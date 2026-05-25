Niendorfer TSV: André Drawz erklärt das Erfolgsrezept der U19

Trainer André Drawz. – Foto: Verein

Die U19 des Niendorfer TSV hat sich erneut zum Deutschen Meister im Futsal gekrönt und damit einen bemerkenswerten Erfolg aus dem Vorjahr bestätigt. Für André Drawz ist dieser Titel nicht nur ein weiterer Pokal in der Vereinsgeschichte, sondern auch ein Beleg dafür, wie konsequent seine Mannschaft in den vergangenen Monaten an einer besonderen Spielidee gearbeitet hat.

Gerade diese personelle Ausgangslage macht den Titel besonders. Niendorf gewann nicht einfach mit derselben Mannschaft erneut, sondern musste die Futsal-Idee praktisch neu einstudieren. Dass der NTSV den Verein damit erneut bundesweit sichtbar machte, freut Drawz zusätzlich. Der Klub sei ohnehin in Fußball-Norddeutschland angesehen, habe sich nun aber „über ganz Deutschland zwei Mal würdig vertreten“ können.

„Es macht uns natürlich unfassbar stolz, diesen Titel gewonnen zu haben, vor allem weil wir ihn nach dem Sieg 2025 auch dieses Jahr ‘verteidigen’ konnten. Verteidigen in Anführungsstrichen, weil wir ihn, bis auf unseren Torspieler Yves, mit einem komplett neuen Kader gewonnen haben. Hinzu kommt, dass es letztes Jahr bis auf Yves alles Altjahrgänge der U19 waren und wir dieses Jahr mit fünf 2007ern und sogar sieben 2008ern nach Duisburg zum Finalturnier gefahren sind“, sagt Drawz im Gespräch mit FuPa.

Drawz beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Hallenfußball und Futsal. Schon als Kinderfußballtrainer habe er im Winter regelmäßig mit seinen Mannschaften in der Halle gearbeitet. Die Leidenschaft für diese Spielform nahm er vor drei Jahren mit zum Niendorfer TSV. Seitdem spielt die A-Jugend regelmäßig Hallenturniere und nimmt an den Futsalmeisterschaften teil.

Im ersten Teil dieses FuPa-Zweiteilers geht es um den deutschen Futsal-Titel, die besondere Niendorfer Spielidee und den sportlichen Mehrwert für die Ausbildung. Im zweiten Teil stehen anschließend die U19-Regionalliga Nord, Drawz’ Verbleib, das Bundesliga-Ziel, die Kaderplanung und der Übergang in die Oberliga-Mannschaft im Mittelpunkt.

„Die Schnelllebigkeit, die vielen Umschaltmomente, die Über-, Unter- und Gleichzahlsituationen sowie der technische und athletische Anspruch des Futsals sind alles spannende Elemente, die man gezielt trainieren und später auch auf den Fußball übertragen kann“, sagt Drawz. Die taktischen Inhalte seien zwar schon durch Spieleranzahl und Regeln anders, aber für eine ganzheitliche Entwicklung von Spielern, Spielintelligenz, Wahrnehmung und Reflexion besonders interessant.

Die Entwicklung ist messbar. 2024 wurde die Niendorfer U18 Dritter bei der Norddeutschen Futsalmeisterschaft. Danach folgten mit der U19 zwei norddeutsche und zwei deutsche Futsalmeisterschaften. Drawz blickt bereits weiter: Auch 2027 wolle man wieder angreifen, „um eventuell sogar das Triple möglich zu machen“.

Dass dieser Anspruch kein Zufall war, zeigt der interne Umgang mit der aktuellen Saison. Schon die erste Hallentrainingszeit stand unter einem klaren Motto. „Wenn ich ehrlich bin, war das seit unserer ersten Hallentrainingszeit unser intern ausgeschriebenes Ziel - Mission Titelverteidigung. Und das eben mit einem komplett neuen Kader. Die Jungs waren direkt heiß, das zu schaffen, was ihr vorheriger Jahrgang im Jahr zuvor erreicht hatte.“

Videoanalyse und ein Schlüsselmoment in Neumünster

Der Weg zum Titel war allerdings nicht sofort auf höchstem Niveau. Drawz beschreibt, dass die ersten Turniere und Spiele noch nicht dem Anspruch entsprachen. Der Trainerstab reagierte mit konsequenter Aufarbeitung. Jedes Futsal-Spiel wurde per Video aufgenommen, analysiert und gemeinsam mit der Mannschaft besprochen. Über vier bis fünf Monate entstand daraus eine eigene Spielphilosophie, die sich im entscheidenden Moment auszahlte.

Ein Schlüsselmoment war für Drawz ein traditionelles U19-Futsalhallenturnier in Neumünster. „Da haben wir beeindruckenden Futsal gespielt und mit sechs Siegen und 16:0 Toren eindrucksvoll das Turnier gewinnen können.“ Spätestens dort sei für ihn klar gewesen, dass die Mannschaft bereit für den Angriff auf den Titel war.

