 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

Niendorf in Süderelbe gefragt, Topspiel zwischen ETV und SC Victoria

Oberliga Hamburg: Eimsbütteler TV empfängt SC Victoria, ETSV Hamburg muss zu USC Paloma. Niendorfer TSV muss nach Mittwoch auch am Freitag spielen.

von red · Heute, 08:11 Uhr · 0 Leser
ETV trifft auf Vicky.
ETV trifft auf Vicky. – Foto: IMAGO / Niklas Heiden

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Niend. TSV

Der 32. Spieltag der Oberliga Hamburg bringt mehrere Schlüsselspiele: Eimsbütteler TV trifft auf SC Victoria, während ETSV Hamburg bei USC Paloma gefordert ist.

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Tabellenführer Eimsbütteler TV (71 Punkte) empfängt mit SC Victoria (56) einen Gegner aus den Top vier. Während der ETV seine knappe Führung behaupten will, braucht Victoria jeden Zähler, um den Anschluss an Rang drei zu halten. Direkt dahinter lauert ETSV Hamburg (70), der nur einen Punkt Rückstand hat. Die Aufgabe bei USC Paloma ist jedoch alles andere als einfach, denn Paloma gehört zu den formstärkeren Teams der Liga und hat mit 51 Punkten weiterhin Ambitionen auf Rang vier. Auch TuS Dassendorf (64) bleibt im Rennen. Gegen TuRa Harksheide ist die Ausgangslage klar, doch ein weiterer Patzer würde den Abstand nach oben weiter vergrößern.

Buchholz gegen SVHR

Im Mittelfeld treffen mehrere direkte Konkurrenten aufeinander. FC Süderelbe gegen Niendorfer TSV sowie HT 16 gegen SC Vorwärts/Wacker Billstedt sind Duelle mit Blick auf die Platzierungen zwischen Rang neun und zwölf.

Im Tabellenkeller stehen ebenfalls wichtige Spiele an: FC Teutonia 05 Ottensen ist gegen FC Türkiye Wilhelmsburg favorisiert, während SV Halstenbek-Rellingen gegen TSV Buchholz 08 dringend Punkte benötigt. Schlusslicht SV Curslack-Neuengamme empfängt den TSV Sasel.

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Liveticker: FC Süderelbe - Niendorfer TSV

Heute, 19:30 Uhr
FC Süderelbe
FC SüderelbeSüderelbe
Niendorfer TSV
Niendorfer TSVNiend. TSV
19:30

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Liveticker: Eimsbütteler TV - SC Victoria

Heute, 19:45 Uhr
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria
19:45

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Liveticker: TuS Dassendorf - TuRa Harksheide

Morgen, 13:00 Uhr
TuS Dassendorf
TuS DassendorfDassendorf
TuRa Harksheide
TuRa HarksheideHarksheide
13:00

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Liveticker: Teutonia 05 - FC Türkiye Wilhelmsburg

Morgen, 13:00 Uhr
FC Teutonia 05 Ottensen
FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05
FC Türkiye Wilhelmsburg
FC Türkiye WilhelmsburgFC Türkiye
13:00

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Liveticker: SV Curslack-Neuengamme - TSV Sasel

Morgen, 15:00 Uhr
SV Curslack-Neuengamme
SV Curslack-NeuengammeCurs.-Neueng
TSV Sasel
TSV SaselTSV Sasel
15:00

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Liveticker: USC Paloma - ETSV Hamburg

So., 26.04.2026, 10:45 Uhr
USC Paloma
USC PalomaUSC Paloma
ETSV Hamburg
ETSV HamburgETSV Hamburg
10:45

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Liveticker: HEBC Hamburg - Nikola Tesla

So., 26.04.2026, 10:45 Uhr
HEBC Hamburg
HEBC HamburgHEBC Hamburg
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla
10:45

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Liveticker: HT 16 - SC Vorwärts/Wacker

So., 26.04.2026, 12:30 Uhr
HT 16
HT 16HT 16
SC Vorwärts/Wacker Billstedt
SC Vorwärts/Wacker BillstedtVorw. Wacker
12:30

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Liveticker: SV Halstenbek-Rellingen - TSV Buchholz

So., 26.04.2026, 14:00 Uhr
SV Halstenbek-Rellingen
SV Halstenbek-RellingenHalstenbek-R
TSV Buchholz 08
TSV Buchholz 08Buchholz 08
14:00

Das sind die nächsten Spieltage

21. Spieltag
Fr., 01.05.26 15:00 Uhr Eimsbütteler TV - TuS Dassendorf
Fr., 01.05.26 20:00 Uhr FC Süderelbe - HEBC Hamburg
Sa., 02.05.26 12:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - FK Nikola Tesla
So., 03.05.26 10:45 Uhr USC Paloma - TSV Sasel
So., 03.05.26 12:30 Uhr HT 16 - SV Curslack-Neuengamme
So., 03.05.26 13:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - SC Victoria
So., 03.05.26 14:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - TuRa Harksheide
So., 03.05.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - SC Vorwärts/Wacker Billstedt
So., 03.05.26 15:00 Uhr ETSV Hamburg - Niendorfer TSV

33. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr SC Victoria - FC Süderelbe
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr SC Vorwärts/Wacker Billstedt - Eimsbütteler TV
Fr., 08.05.26 19:30 Uhr TuRa Harksheide - SV Curslack-Neuengamme
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr Niendorfer TSV - FC Teutonia 05 Ottensen
So., 10.05.26 10:45 Uhr HEBC Hamburg - ETSV Hamburg
So., 10.05.26 13:00 Uhr FC Türkiye Wilhelmsburg - SV Halstenbek-Rellingen
So., 10.05.26 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - USC Paloma
So., 10.05.26 14:30 Uhr FK Nikola Tesla - TuS Dassendorf
So., 10.05.26 15:00 Uhr TSV Sasel - HT 16

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