Weihnachten als Erich-Laumanns-Gedächtnisturnier gespielt wird und an den Initiator der auch 1966 gegründeten Nierspokalgemeinschaft erinnert. Laumanns führte diese als Präsident von 1972 bis zu seinem Tod 2009.

Sein bis heute amtierender Nachfolger ist der Venrather Michael Weingarten – und der sorgt sich sehr um die Zukunft dieser traditionsreichen Gemeinschaft, auch wenn vor Weihnachten das Hallenturnier wieder stattfand und mit dem üblichen Sieger SV Niersquelle Kuckum endete (Ausrichter war der SV Immerath). „Die Zuschauerresonanz war allerdings schlecht, das Hallenturnier zieht nicht so richtig“, sagt Weingarten. Zum Teil könne das natürlich daran liegen, dass es kein echtes Endspiel gibt, sondern die sechs Teams im Gruppenmodus den Sieger ermitteln. „Wir regeln das aber schon so, dass mit Kuckum und dem SV Holzweiler die beiden traditionell stärksten Teams erst ganz am Ende gegeneinander antreten, es so dann doch ein verkapptes Finale geben kann.“

Immerhin habe sich die Einstellung der Spieler und Vereine speziell zum Hallenturnier wieder gebessert, nachdem Weingarten 2019 im Interview mit dieser Redaktion mehr als deutliche Worte zur Auflage 2018 gefunden hatte: „Da gab es am Freitagabend ein Reserveturnier, am Samstag führten alle Vereine ihre Weihnachtsfeier durch, und am Sonntagvormittag, beim Turnier, waren dann fast alle Akteure in einem nicht spielfähigen Zustand, lagen mehr oder weniger noch im Koma. So macht das keinen Sinn.“ Weingarten: „Diese Kritik haben sich alle zu Herzen genommen, haben das Turnier nun wieder ernster genommen.“

Große Sorgen macht sich der 57-Jährige aber vor allem um die grundsätzliche Zukunft der Nierspokalgemeinschaft: „Aktuell umfasst diese mit Kuckum, Holzweiler, Venrath, Immerath, Keyenberg und Otzenrath noch sechs Vereine – Wickrathhahn hat leider kein Interesse daran, in die Gemeinschaft zurückzukehren.“