Besonders machte Niendorf im Futsal nicht nur die individuelle Qualität. Drawz nennt auch Intensität, Bereitschaft und Zusammenhalt. Entscheidend sei am Ende aber die taktische Idee gewesen. „Ich denke trotzdem, dass der entscheidende Faktor unsere Spielidee mit Flying-Goalkeeper und mutigem Überzahlspiel in jeder Spielphase ist. Auch wenn es ein sehr hohes Risiko birgt, hat sich mit unserem Spiel und unserer Qualität ein deutlicher Vorteil am Ende daraus ergeben.“

Diese Spielweise verlangte Mut und Präzision. Der Flying-Goalkeeper sorgt im Futsal für Überzahl, öffnet aber gleichzeitig Räume für den Gegner. Wer so spielt, braucht technische Sicherheit, gute Entscheidungen und eine Mannschaft, die Situationen gemeinsam erkennt. Drawz sagt, dass Niendorf diese Idee durch Analysen, Reflexionen, Spiele und Turniere letztlich perfektioniert habe. Die reine taktische Spielidee sei in dieser Form „einzigartig über ganz Futsal Deutschland“ gewesen.

Mehrwert für das Großfeld

Für Drawz ist der Futsal-Erfolg aber nicht losgelöst vom Fußball auf dem Großfeld zu betrachten. Er sieht den Futsal als Werkzeug, das bestimmte Ausbildungsbereiche schärft. Niendorf sei durch die Hallenzeit ballsicherer und handlungsschneller geworden, zudem etwas gewandter. Auch der Umgang mit Rückschlägen innerhalb eines Spiels habe sich verbessert.

„Beim Futsal ist es normal, auch noch einen Zwei-Tore-Rückstand in der letzten Minute aufholen zu können. Diese Mentalität haben wir in die Rückrunde mitgenommen und das ein oder andere Comeback nach Rückstand, beispielsweise das 3:2 nach 0:2 in Oldenburg, oder nach schwacher Spielphase, wie beim 5:0 gegen Kronshagen nach 0:0 zur Halbzeit, geschafft“, sagt Drawz.

Gleichzeitig bleibt der Trainer differenziert. Futsal könne die gesamte Komplexität des Fußballs nicht abbilden und das Großfeld nicht ersetzen. Aber als Tool für bestimmte Schwerpunkte sei es aus seiner Sicht wertvoll. „Trotzdem würde ich mir für eine vor allem technischere und entwicklungsorientierte Ausbildung von Jugendspielern mehr Mannschaften, Verantwortliche und Trainer wünschen, die den Mehrwert von Futsal erkennen.“

Drawz nennt konkrete Bereiche: Pressingresistenz, Handlungsschnelligkeit unter Raum-, Zeit- und Gegnerdruck, bessere 1-gegen-1-Dribblings, Entscheidungen in ballnahen Überzahlsituationen, Shielding mit Gegner im Rücken, schnellere Umschaltmomente sowie mehr Mut und Selbstbewusstsein in riskanten Situationen.

Zwei Wettbewerbe mit maximaler Akribie

Dass Niendorf nicht nur im Futsal erfolgreich war, sondern auch kurz vor der Meisterschaft in der U19-Regionalliga Nord steht, macht die Saison außergewöhnlich. Drawz sieht darin einen Beleg für die Ernsthaftigkeit, mit der Mannschaft und Trainerteam beide Wettbewerbe angegangen sind. „Wir sehen allgemein einen Mehrwert, polysportiv zu trainieren, und würden das trotz limitierter Möglichkeiten am liebsten noch weiter ausbauen und leben. Dass es nun in beiden Sportarten vermutlich zum Titel geführt hat, freut uns natürlich sehr und war nur deshalb möglich, weil alle Beteiligten jeden Wettbewerb mit maximaler Akribie ernst genommen haben.“

Der deutsche Futsal-Titel ist damit nicht nur ein isolierter Erfolg in der Halle. Er ist Teil einer Saison, in der der Niendorfer TSV auf mehreren Ebenen gezeigt hat, wie breit die Ausbildung der U19 angelegt ist. Die Mannschaft verteidigte ihren Titel mit einem neuen Kader, entwickelte eine mutige Spielidee und nahm Elemente daraus mit auf das Großfeld.

Für Drawz und den NTSV ist diese Meisterschaft deshalb mehr als ein sportlicher Moment. Sie steht für Ausbildung, Analyse, Mut und die Bereitschaft, einen Weg konsequent zu gehen, der im Jugendfußball noch lange nicht überall selbstverständlich ist.

Teil II: Nun auch Feld-Meister?

Im zweiten Teil des FuPa-Zweiteilers spricht André Drawz über die U19-Regionalliga Nord, die schwierigere Konstanz im Ligaalltag und sein persönliches Bundesliga-Ziel mit dem Niendorfer TSV. Außerdem geht es um den Niendorfer Weg in der Kaderplanung, den Übergang zur Oberliga-Mannschaft und die Verträge von Jesse Silvan Petri und Arda Köse.

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