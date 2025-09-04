Nierfeld punktet in Schönau dreifach

Der SV Nierfeld ist nach dem Abstieg aus der Bezirksliga in der Kreisliga A angekommen. War man am ersten Spieltag, nach einem späten Gegentreffer gegen Zülpich II, noch punktlos vom Platz gegangen, so holte sich Schwarz-Weiß beim Spiel in Schönau mit einem knappen 3:2 die ersten Saisonpunkte. Für Schönau war es nach dem Erfolg zum Auftakt die erste punktfreie Partie in der noch jungen Saison.
Das sind die Fakten zum Spiel:
TSV Schönau – SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929 2:3
TSV Schönau: Thomas Duell, Alexander Latz (75. Pawel Hoppe), Tom Neukirch, Lukas Stollenwerk, Norman Loepke, Lukas Wollenweber, Benedikt Vögtel (70. David Nolte), Yannick Merget, Chris Schmauder, Florian Metzen, Tim Breuer - Trainer: Gerrit Ueckert - Trainer: Jochen Schreiber
SV Schwarz-Weiß Nierfeld 1929: Alican Isitmen, Tim Wagner, Luca Bläser, Thomas Nonnen, Patrick Pohl, Jonas Küpper, Oleksandr Chornyi, Mory Kaba (80. David Küpper), Nils Hahn (63. Felix Klinkhammer), Sven Pohl, Yannick Schorn (63. Marlon Vogt) - Trainer: Dirk Scheer - Trainer: Vincent Rick - Trainer: Jürgen Hallmann
Schiedsrichter: Andreas Kurth - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Yannick Schorn (40.), 1:1 Lukas Stollenwerk (57.), 1:2 Sven Pohl (74.), 1:3 Jonas Küpper (78.), 2:3 Tim Breuer (88.)
Rot: Lukas Wollenweber (93./TSV Schönau/Notbremse)
Tim Breuer erzielte kurz vor Spielende des Anschluss, doch zu mehr reichte sein vierter Saiosntreffer nicht. Immerhin rückt Breuer damit auf den ersten Platz hervor.
Das Ranking der besten Torschützen:
1. Jens Knebel (SV Sötenich): 4
1. Tim Breuer (TSV Schönau): 4
3. Christoph Schmauder (TSV Schönau): 3
4. Florian Metzen (TSV Schönau): 2
4. Maciej Wojnowski (Sportfreunde DHO): 2
4. Arber Kryeziu (TuS Vernich): 2
4. Alexander Joist (SSV Eintracht Lommersum): 2
4. Felix Kortholt (SSV Weilerswist): 2
4. Stefan Silva-Santos (SSV Weilerswist): 2
4. Daniel Graichen (SG Flamersheim/Kirchheim): 2
4. Johann Jentges (SG Dahlem-Schmidtheim): 2
4. Maurice Platz (TuS Vernich): 2
Das Ranking um die Weiße Weste bleibt unverändert.
Das Ranking um die Weiße Weste:
1. Maximilian Mies (TuS Mechernich): 1
1. Dominik Schöpfer (SV Frauenberg): 1
1. Lars Kreuser (SV Sötenich): 1
1. Daniel Arndt (SSV Weilerswist): 1
1. Yannick Schmitz (SG Dahlem-Schmidtheim): 1
*Maßgeblich sind die Torschützen bei fussball.de, es sei denn die Spiele wurden live getickert. Die Vereine können die Torschützen bei fussball.de noch ändern. Dadurch kann es eine wochenweise Veränderung in der Torjägertabelle geben.