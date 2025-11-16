Niederwinkling: »Menschenfänger« Sepp Bayerl hört im Sommer auf

Der FC Niederwinkling muss sich ab sofort auf Trainersuche begeben: Im kommenden Sommer endet nämlich das Kapitel Josef "Sepp" Bayerl beim FCW. Wie der Verein bekanntgibt, wird der erfahrene Trainer seinen Posten zum Ende der laufenden Saison aus beruflichen Gründen niederlegen.

"Damit verliert der FCW nicht nur einen kompetenten Fußballfachmann, sondern auch einen echten Motivator, der das Team in einer schwierigen Phase übernommen und wieder auf Erfolgskurs gebracht hat. Im Sommer 2024 stand der FC Niederwinkling vor großen Herausforderungen: Nachdem acht Stammspieler der ersten Mannschaft ihre Laufbahnen beendet hatten oder den Verein verließen, stand ein erheblicher personeller Umbruch an. In dieser Situation übernahm Sepp Bayerl das Traineramt und stellte sich mutig der Aufgabe, aus einer verjüngten Mannschaft eine konkurrenzfähige Truppe zu formen", schreibt der Verein aus dem östlichen Landkreis Straubing-Bogen in einer Stellungnahme.

Die Installation von Bayerl erwies sich als Glücksgriff. Der 57-Jährige hauchte dem Team neues Leben ein, schaffte den Klassenerhalt und hat aus der Truppe mittlerweile eine Kreisklassen-Topteam geformt. Im Sommer in die Kreisklasse Regen umgruppiert, spielen die Winklinger um den Aufstieg in die Kreisliga mit. "Sepp ist von Anfang an wahnsinnig positiv an die Aufgabe herangegangen und hat seinem Ruf als Menschenfänger alle Ehre gemacht. Mit seiner wahnsinnig positiven Art hauchte er nicht nur der Mannschaft neues Leben ein, sondern sorgte auch im gesamten Verein für einen Aufschwung", lobt Stürmer und Sportlicher Leiter Marco Kappl seinen Trainer in den höchsten Tönen.