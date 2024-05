»Niemals Rot« bei Ammerthal – Cham durch, Fortuna droht Relegation

Nur mit einem großen Kraftakt können Jason Sarajlic (rechts) und Fortuna Regensburg die Abstiegsrelegation noch abwenden. – Foto: Paul Hofer

Die letzten Spieltage einer Saison sind auch immer verbunden mit großen Rechenspielchen. Was wäre, wenn...? Aus oberpfälzer Sicht kann das kommende Wochenende ein Freudiges werden, stehen doch gleich drei Mannschaften unmittelbar vor dem Klassenerhalt. Der ASV Neumarkt und der ASV Cham konnten am Maifeiertag bereits alles klarmachen und einen Haken hinter den Klassenerhalt setzen. Ein Blick auf die Ausgangslagen und das Restprogramm der Mannschaften.

DJK Ammerthal: Es müsste mit dem Teufel zugehen

Ausgangslage: Der harterkämpfte Punkt in Neudrossenfeld war Gold Wert für die Mannschaft von Trainerduo Florian Schlicker und Serdal Gündogan. Denn die nun 48 Zähler sind gleichbedeutend mit dem fast sicheren Ligaerhalt – Ende gut, alles gut möchte man meinen nach einer Saison mit vielen Aufs und Abs. Fakt ist: Ein Remis aus den letzten drei Spielen reicht der DJK in jedem Fall zum direkten Klassenerhalt. Sollten Coburg und Gebenbach am Samstag remisieren, auch dann wären die Ammerthaler durch – zum einen, weil der direkte Vergleich mit dem Rang-15. FC Coburg (8 Punkte Rückstand) gewonnen wurde, zum anderen, weil auch Platz 14 die direkte Rettung für Ammerthal bedeuten würde.





Der kommende Gegner: Bereits am Freitagabend gibt der Tabellenzweite SC Eltersdorf (61) sein Stelldichein in Ammerthal. Den Meistertitel hat das Team von Dauertrainer Bernd Eigner noch nicht ganz abgeschrieben. Drei Tage nach der 0:1-Derbypleite beim ATSV Erlangen ist Wiedergutmachung angesagt. „Eltersdorf wird mit Wut in Bauch anreisen. Da die Personaldecke aktuell weiterhin etwas dünn ist, tut uns der Ausfall von Daniel Gömmel (Rotsperre) natürlich doppelt weh. Vor allem, weil es für mich zu 100 Prozent kein Kopfstoß oder dergleichen war und somit niemals Rot. Wir werden die kurze Zeit nutzen, um die Wunden zu lecken und werden am Freitag wieder alles in die Waagschale schmeißen, um zu Hause gegen Eltersdorf zu punkten“, spricht DJK-Coach Florian Schlicker vor dem Spiel an.



Ammerthals Restprogramm: SC Eltersdorf (2., H), ATSV Erlangen (8., H), SC Feucht (19., A)





Der DJK Gebenbach reicht ein Remis

Ausgangslage: Nahezu identisch zum Landkreisrivalen aus Ammerthal. Denn auch die Gebenbacher stehen nach dem jüngsten 8:1-Coup in Hof bei 48 Punkten – und somit ganz dicht vor der Nichtabstiegsfeier. Der Tabellen-14. TSV Kornburg kann die Schlicker-Elf gern noch überholen, das würde keine Rolle spielen. Schon mit einem Unentschieden gegen den 15. FC Coburg würde Gebenbach sich – und Ammerthal gleich mit – retten. Verliert man das Auswärtsspiel am Samstag, könnte man hingegen immer noch auf Relegationsrang 15 abrutschen.





Der kommende Gegner: Aufsteiger FC Coburg steht als Fünfzehnter (40) massiv unter Druck. Man muss vier Punkte auf Kornburg aufholen, um sich noch direkt retten zu können. Von der starken Herbstrunde blieb nach der Winterpause nicht mehr viel übrig, es hagelte schlicht zu viele Gegentore. Am Mittwoch zogen die Vesten-Kicker mit 1:3 in Eichstätt den Kürzeren.



Gebenbachs Restprogramm: FC Coburg (15., A), TSV Abtswind (6., H), ASV Neumarkt (7., A)





ASV Neumarkt: Aus 99,9 Prozent wurden 100 Prozent

Ausgangslage: Vor dem Maifeiertag waren die Neumarkter Adler bereits zu 99,9 Prozent gesichert. Nun herrscht, obwohl das Match in Kornburg mit 0:1 verloren ging, endgültig Gewissheit: Auch nächste Saison spielt die Mannschaft von Coach Jochen Strobel Bayernliga. Ein toller Lauf nach dem Winter macht es möglich. Bloß die beste Neumarkter Bayernliga-Saison aller Zeiten ist mit aktuell 51 Punkten nicht mehr möglich. Aber das dürfte man am Deininger Weg verschmerzen können.





