»Niemals Rot«: Hahnbach wendet das Blatt – Weiden-Ost siegt spät Bezirksliga Nord, der Freitag: Inter Amberg hadert mit Platzverweis +++ Vohenstrauß geht daheim leer aus von Florian Würthele · Gestern, 23:29 Uhr · 0 Leser

Der SV Hahnbach (links, hier gegen die SpVgg SV Weiden II) ist weiterhin ungeschlagen. – Foto: Dagmar Nachtigall

Der SV Hahnbach und der FC Weiden-Ost gingen aus den beiden Freitagsspielen in der Bezirksliga Nord als Sieger hervor. Weiter ungeschlagene Hahnbacher profitierten im Heimspiel gegen Inter Bergsteig Amberg von einer diskutablen, frühen Roten Karte an den Gast. Parallel triumphierte der FC Ost auswärts bei der SpVgg Vohenstrauß mit 2:0 – in einem Spiel, in dem es lange nach einer Nullnummer aussah. Die Trainerstimmen:



Bastian Freisinger (Spielertrainer SV Hahnbach): „Ein hart erarbeiteter, aber hochverdienter Sieg. Hätten wir unsere Chancen genutzt, hätten wir uns selbst sehr viel leichter machen können und früher das Ergebnis klarer gestalten können. So mussten wir bis zur letzten Minute alles investieren. Wir freuen uns, dass wir unseren ersten Heimdreier geholt haben.“



Markus Kipry (Trainer SV Inter Bergsteig Amberg): „Eine sehr gute und disziplinierte Leistung meiner Mannschaft. Über einen Konter machten wir das 1:0. Dann griff der Schiedsrichter in die Partie ein, indem er aufgrund einer Notbremse die Rote Karte gab – von meiner Position aus war das niemals eine Rote Karte, es hätten noch zwei Spieler eingreifen können. Fortan mussten wir uns mit einem Mann weniger tiefer fallen lassen und bekamen kurz vor der Halbzeit das 1:1. Kurz nach der Pause fiel das 2:1. Wir haben über die gesamten 90 Minuten versucht, Hahnbach irgendwie Paroli zu bieten. Ich bin stolz auf meine Truppe, die alles reingehauen und sich auch mit einem Mann weniger nie aufgegeben hat. Man sieht eine klare Entwicklung bei der Mannschaft. Letztlich ist es bitter, wenn ein Spiel auf so eine Art und Weise entscheiden wird. Mit elf gegen elf wäre es sicherlich eine andere Geschichte gewesen.“







Nico Neidhardt (Trainer SpVggg Vohenstrauß): „Ein schlechtes Bezirksligaspiel. Lange sah es nach einem 0:0-Spiel aus. In der ersten Halbzeit haben sich die Mannschaften sehr neutralisiert. In der zweiten haben wir unsere Qualitäten nicht auf den Platz gebracht haben und unser Passspiel zu ungenau war. Letztendlich hat Weiden-Ost verdient gewonnen. Sie waren in der zweiten Hälfte galliger und präziser in ihren Pässen. Jetzt liegt der Fokus schon auf dem nächsten Wochenende mit dem Doppelspieltag. Da müssen wir definitiv wieder etwas Zählbares einfahren. Mund abputzen, weiter geht's.“



Philipp Siegert (Trainer FC Weiden-Ost): „Es war wieder mal ein intensives Spiel auf sehr schwerem Geläuf. Die erste Halbzeit war ausgeglichen; mal hatte Vohenstrauß etwas mehr vom Spiel, mal mehr. Wobei wir hier schon die etwas besseren Chancen hatten. Ähnliches Bild in der zweiten Halbzeit. Je länger das Spiel dauerte, desto mehr konnten wir das Spiel auf unsere Seite ziehen. Hintenraus haben wir die Tore gemacht. Am Ende des Tages ein verdienter Auswärtsspiel. Wichtig für uns, endlich mal zu Null gespielt zu haben.“



