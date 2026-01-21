Niehl-Coach Oymak: "Das braucht Zeit" – Neuzugänge aus der Landesliga

– Foto: Vanessa Bering

Der CfB Ford Niehl hat eine bewegte Hinrunde hinter sich. Nach einem schwierigen Start mit fünf Niederlagen in Serie ist das Team von Trainer Dogan Oymak (39) deutlich stabiler geworden und überwintert mit 21 Punkten auf Platz neun der Bezirksliga 1. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt komfortable zehn Zähler – ein Polster, das nach den ersten Wochen der Saison kaum vorstellbar schien.

Dabei war der Fehlstart nicht völlig aus der Luft gegriffen. Niehl traf zu Beginn fast ausschließlich auf Spitzenteams wie die SpVg Rheindörfer, Deutz 05, DJK Südwest oder den SV Schönenbach. Dennoch blieb die Ausbeute ernüchternd. Der Wendepunkt folgte Anfang Oktober im Kreispokal: Mit einem 6:0-Auswärtssieg beim SC Holweide platzte der Knoten. In der Liga folgten vier Siege, insgesamt blieb Niehl acht Pflichtspiele in Serie ungeschlagen. Oymak: "Sportlich gesehen zu wenig Punkte auf dem Konto" Trainer Dogan Oymak ordnet die Entwicklung bewusst ein. „Uns war von Anfang an bewusst, dass wir diesen Weg ganz bewusst gehen und dass er eine große Herausforderung werden würde“, sagt er rückblickend. Der Kader wurde im Sommer stark verjüngt, mehrere Spieler rückten direkt aus der A-Jugend auf. „Das braucht Zeit – und diese Zeit haben wir ihnen auch gegeben.“ Die Entwicklung stimme ihn optimistisch: „Die Entwicklung, die viele Spieler im Laufe der Hinrunde genommen haben, ist absolut positiv und macht Hoffnung auf mehr.“

Trotz der positiven Serie blickt Oymak kritisch auf die nackten Zahlen. „Insgesamt bin ich mit der Vorrunde zufrieden, auch wenn ich der Meinung bin, dass wir sportlich gesehen rund neun Punkte zu wenig auf dem Konto haben“, betont er. Ein wesentlicher Grund dafür lag in den personellen Problemen, die Niehl über weite Strecken begleiteten. Sonderlob für Kapitän Bilgül „Die personelle Situation war in der Hinrunde sehr angespannt“, erklärt der Coach. Tatsächlich lief der CfB in jedem Spiel mit einer anderen Startelf auf. „Wenn man Woche für Woche mit neuen Partnern auf dem Platz steht, fehlen zwangsläufig die Automatismen.“ Hinzu kam, dass Niehl lange Zeit ohne gelernten Stürmer auskommen musste. Umso größer ist Oymaks Anerkennung für seinen Kapitän: „Was unser Kapitän Akin Bilgül dabei als Backup-Stürmer geleistet hat, ist überragend. So einen Spieler in den eigenen Reihen zu haben, macht mich extrem glücklich.“