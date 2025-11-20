Niederwinkling lässt aufhorchen: Lauerer wird Spielertrainer

Freuen sich auf die zukünftige Zusammenarbeit (von links): Josef Stadler (1. Vorstand), Simon Bayerl (spielender Co-Trainer), Johann Lauerer (Spielertrainer), Markus Pflügl (Co-Trainer) und Marco Kappl (Sportlicher Leiter). – Foto: FCW

Johann Lauerer hatte im vergangenen Sommer nach sieben Jahren den SV Neuhausen/Offenberg verlassen, um eine fußballerische Pause einzulegen. Beim SVN hatte er seine Qualitäten als Goalgetter und Spielertrainer eindrucksvoll unter Beweis stellen können. Insgesamt 102 Ligatreffer erzielte Lauerer für Neuhausen. Niederwinklings Sportlicher Leiter Marco Kappl zeigt sich begeistert über das neue Trainerteam: "Nachdem Hanse bekanntgegeben hatte, dass er Neuhausen verlässt und ab der Saison 20226/27 wieder einsteigen will, habe ich sofort Kontakt zu ihm aufgenommen. Die Gespräche wurden schnell konkreter und wir sind sehr stolz, Hanse als Nachfolger von Josef Bayerl präsentieren zu können. Mit Markus und Simon haben wir bereits vor einigen Wochen verlängert. Beide machen aktuell einen super Job und sind gerade dabei, ihre C-Lizenz als Fußballtrainer abzulegen. In gemeinsamen Gesprächen hat sich schon gezeigt, dass es zwischen den Dreien passt und wir auf der Trainerposition für die nächsten Jahre erstklassig aufgestellt sind."

Beim SV Neuhausen/Offenberg war Johann Lauerer Torjäger vom Dienst. – Foto: Harry Rindler

Johann Lauerer ist nach seiner Auszeit wieder heiß und begründet seine Entscheidung pro FCW wie folgt: "Ausschlaggebend war für mich das überzeugende Konzept des Vereins und die sportliche Perspektive. Ich bin motiviert, mit einem ambitionierten und jungen Team in einem fußballverrückten Dorf zu arbeiten. Ich habe die Mannschaft in der Vorrunde mehrmals gesehen und kann nur ein großes Lob an Sepp Bayerl aussprechen, der in den letzten Jahren hervorragende Arbeit geleistet hat. Die Gespräche mit dem Verein sowie mit Markus und Simon waren sehr gut, das hat von Anfang an einfach gepasst. Insgesamt hat der ganze Verein einen hervorragenden Eindruck gemacht - egal ob Spieler, Verantwortliche oder Fans. Ich freue mich, ab der nächsten Spielzeit für Winkling auf dem Platz zu stehen."