Niederwenigern gewinnt Kellerduell, RWE dreht Spiel spät

Für die Sportfreunde Königshardt bleibt es weiterhin eng im Kampf um die Klasse. Nach drei Remis musste sich der Abstiegskandidat deutlich beim SuS Haarzopf geschlagen geben. Joshua Coffie brachte die Hausherren in Führung (34.), ehe Michael Seidelmann auf 2:0 stellte (41.). Das komfortable 3:0 erzielte daraufhin Ben Ansorge im zweiten Abschnitt (49.). Zwar kamen die Sportfreunde durch Muris Kesko auf 1:3 heran (60.), allerdings sorgte Seidelmann in der 76. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages für die Entscheidung. Königshardt verbleibt auf dem Relegationsplatz. Haarzopf erobert Rang sieben.

Dostlukspor Bottrop feierte einen wichtigen Befreiungsschlag im Tabellenkeller. Beim deutlichen 6:1-Erfolg gegen das Tabellenschlusslicht FC Blau-Gelb Überruhr traf Dogukan Turan dreifach (67., 79., 87.), Arda Olgur doppelt (62., 64.) und Hüssein El-Moussa einfach (59.). Den einzigen Treffer der Gäste erzielte Chafig Guettari (71.). Dostlukspor setzte sich somit von den Abstiegsplätzen ab - fünf Punkte beträgt der Vorsprung auf den Relegationsrang. Überruhr bleibt gleichzeitig bei vier Zählern.

Die DJK Arminia Lirich sicherte sich einen überraschenden Punkt beim Favoriten Fortuna Bottrop. Dabei gingen die Gäste sogar in der 24. Minute durch Andre Peters in Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff glich Can Michalski jedoch aus (45.). Im zweiten Durchgang fielen keine weiteren Tore und somit holte die Arminia einen möglicherweise wichtigen Punkt im Kampf um die Klasse. Bottrop verblieb auf Platz sechs.

Nach 23 Minuten führte Fatihspor Essen mit 2:0 beim glasklaren favoriten SV Burgaltendorf - die Treffer erzielten Orhan Dombayci (15.) und Kaan Kazim Karakus (23.). Doch die Freude beim Abstiegskandidaten hielt nicht lange, denn Kai Nakowistch verkürzte kurz darauf auf 1:2 (29.), ehe Schevan Rascho das 2:2 markierte (36.). Kurz nach Wiederbeginn war es dann Michael Siminenko, der das 3:2 der Hausherren machte (47.) und den gleichzeitigen Endstand herbeirief. Burgaltendorf stoppte dadurch den kleinen Negativtrend. Fatishpor blieb auf dem ersten Abstiegsplatz.

Der Vogelheimer SV hatte den Tabellenzweiten Rot-Weiss Essen am Rande einer Niederlage, doch die Gäste schlugen spät noch zu. Top-Torjäger Marcel Platzek brachte den Favoriten in der 32. Minute in Führung. Doch nach der Halbzeitpause kamen die Hausherren gestärkt zurück und drehten die Partie durch einen Doppelschlag von Yannik Schümberg (49.) und Ilhan Copcu (54.). Lange schien RWE kein Mittel mehr gegen den SV zu finden, bis ein Eigentor die Gäste zurück ins Spiel brachte (80.). Doch damit war noch nicht Schluss, denn Joel Leon Bema erzielte kurz vor Ende der Partie den 3:2-Siegtreffer der Essener, die somit an Klosterhardt dran blieben.

Auch der Tabellenführer DJK Arminia Klosterhardt gab sich keine Blöße im Duell mit dem Heisinger SV. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgten Max Langerbein (61.), Hamza Velic (65.) und Jan-Niklas Pia (72.) innerhalb von elf Minuten für eine komfortable 3:0-Führung der Hausherren. Der Anschlusstreffer von Steffen Köfler (79.) änderte nichts mehr am Sieg des Tabellenführers, der somit weiterhin an der Spitze verblieb. Der SV bleibt weiterhin noch nicht endgültig gerettet.

Im Sterkrade-Derby setzte sich die SpVgg Sterkrade-Nord gegen die SpVgg Sterkrade 06/07 durch. Auf das 1:0 von Danny Perenz (13.) antwortete Sverre Müller in der 30. Minute mit dem 1:1 für die Hausherren. Die zweite Halbzeit startete umkämpft, allerdings ohne Tore. Doch dann brachte David Alexander Forbeck die Gäste erneut in Führung (73.), ehe Perenz mit seinem zweiten Treffer auf 3:1 erhöhte (80.). Kurz darauf machte Maximilian Felix Zachariasz mit dem 2:3 das Spiel wieder spannend (81.), jedoch gelang der Heimmannschaft kein weiterer Treffer. 06/07 verabschiedete sich somit aus dem Kampf um den Aufstieg.