Beratzhausen (in blau) leistete sich im Heimspiel gegen Dietfurt zu viele individuelle Fehler. – Foto: Bachhuber

Nierer macht's mit Köpfchen – Dietfurt zeigt Reaktion Steinsberg zementiert Platz zwei +++ Rückschlag für zu harmlose Großberger +++ Hemau feiert zweiten Saisonsieg +++ Knapp siegreiche Riedenburger beißen sich an Peising-Keeper Reischl die Zähne aus Verlinkte Inhalte Kreisliga 2 Riedenburg TSV Dietfurt Beratzhausen SG Oberndorf + 10 weitere

In der Kreisliga 2 marschiert der immer noch unbesiegte TV Riedenburg weiter Richtung Meisterschaft. Überraschungsteam FSV Steinsberg konnte den zweiten Platz weiter festigen. Eine gute Reaktion auf den nun fixen Punktabzug zeigte der TSV Dietfurt in Beratzhausen. Im Tabellenkeller bejubelte der TV Hemau den zweiten Saisondreier. So liefen die Partien.



Ein knapper, aber hochverdienter Pflichtsieg für den Spitzenreiter! Dominante Riedenburger verzweifelten förmlich am bärenstarken SG-Torwart Andreas Reischl. Ein Mal konnte der Routinier aber doch überwunden werden. Und zwar in der 24. Minute durch Tobias Weigl aus nächster Nähe. Auch im weiteren Spielverlauf fanden die TV-Stürmer immer wieder in Reischl ihren Meister, der eine deutlich höhere Niederlage verhinderte. Die Heimelf blieb aus dem Spiel heraus ohne echte Torchance.







In einem typischen Kampfspiel hielt Schlusslicht Hemau die zuletzt aufstrebenden Undorfer knapp nieder. Für das Tor des Tages zeichnete Michael Meier nach einer knappen halben Stunde verantwortlich. Die Gastgeber agierten zwar engagiert, konnten aber ihre Möglichkeiten nicht in Zählbares ummünzen. Und so durfte der TVH mit dem Schlusspfiff den zweiten Saisonsieg feiern, der auch nicht unverdient war.







Zwei relativ unterschiedliche Halbzeiten sahen die Zuschauer am Donauufer. In einem chancenreichen ersten Abschnitt erzielte Oberndorf/Matting vom Elfmeterpunkt die Führung. Und verpasste es, das zweite Tor nachzulegen. Die Gäste kamen gestärkt aus der Halbzeitpause und erzielten – ebenfalls per Elfmeter – den verdienten Ausgleichstreffer. Über die gesamte Spieldauer gesehen, war die Punkteteilung wohl leistungsgerecht.







Was für eine Schlussphase in Lupburg: Über 75 Minuten lang fielen keine Tore, dann vier Tore innerhalb einer Viertelstunde. Beide Teams forcierten den Dreier. Zwei Mal ging der Platzhirsch in Führung, beide Male fand Painten die passende Antwort. In der Nachspielzeit bescherte Routinier Thomas Nierer den Gästen mit seinem zweiten Kopfballtor im Spiel doch noch einen Punkt.







Überraschungsteam FSV Steinsberg zementiert mit einem souveränen Heimsieg den zweiten Tabellenplatz! Beim 4:0 über Sinzing konnte sich die Dobler-Elf hintenraus einen verschossenen Elfmeter leisten. Mit dem dritten Tor nach einer guten Stunde war der Drops gelutscht. Aufgrund eines klaren Chancenplus gewannen die Hausherren das Spiel absolut verdient.







Die Dietfurter haben eine gute Reaktion gezeigt auf den seit wenigen Tagen fixierten Punktabzug. Am Sonntag profitierte die Top-Offensive des TSV auch von (zu vielen) individuellen Fehlern der gegnerischen Defensive. Wegen zwei Zeitstrafen musste Beratzhausen 20 Minuten lang in Unterzahl ran. „Wir haben in der ersten Hälfte eine absolut reife Leistung gezeigt und uns eine klare Führung erarbeitet. Danach haben wir ein wenig nachgelassen, aber trotzdem hochverdient gewonnen“, sagte ein zufriedener Gästecoach Matthias Pfeifer nach der Partie.



Einen ziemlich gebrauchten Nachmittag erwischten die Bergler Buam. Sie traten auf heimischem Geläuf über weite Strecken zu harmlos aus. Effizienter, griffiger und agiler agierten die Gäste aus Hohenschambach. Dementsprechend gewannen sie verdient – und verkürzen den Rückstand zum TSV auf drei Punkte. In der Nachspielzeit fielen noch zwei Treffer.

