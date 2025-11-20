Niederwinkling lässt aufhorchen: Lauerer wird Spielertrainer

Das ging fix: Erst vergangene Woche hat der FC Niederwinkling bekanntgegeben, dass Coach Josef "Sepp" Bayerl zum Saisonende sein Amt aus beruflichen Gründen zur Verfügung stellen wird. Nun können die Winklinger, die überraschend im Aufstiegsrennen der Kreisklasse Regen mitmischen, bereits einen Nachfolger präsentieren, der sich in der Region einen klangvollen Namen erworben hat: Der 32-jährige Johann Lauerer wird ab Sommer als Spielertrainer fungieren. Ihm zur Seite stehen werden Simon Bayerl als spielender Co-Trainer und Markus Pflügl als Assistenzcoach an der Linie.
Johann Lauerer hatte im vergangenen Sommer nach sieben Jahren den SV Neuhausen/Offenberg verlassen, um eine fußballerische Pause einzulegen. Beim SVN hatte er seine Qualitäten als Goalgetter und Spielertrainer eindrucksvoll unter Beweis stellen können. Insgesamt 102 Ligatreffer erzielte Lauerer für Neuhausen.
Niederwinklings Sportlicher Leiter Marco Kappl zeigt sich begeistert über das neue Trainerteam: "Nachdem Hanse bekanntgegeben hatte, dass er Neuhausen verlässt und ab der Saison 20226/27 wieder einsteigen will, habe ich sofort Kontakt zu ihm aufgenommen. Die Gespräche wurden schnell konkreter und wir sind sehr stolz, Hanse als Nachfolger von Josef Bayerl präsentieren zu können. Mit Markus und Simon haben wir bereits vor einigen Wochen verlängert. Beide machen aktuell einen super Job und sind gerade dabei, ihre C-Lizenz als Fußballtrainer abzulegen. In gemeinsamen Gesprächen hat sich schon gezeigt, dass es zwischen den Dreien passt und wir auf der Trainerposition für die nächsten Jahre erstklassig aufgestellt sind."
Johann Lauerer ist nach seiner Auszeit wieder heiß und begründet seine Entscheidung pro FCW wie folgt: "Ausschlaggebend war für mich das überzeugende Konzept des Vereins und die sportliche Perspektive. Ich bin motiviert, mit einem ambitionierten und jungen Team in einem fußballverrückten Dorf zu arbeiten. Ich habe die Mannschaft in der Vorrunde mehrmals gesehen und kann nur ein großes Lob an Sepp Bayerl aussprechen, der in den letzten Jahren hervorragende Arbeit geleistet hat. Die Gespräche mit dem Verein sowie mit Markus und Simon waren sehr gut, das hat von Anfang an einfach gepasst. Insgesamt hat der ganze Verein einen hervorragenden Eindruck gemacht - egal ob Spieler, Verantwortliche oder Fans. Ich freue mich, ab der nächsten Spielzeit für Winkling auf dem Platz zu stehen."
Auch der zweite Vorstand Emanuel Edsperger ist überzeugt, dass dem Verein ein Coup gelungen ist: "Bereits im ersten Gespräch hat sich gezeigt, dass wir auf einer Wellenlänge liegen, denn so funktionieren eben Dorfvereine und Hanse weiß das aus seiner Zeit in Neuhausen bestens. Wie jeder weiß, machen wir in Niederwinkling finanziell keine verrückten Dinge, umso mehr freut es mich, dass Hanse aus Überzeugung nach Winkling kommt. Auch aus diesen Grund sind wir uns sicher, dass diese Konstellation optimal passen wird."
Die wichtigsten Personalien sind also frühzeitig geklärt, ab sofort kann der FCW voll und ganz den Fokus auf das Sportliche legen, wie der Sportliche Leiter Marco Kappl abschließend betont: "Es ist schön, dass wir schon zu so einem frühen Zeitpunkt unsere Wunschlösung für die Saison 2026/27 präsentieren können. Somit können wir uns nun zu 100 Prozent auf die restlichen Spiele konzentrieren, um unserem Trainer Josef Bayerl einen würdigen Abschied zu bescheren."