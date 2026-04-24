Niendorf in Süderelbe gefragt, Topspiel zwischen ETV und SC Victoria

Der 32. Spieltag der Oberliga Hamburg bringt mehrere Schlüsselspiele: Eimsbütteler TV trifft auf SC Victoria, während ETSV Hamburg bei USC Paloma gefordert ist.
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Tabellenführer Eimsbütteler TV (71 Punkte) empfängt mit SC Victoria (56) einen Gegner aus den Top vier. Während der ETV seine knappe Führung behaupten will, braucht Victoria jeden Zähler, um den Anschluss an Rang drei zu halten. Direkt dahinter lauert ETSV Hamburg (70), der nur einen Punkt Rückstand hat. Die Aufgabe bei USC Paloma ist jedoch alles andere als einfach, denn Paloma gehört zu den formstärkeren Teams der Liga und hat mit 51 Punkten weiterhin Ambitionen auf Rang vier. Auch TuS Dassendorf (64) bleibt im Rennen. Gegen TuRa Harksheide ist die Ausgangslage klar, doch ein weiterer Patzer würde den Abstand nach oben weiter vergrößern.
Im Mittelfeld treffen mehrere direkte Konkurrenten aufeinander. FC Süderelbe gegen Niendorfer TSV sowie HT 16 gegen SC Vorwärts/Wacker Billstedt sind Duelle mit Blick auf die Platzierungen zwischen Rang neun und zwölf.
Im Tabellenkeller stehen ebenfalls wichtige Spiele an: FC Teutonia 05 Ottensen ist gegen FC Türkiye Wilhelmsburg favorisiert, während SV Halstenbek-Rellingen gegen TSV Buchholz 08 dringend Punkte benötigt. Schlusslicht SV Curslack-Neuengamme empfängt den TSV Sasel.
21. Spieltag
Fr., 01.05.26 15:00 Uhr Eimsbütteler TV - TuS Dassendorf
Fr., 01.05.26 20:00 Uhr FC Süderelbe - HEBC Hamburg
Sa., 02.05.26 12:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - FK Nikola Tesla
So., 03.05.26 10:45 Uhr USC Paloma - TSV Sasel
So., 03.05.26 12:30 Uhr HT 16 - SV Curslack-Neuengamme
So., 03.05.26 13:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - SC Victoria
So., 03.05.26 14:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - TuRa Harksheide
So., 03.05.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
So., 03.05.26 15:00 Uhr ETSV Hamburg - Niendorfer TSV
33. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr SC Victoria - FC Süderelbe
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - Eimsbütteler TV
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - SV Curslack-Neuengamme
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - FC Teutonia 05 Ottensen
So., 10.05.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - ETSV Hamburg
So., 10.05.26 13:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - SV Halstenbek-Rellingen
So., 10.05.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - USC Paloma
So., 10.05.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - TuS Dassendorf
So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Sasel - HT 16
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