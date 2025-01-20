Niendorf ist keine Uhrzeit zu früh! Nächster Auswärtssieg um 10.45 Uhr

Die 10.45-Uhr-Anstoßzeit liegt dem Niendorfer TSV. Schon am ersten Spieltag feierte die Mannschaft von Ali Farhadi einen 3:0-Erfolg bei Paloma, nun gelang ein ebenso wichtiger 2:0-Sieg beim Hamburg-Eimsbütteler BC. Ex-HEBC-Spieler und Ex-Profi Daniel Brückner traf früh zur Führung (5.), ehe Björn Dohrn per Foulelfmeter in der Nachspielzeit (90.+5) den Endstand herstellte. Trotz einer Roten Karte gegen Joseph Noha Akugue (35./Notbremse) verteidigte Niendorf diszipliniert und brachte den Dreier über die Zeit.

HEBC-Trainer Philipp Obloch sparte nach der Niederlage nicht mit Kritik an seiner Mannschaft: „Von uns war es offensiv einfach zu wenig. Vor dem 0:1 verlieren wir den Ball völlig leichtfertig, obwohl wir Zeit für eine Lösung gehabt hätten. Dass der Schuss dann so abgefälscht ins Tor geht, ist ärgerlich – aber dieses frühe Gegentor hat uns den Stecker gezogen. Uns fehlte die Emotionalität, die wir gebraucht hätten. Gegen den tief stehenden Block von Niendorf haben wir keine Lösungen gefunden. Wir haben zu viel außen herum gespielt, sind nicht reingegangen, nicht genug in die Box gekommen. Offensiv war das heute enttäuschend, ich hätte mir erhofft, dass wir mehr PS auf den Platz bringen.“

Auf der Gegenseite lobte Ali Farhadi die Einstellung seiner Elf: „Es war wichtig, hier nicht zu verlieren, sonst wäre HEBC an uns vorbeigezogen. Der Druck war groß, aber die Jungs haben das gut angenommen. Selbst ab der 32. Minute in Unterzahl haben wir es richtig gut gemacht und stabil verteidigt. Natürlich hatten wir dadurch weniger Aktionen nach vorne, aber entscheidend war, dass wir schwer zu bespielen sind – das haben die Jungs sehr gut umgesetzt. Unterm Strich war es verdient, dass wir die drei Punkte mitnehmen. In Phasen haben wir es reifer gespielt als HEBC.“