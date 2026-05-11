Niendorfer TSV gratuliert: Louis Lemke schreibt HSV-Geschichte

Der Hamburger SV hat beim 3:2 gegen den SC Freiburg nicht nur den Heimsieg gefeiert, sondern auch einen besonderen Moment für die eigene Nachwuchsarbeit erlebt. Louis Lemke wurde in der Nachspielzeit eingewechselt und feierte mit 16 Jahren und 214 Tagen sein Bundesliga-Debüt. Damit ist der U17-Nationalspieler nun der jüngste Bundesliga-Spieler der HSV-Geschichte - und das freut nicht nur den Aufsteiger, der den Klassenerhalt sicher hat.
Für den Niendorfer TSV ist dieser Schritt ebenfalls ein Grund zur Freude. Lemke trug von 2017 bis 2023 das Trikot des NTSV, ehe er zur U15 in den Volkspark wechselte. Sechs Jahre lang wurde der Offensivspieler in Niendorf ausgebildet, nun folgte der erste Einsatz bei den Profis.
Beim Heimspiel gegen Freiburg kam Lemke in der Nachspielzeit Minute für Fábio Vieira in die Partie. Zu diesem Zeitpunkt führte der HSV mit 3:2, nachdem Bakery Jatta früh getroffen hatte, Freiburg durch Igor Matanovic direkt ausgeglichen hatte und die Gastgeber nach der Pause durch Luka Vuskovic sowie Fabio Baldé auf 3:1 davongezogen waren. Matanovic verkürzte kurz vor Schluss noch einmal, doch der HSV brachte den Sieg vor 57.000 Zuschauern ins Ziel.
Für Lemke waren es nur wenige Minuten auf dem Platz, aber ein großer Schritt in seiner jungen Laufbahn. Bereits im Januar hatte er beim 2:2 gegen den FC Bayern München erstmals zum Profi-Kader gehört. Nun folgte der nächste Meilenstein.
Der Niendorfer TSV würdigte den Moment in den eigenen Vereinsmedien und erinnerte an Lemkes lange Zeit im Klub. „Von 2017 bis 2023 trug Louis unser Trikot, bevor er zur U15 in den Volkspark wechselte“, schrieb der Verein und gratulierte knapp, aber passend: „Glückwunsch Louis - und dranbleiben.“
Genau dieser Weg zeigt, wie wichtig die Arbeit der Hamburger Amateur- und Ausbildungsvereine bleibt. Bevor Talente in den Nachwuchsleistungszentren den nächsten Schritt machen, werden Grundlagen häufig über Jahre in den Stadtteilvereinen gelegt. Lemkes Debüt ist deshalb nicht nur ein besonderer HSV-Moment, sondern auch ein schöner Beleg für die Nachwuchsarbeit in Niendorf.
Mit seinem Einsatz gegen Freiburg hat Lemke einen Platz in der HSV-Historie sicher. Entscheidend wird nun sein, wie sich sein Weg weiterentwickelt. Der Sprung in den Profikader ist geschafft, die ersten Bundesliga-Minuten sind gesammelt - doch gerade bei einem 16-Jährigen bleibt Geduld der wichtigste Begleiter.
Für den Moment aber darf gefeiert werden: Ein ehemaliger Niendorfer hat Bundesliga-Geschichte geschrieben.
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