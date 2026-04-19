Niederwenigern gewinnt Kellerduell, RWE dreht Spiel spät

Bezirksliga, Gruppe 6: Sowohl im Titelrennen als auch im Kampf um den Klassenerhalt bleibt es weiterhin spannend. Die DJK Arminia Klosterhardt und Verfolger Rot-Weiss Essen II bleiben beide siegreich im Fernduell um die Spitze. Im Keller gab es derweil ein richtungsweisendes Duell zwischen den Sportfreunden Niederwenigern II und der SpVgg Steele, welches die Sportfreunde für sich entscheiden konnten. Die SpVgg Sterkrade 06/07 verlor im Derby gegen die SpVgg Sterkrade-Nord, während der VfB Frohnhausen seine Hausaufgaben erledigte, um noch eine Resthoffnung auf einen Aufstieg aufrechtzuerhalten. Das war der 28. Spieltag:
Die Partie startete denkbar schlecht für den VfB Frohnhausen. Nach 13 gespielten Minuten versenkte Milad Mansoori den Ball unglücklich im eigenen Netz. Somit ging es mit einem 0:1-Rückstand für den VfB in die Halbzeitpause. Kurz nach der Unterbrechung war es Top-Torjäger Mohamed Said, der das 1:1 erzielte (48.), ehe Kevin Zamkiewicz die Hausherren in Führung brachte (76.). In der 90. Minute dann allerdings der Schock für Frohnhausen - Juan Camilo Perez Vasquez traf für TuSEM Essen zum 2:2. Daraufhin sah es nach einer Punkteteilung aus, bis Said ein zweites Mal zuschlug und den 3:2-Endstand besorgte (90.). Frohnhausen bleibt an den Aufstiegsplätzen dran. TuSEM verbleibt im Tabellenmittelfeld.
Für die Sportfreunde Königshardt bleibt es weiterhin eng im Kampf um die Klasse. Nach drei Remis musste sich der Abstiegskandidat deutlich beim SuS Haarzopf geschlagen geben. Joshua Coffie brachte die Hausherren in Führung (34.), ehe Michael Seidelmann auf 2:0 stellte (41.). Das komfortable 3:0 erzielte daraufhin Ben Ansorge im zweiten Abschnitt (49.). Zwar kamen die Sportfreunde durch Muris Kesko auf 1:3 heran (60.), allerdings sorgte Seidelmann in der 76. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages für die Entscheidung. Königshardt verbleibt auf dem Relegationsplatz. Haarzopf erobert Rang sieben.
Dostlukspor Bottrop feierte einen wichtigen Befreiungsschlag im Tabellenkeller. Beim deutlichen 6:1-Erfolg gegen das Tabellenschlusslicht FC Blau-Gelb Überruhr traf Dogukan Turan dreifach (67., 79., 87.), Arda Olgur doppelt (62., 64.) und Hüssein El-Moussa einfach (59.). Den einzigen Treffer der Gäste erzielte Chafig Guettari (71.). Dostlukspor setzte sich somit von den Abstiegsplätzen ab - fünf Punkte beträgt der Vorsprung auf den Relegationsrang. Überruhr bleibt gleichzeitig bei vier Zählern.
Die DJK Arminia Lirich sicherte sich einen überraschenden Punkt beim Favoriten Fortuna Bottrop. Dabei gingen die Gäste sogar in der 24. Minute durch Andre Peters in Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff glich Can Michalski jedoch aus (45.). Im zweiten Durchgang fielen keine weiteren Tore und somit holte die Arminia einen möglicherweise wichtigen Punkt im Kampf um die Klasse. Bottrop verblieb auf Platz sechs.
Nach 23 Minuten führte Fatihspor Essen mit 2:0 beim glasklaren favoriten SV Burgaltendorf - die Treffer erzielten Orhan Dombayci (15.) und Kaan Kazim Karakus (23.). Doch die Freude beim Abstiegskandidaten hielt nicht lange, denn Kai Nakowistch verkürzte kurz darauf auf 1:2 (29.), ehe Schevan Rascho das 2:2 markierte (36.). Kurz nach Wiederbeginn war es dann Michael Siminenko, der das 3:2 der Hausherren machte (47.) und den gleichzeitigen Endstand herbeirief. Burgaltendorf stoppte dadurch den kleinen Negativtrend. Fatishpor blieb auf dem ersten Abstiegsplatz.
