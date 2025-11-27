Niemann visiert Aufstieg an: "Mir ist egal, wer uns dicht verfolgt"

Dreierpack als Teamleistung

Beim 5:0-Erfolg gegen die SGM Neckarwestheim glänzte Merle Niemann mit drei Treffern – und stellt doch zuerst ihre Mitspielerinnen in den Vordergrund. „Zuerst muss man ganz klar betonen, dass es eine Teamleistung war“, sagt sie. Die eigene Freude blendet sie dabei nicht aus: „Natürlich habe ich mich aber riesig darüber gefreut, nach langer Zeit wieder viele Tore erzielt zu haben und meine Mannschaft damit zum Erfolg führen zu können.“

Ritual mit lauter Musik und kleiner Performance

Gefestigt wird dieser Zusammenhalt durch ein gemeinsames Ritual, das den nüchternen 5:0-Sieg in einen emotionalen Moment verwandelt. „Gefeiert haben wir das in dem Sinne nicht direkt, aber wir haben eine kleine Tradition in der Mannschaft: Vor jedem Spiel notieren wir die Punkte, die wir in dieser Partie holen können, und setzen uns das Ziel, sie anschließend abzuhaken“, erzählt Niemann.

Nach Abpfiff rückt dann eine Spielerin besonders in den Mittelpunkt: „Nach dem Spiel wählt unsere Trainerin dann eine oder mehrere Spielerinnen aus, die besonders gute Leistungen gezeigt haben. Diese Spielerin darf anschließend mit lauter Musik und einer kleinen Performance die Punkte abstreichen. Beim 0:5-Sieg am vergangenen Sonntag wurde ich ausgewählt und durfte die Punkte streichen.“

Unbesiegt an der Spitze – der Aufstieg als realistisches Ziel

Mit 25 Punkten, Platz eins und noch ohne Niederlage ist der TSV Neuenstein längst zum Aufstiegsanwärter gereift. Niemann wägt ab, ohne zu tief zu stapeln: „Ich denke, mit unserer aktuellen Leistung ist der Aufstieg auf jeden Fall realistisch – aber festnageln möchte ich mich darauf natürlich nicht.“ Wer Neuenstein jagt, interessiert sie dabei nur am Rande: „Mir ist eigentlich egal, wer uns dicht verfolgt. Für mein Team und mich gilt es, jede Woche an unser Limit zu gehen und unsere eigenen Aufgaben zu erledigen. Dann steht uns, denke ich, nichts mehr im Wege.“ Die Bilanz mit nur fünf Gegentoren und der zweitbesten Offensive der Liga unterstreicht diese Einschätzung eindrucksvoll.

Herzblut und Entwicklung als Grundlage des Erfolgs

Gefragt nach der besonderen Stärke des Teams, verweist Niemann nicht auf Systeme oder Statistiken, sondern auf etwas, das sich schwer messen lässt: das Innenleben der Mannschaft. „Was unser Team so stark macht, kann man meiner Meinung nach erst nachvollziehen, wenn man selbst Teil davon ist“, sagt sie. Was das konkret bedeutet, beschreibt sie eindringlich: „Wir haben uns in den letzten Jahren sowohl fußballerisch als auch als Mannschaft unglaublich weiterentwickelt. Jede Einzelne von uns wächst in jedem Training über sich hinaus und lässt in jedem Spiel zu 100 % ihr Herz auf dem Platz.“

Wohlfühlort Mannschaft – und der Blick auf das Double

Trotz ihrer Treffsicherheit und der Frage nach Einsätzen in der ersten Mannschaft macht Niemann eines unmissverständlich klar: Ihr Fokus liegt auf dem aktuellen Team. „Ich fühle mich aktuell sehr wohl in der Mannschaft und habe dort meinen Platz gefunden“, betont sie. „Die Mädels haben einen großen Platz in meinem Herzen, weshalb mir der Fußball dort auch unglaublich viel Spaß macht.“

Aus dieser Verbundenheit erwachsen ambitionierte Ziele, die sie klar formuliert: „Persönlich möchte ich dieses Jahr endlich den Pokal nach Hause holen und mit dem Aufstieg das Double komplett machen, damit der perfekten Party nichts mehr im Weg steht.“

Fußballfamilie und Papa als Vorbild

„Tatsächlich muss ich nicht weit suchen, denn ich komme aus einer Fußballerfamilie – dort habe ich genügend Vorbilder“, erzählt sie. Einen stellt sie ganz nach vorne: „Wenn ich aber jemanden auswählen müsste, dann wäre es mein Papa. Sollte ich es einmal schaffen, so oft in der Zeitung zu erscheinen wie er, dann kann ich meine Kickschuhe an den Nagel hängen. :)“ Kritisch begleiten, gleichzeitig auffangen – so beschreibt sie die Rolle ihrer engsten Bezugspersonen: „Meine Familie, besonders meine Eltern, sind wohl meine größten Kritiker, aber gleichzeitig auch meine besten Unterstützer. Sie verpassen kaum ein Spiel von mir und stehen mir immer mit Rat zur Seite. Von ihnen bekomme ich also reichlich Unterstützung.“