Niederwinkling: »Menschenfänger« Sepp Bayerl hört im Sommer auf

Der FC Niederwinkling muss sich ab sofort auf Trainersuche begeben: Im kommenden Sommer endet nämlich das Kapitel Josef "Sepp" Bayerl beim FCW. Wie der Verein bekanntgibt, wird der erfahrene Trainer seinen Posten zum Ende der laufenden Saison aus beruflichen Gründen niederlegen.
"Damit verliert der FCW nicht nur einen kompetenten Fußballfachmann, sondern auch einen echten Motivator, der das Team in einer schwierigen Phase übernommen und wieder auf Erfolgskurs gebracht hat. Im Sommer 2024 stand der FC Niederwinkling vor großen Herausforderungen: Nachdem acht Stammspieler der ersten Mannschaft ihre Laufbahnen beendet hatten oder den Verein verließen, stand ein erheblicher personeller Umbruch an. In dieser Situation übernahm Sepp Bayerl das Traineramt und stellte sich mutig der Aufgabe, aus einer verjüngten Mannschaft eine konkurrenzfähige Truppe zu formen", schreibt der Verein aus dem östlichen Landkreis Straubing-Bogen in einer Stellungnahme.
Die Installation von Bayerl erwies sich als Glücksgriff. Der 57-Jährige hauchte dem Team neues Leben ein, schaffte den Klassenerhalt und hat aus der Truppe mittlerweile eine Kreisklassen-Topteam geformt. Im Sommer in die Kreisklasse Regen umgruppiert, spielen die Winklinger um den Aufstieg in die Kreisliga mit. "Sepp ist von Anfang an wahnsinnig positiv an die Aufgabe herangegangen und hat seinem Ruf als Menschenfänger alle Ehre gemacht. Mit seiner wahnsinnig positiven Art hauchte er nicht nur der Mannschaft neues Leben ein, sondern sorgte auch im gesamten Verein für einen Aufschwung", lobt Stürmer und Sportlicher Leiter Marco Kappl seinen Trainer in den höchsten Tönen.
Auch Vorstand Josef Stadler würdigt den Einsatz des scheidenden Coaches: "Sepp hat in einer entscheidenden Phase Verantwortung übernommen und den FCW in die richtige Spur gebracht. Wir freuen uns jetzt schon auf die Rückrunde und hoffen auf zahlreiche Siege, vielleicht können wir ja den ein oder anderen Aufstiegsaspiranten noch ärgern."
Sepp Bayerl selbst wagt schon jetzt zur Winterpause und ein halbes Jahr vor seinem Abschied ein kurzes Resümee: "Es war eine intensive und schöne Zeit. Die junge Mannschaft hat bisher großartig mitgezogen und es macht Spaß mit der Truppe zu arbeiten. Die Zusammenarbeit mit den Spielern, Co – Trainern, Vorstandschaft und auch mit den Fans ist in Winkling sensationell. Aus beruflichen Gründen werde ich nochmal längere Zeit ins Ausland gehen und kann somit über die Saison hinaus nicht weitermachen. Aber zuerst steht uns noch eine wichtige Rückrunde bevor, in der wir jedes Spiel gewinnen wollen."
Die frühe Bekanntgabe der Personalie gibt dem Verein genügend Zeit, in Ruhe einen neuen Coach zu finden. Demnächst in der Winterpause hofft der Sportliche Leiter Marco Kappl darauf, einen Nachfolger präsentieren zu können.