Der Vogelheimer SV hatte den Tabellenzweiten Rot-Weiss Essen am Rande einer Niederlage, doch die Gäste schlugen spät noch zu. Top-Torjäger Marcel Platzek brachte den Favoriten in der 32. Minute in Führung. Doch nach der Halbzeitpause kamen die Hausherren gestärkt zurück und drehten die Partie durch einen Doppelschlag von Yannik Schümberg (49.) und Ilhan Copcu (54.). Lange schien RWE kein Mittel mehr gegen den SV zu finden, bis ein Eigentor die Gäste zurück ins Spiel brachte (80.). Doch damit war noch nicht Schluss, denn Joel Leon Bema erzielte kurz vor Ende der Partie den 3:2-Siegtreffer der Essener, die somit an Klosterhardt dran blieben.
Auch der Tabellenführer DJK Arminia Klosterhardt gab sich keine Blöße im Duell mit dem Heisinger SV. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgten Max Langerbein (61.), Hamza Velic (65.) und Jan-Niklas Pia (72.) innerhalb von elf Minuten für eine komfortable 3:0-Führung der Hausherren. Der Anschlusstreffer von Steffen Köfler (79.) änderte nichts mehr am Sieg des Tabellenführers, der somit weiterhin an der Spitze verblieb. Der SV bleibt weiterhin noch nicht endgültig gerettet.
Im Sterkrade-Derby setzte sich die SpVgg Sterkrade-Nord gegen die SpVgg Sterkrade 06/07 durch. Auf das 1:0 von Danny Perenz (13.) antwortete Sverre Müller in der 30. Minute mit dem 1:1 für die Hausherren. Die zweite Halbzeit startete umkämpft, allerdings ohne Tore. Doch dann brachte David Alexander Forbeck die Gäste erneut in Führung (73.), ehe Perenz mit seinem zweiten Treffer auf 3:1 erhöhte (80.). Kurz darauf machte Maximilian Felix Zachariasz mit dem 2:3 das Spiel wieder spannend (81.), jedoch gelang der Heimmannschaft kein weiterer Treffer. 06/07 verabschiedete sich somit aus dem Kampf um den Aufstieg.
Das Kellerduell zwischen den Sportfreunden Niederwenigern II und der SpVgg Steele ging deutlich an die Hausherren. Im ersten Durchgang stellten Justin Barke (27.) und Lutz Dahlhaus (29.) auf 2:0 für die Sportfreunde, ehe Malte Eckert (47.) und wieder Barke (49.) kurz nach Wiederbeginn auf 4:0 erhöhten. Die Gäste kamen durch einen Doppelpack von Fabian Handke (52., 77.) wieder auf 2:4 heran, konnten jedoch nicht weiter nachlegen. Stattdessen sorgte Marcel Modro für den 5:2-Endstand (90.). Niederwenigern setzte sich von der roten Zone ab. Steele verbleibt nur einen Punkt vor dem Relegationsplatz.
Spieldaten:
VfB Frohnhausen – TuSEM Essen 1926 3:2
VfB Frohnhausen: Kerem-Ali Temur, Dasilva Mavinga Matondo (82. Sedat Disci), Sinan Yilmaz (46. Taraba Carsten Kagnassim), Rida Hallak (88. Daniel Kalala), Milad Mansoori, Canel Ucan (90. Issa Issa), Essowavana Gbegouni, Mohamed Said, Samir Laskowski, Prince Chigamezu Igbozuruike, Muhammed Filizay (66. Kevin Zamkiewicz) - Trainer: Chamdin Said
TuSEM Essen 1926: Leon Pires-Schulten, Nico David Erbslöh, Sergej Stahl, Rico Zölzer, Sanjay Bhandari, Lukas Paulun, Jan Guthoff, Frederick Gipper, Philipp Alexander Glahn, Rico Frederik Hoffmann (70. Nadyar Khaled), Daniel Zurmühlen (82. Juan Camilo Perez Vasquez) - Trainer: Lucas Bründermann
Schiedsrichter: Raffael Beier (Düsseldorf) - Zuschauer: 75
Tore: 0:1 Milad Mansoori (13. Eigentor), 1:1 Mohamed Said (48.), 2:1 Kevin Zamkiewicz (76.), 2:2 Juan Camilo Perez Vasquez (90.+1), 3:2 Mohamed Said (90. Foulelfmeter)
Sportfreunde Niederwenigern II – SpVgg Steele 5:2
Sportfreunde Niederwenigern II: Chris-Lennard Adamek, Sebastian Schnell, Florian Finger (72. Marius Beyer), Marcel Modro, Malte Eckert, Leon Welticke (72. Marcel Schräer), Sebastian Axt (82. Malte Honisch), Lutz Dahlhaus, Niklas Niggemeyer (46. Matthias Hendricks), Noah Seyer, Justin Barke (75. Henrik Eggemann) - Trainer: Lars Diefenthal
SpVgg Steele: Dominic Hörstgen (68. Asiato-Shouda Sanganaza), Fabian Handke, Leon Tüns, Bastian Lübeck, Lirim Imeri, Maurice Jednicki, Enosch Kpessou (68. Erol Hermann), Thoma Bubullima, Asiato-Shouda Sanganaza, Luis Richard (63. Alexander Piwetz) - Trainer: Dirk Möllensiep
Schiedsrichter: Sebastian Frank (Essen) - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Justin Barke (18.), 2:0 Lutz Dahlhaus (29.), 3:0 Malte Eckert (47.), 4:0 Justin Barke (49.), 4:1 Fabian Handke (52.), 4:2 Fabian Handke (77.), 5:2 Marcel Modro (90.)
