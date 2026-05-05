Nielsen-Joker stechen: Satrup dreht 0:1-Rückstand gegen Inter Türkspor von Ismail Yesilyurt · Heute, 10:24 Uhr · 0 Leser

Justin Petersen (Inter Türkspor Kiel), hier gegen Jonas Schomaker (VfR Neumünster), traf für Inter Türkspor Kiel. – Foto: Ismail Yesilyurt

Inter Türkspor Kiel hat eine vielversprechende erste Halbzeit beim TSV Nordmark Satrup nicht veredeln können. Trotz einer 1:0-Führung zur Pause unterlagen die „Interisti“ am Ende mit 1:2 beim Tabellenneunten. Damit stehen die Zeichen vor den letzten beiden Spieltagen in der Oberliga Schleswig-Holstein klar auf Abschied aus der höchsten Landesklasse.

Ein goldenes Händchen in der entscheidenden Phase Die Wende in der Partie vollzog sich unmittelbar nach dem Seitenwechsel. Das gleichberechtigte Satruper Trainerduo Thomas Knuth und Lars Meyer bewies ein „goldenes Händchen“. Mit Brian und Clemens Nielsen wurden zwei Joker eingewechselt, die das Spiel innerhalb weniger Minuten drehten. Zunächst markierte Brian Nielsen in der 50. Minute seinen ersten Saisontreffer zum Ausgleich. Nur vier Minuten später war es Clemens Nielsen, der mit seinem dritten Saisontor den 2:1-Endstand herstellte.

Dieses Duell aus dem Hinspiel Till Börner (Inter Türkspor Kiel) gegen Sabastian Zamanakos (re., TSV Nordmark Satrup) gab es auch im im Rückspiel – Foto: Ismail Yesilyurt

Kiel war in der 31. Minute durch Justin Petersen in Führung gegangen. Der Treffer fiel nach einem präzisen Steckpass des spielenden Co-Trainers Rezan Acer, der nach dem Wechsel von Kilia Kiel und Ablauf seiner Sperre wieder spielberechtigt war. Doch nach der Pause verloren die Gäste völlig den Zugriff. Trainer Karim Youssef analysierte enttäuscht:

„Die ersten zehn Minuten hatten wir Probleme, uns mit diesen Einwechslungen zu sortieren. Es fehlte auch an Kaltschnäuzigkeit in den Zweikämpfen“. Verdienter Sieg durch Leistungssteigerung Während Inter Türkspor nach dem Rückstand nervös wurde und sich zunehmend in langen Bällen verlor, stabilisierte sich Satrup durch eine Umstellung auf Viererkette. Trainer Thomas Knuth sah eine deutliche Steigerung: „Wir waren deutlich griffiger in den Zweikämpfen und haben kaum noch was zugelassen. Aufgrund der deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit war es ein verdienter Sieg“. Satrup hätte das Ergebnis durch weitere Konterchancen von Ottsen sogar noch höher schrauben können. In einer hitzigen Schlussphase sahen zudem Jannik Sellmer (Satrup) und Denzel Imasün (Inter) in der Nachspielzeit jeweils die Rote Karte. Für Kiel bleibt nach dem starken ersten Durchgang nur die Ernüchterung. „Wir können mit der ersten Halbzeit nichts gewinnen“, bilanzierte Youssef nach dem verlorenen Duell. „Und Inter ist gerade erste Halbzeit, finde ich, ein hohes Tempo gegangen mit vielen Laufwegen und das konnten die dann nicht ganz durchhalten.“, erkannte Knuth.