Der kommende Gegner: Die spielstarke U21 des FC Ingolstadt (4., 53) ist am Samstag auf Stippvisite, sie musste den Traum von der Vizemeisterschaft durch das gestrige 1:1-Unentschieden gegen Abtswind endgültig begraben. Nach drei Remis am Stück wünschen sich die Jungschanzer in der Oberpfalz mal wieder den vollen Punktgewinn.



Neumarkts Restprogramm: FC Ingolstadt 04 II (4., H), VfB Eichstätt (3., A), DJK Gebenbach (13., H)





SV Donaustauf: Endplatzierung hat nur symbolischen Wert

Ausgangslage: Theoretisch könnte die junge Donaustaufer Mannschaft noch den 17. Platz im Endklassement erzielen. Das hätte aber nur symbolischen Wert, wird der SVD wegen seines – inzwischen auch offiziell vorgenommenen – Rückzuges aus dem Verbandsbereich doch ohnehin am Saisonende auf den letzten Tabellenplatz zurückgesetzt. Mittlerweile steht auch fest, dass Stauf den Neustart in der Kreisliga 1 Regensburg angehen wird.





Der kommende Gegner: Zu Gast am Fuße der Walhalla ist diesmal der TSV Kornburg (14., 44), für den es im Abstiegskampf noch um einiges geht. Die Mannen von Trainer Hendrik Baumgart wollen unbedingt Coburg und Fortuna Regensburg von sich halten und so zum direkten Klassenerhalt kommen. Der vergangene 1:0-Heimerfolg gegen Neumarkt war ein großer Schritt dahin.



Donaustaufs Restprogramm: TSV Kornburg (14., H), FC Ingolstadt 04 II (4., A), VfB Eichstätt (3., H)





Kantersieg beseitigte Restzweifel des ASV Cham

Ausgangslage: Kollektives Aufatmen in Cham: Durch den gestrigen 6:0-Heimsieg über Donaustauf ist alles klar in puncto Klassenerhalt. Wie man es auch dreht und wendet, die Maloku-Crew kann mit ihren 50 Zählern nicht mehr in die Relegation rutschen. Platz 14 ist zwar noch möglich, doch der bedeutet aufgrund des besseren Punktquotienten gegenüber der Bayernliga Süd ebenfalls den fixen Ligaverbleib.









Der kommende Gegner: Mit dem ATSV Erlangen (8., 51) erwartet Cham einen Tabellennachbarn, der nun ebenfalls gerettet ist und mit der Empfehlung des 1:0-Derbysieges gegen den SC Eltersdorf vom Dienstag anreist.



Chams Restprogramm: ATSV Erlangen (8., H), TSV Kornburg (14., A), FC Ingolstadt 04 II (4., H)





SV Fortuna Regensburg: Jetzt muss ein famoser Schlussspurt her

Ausgangslage: Für einen tollen und couragierten Auftritt bei Tabellenführer SpVgg Hankofen gab's letztlich keine Belohnung für die Regensburger, die ohne Punkte im Gepäck die Heimreise antreten mussten. Weil der TSV Kornburg zeitgleich sein Spiel gewann, macht das die Sache für Helmut Zeimls Mannschaft jetzt ungemein schwierig. Fünf Punkte müssen auf den Tabellen-14. Kornburg aufgeholt werden, immerhin wurde hier der direkte Vergleich gewonnen. Heißt: Von den letzten drei Spielen müssen zwei gewonnen werden, um überhaupt noch eine Chance auf die direkte Rettung zu haben. Dem Aufsteiger droht die Relegation.





Der kommende Gegner: Es klingt nach einer machbaren Aufgabe, zu Hause gegen den Drittletzten und sicheren Releganten Würzburger FV (17., 27) zu bestehen. Für die Mainfranken geht es in den letzten zwei Punktspielen im Grunde um nichts. Anschließend wird es in den „Playoffs“ wieder verdammt ernst. Fortuna und den WFV trennt zwar nur ein Tabellenplatz, aber ganze zwölf Punkte voneinander.



Fortunas Restprogramm: Würzburger FV (17., H), TSV Neudrossenfeld (10., A), SC Eltersdorf (2., H)





SSV Jahn Regensburg II: Klassenerhalt auf der Couch?

Ausgangslage: Die an diesem Wochenende spielfreie U21 des SSV Jahn ist zu 99 Prozent durch. Nur in einem einzigen Fall können Cheftrainer Christoph Jank und seine Schützlinge noch in die Relegation müssen: Dann, wenn man die letzten zwei Ligaspiele vergeigt und der FC Coburg gleichzeitig alle drei Spiele gewinnt. Coburg und der Jahn spielen nächste Woche übrigens gegeneinander. Zusätzlich muss Kornburg noch mindestens fünf Punkte einheimsen. Es ist also gut möglich, dass Jahn Regensburg an diesem Wochenende auf der Couch zum Nichtabstieg kommt.



Der kommende Gegner: spielfrei



Regensburgs Restprogramm: FC Coburg (15., H), TSV Abtswind (6., A)