SuS Haarzopf – Sportfreunde Königshardt 4:1
SuS Haarzopf: Dennis Jochum, Maximilian Härtel, Patrick Demme, Julian Piontek, Johannes Flatow (58. Maurice Grube), Joshua Coffie (65. Thierry Buma), Timo Brandt, Michael Seidelmann (84. Thomas Denker), Ben Ansorge, Luiz Alessio Sachs (75. Marvin Pape), Yunosuke Seo (62. Justin Kaiser) - Trainer: Matthias Walter
Sportfreunde Königshardt: Chris Schmelt, Nico Nachtigall, Berkay Akay, Sven Ebbe Süsselbeck (55. Finn Busian), Felix Knappmann (55. Dennis Schlenski), Laurenz Hübinger, Denis Karic, Charalambos Pommer, Silas Baffour, Muris Kesko, Lukas Hartmann - Trainer: Kenan Hodzic
Schiedsrichter: Thorsten Dreier - Zuschauer: 64
Tore: 1:0 Joshua Coffie (34.), 2:0 Michael Seidelmann (41.), 3:0 Ben Ansorge (49.), 3:1 Muris Kesko (60.), 4:1 Michael Seidelmann (76.)
Dostlukspor Bottrop – FC Blau-Gelb Überruhr 6:1
Dostlukspor Bottrop: Fabian Fricke, Berat Arslan, Emre Ünlü, Asim Kocaman (46. Hüssein El-Moussa), Deniz Michalik, Tolga Yildirim, Nassim Ahkim, Ismail Talha Uzan (69. Jan Endres), Jonah Konzer, Abbas Jaafar (46. Arda Olgur), Dogukan Turan - Trainer: Can Uçar - Co-Trainer: Ismail Alkadi
FC Blau-Gelb Überruhr: Julian Frings, Selmir Hanici, Chafiq Guettari, Abbas Ahmed, Mohamed Ibrahim, Joab Jeshir Jambooz Lancheros, Adil Lamrini, Faithful Gold-Toluhi, Ryota Nomura, Mikail Evren Altun - Co-Trainer: Mohamed Ibrahim - Trainer: Sascha Tautges
Schiedsrichter: Abdelhak El Hattachi - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Hüssein El-Moussa (59.), 2:0 Arda Olgur (61.), 3:0 Arda Olgur (64.), 4:0 Dogukan Turan (67.), 4:1 Chafiq Guettari (71.), 5:1 Dogukan Turan (79.), 6:1 Dogukan Turan (86. Foulelfmeter)
SV Burgaltendorf – Fatihspor Essen 2001 3:2
SV Burgaltendorf: Maximilian Luke Wagner (46. Jonas Altenkamp), Leon Metke, Kai Nakowitsch, Georgios Ketsatis, Denis Naumov (60. Kevin Barra), Mehmet Can Köstekci (60. Nico Großheimann), Fabio Weber (71. Caspar Schelewski), Schevan Rascho, Michael Siminenko, Laurin Kamperhoff, Alkan Albayrak (46. Tim Karkau) - Trainer: Andreas Krippel
Fatihspor Essen 2001: Akin Karakoyun, Orhan Dombayci, Sami Essa Suleiman (45. Ali Imran Toy) (127. Ünver Coskun), Can Tunctürk, Samed Fidan, Jez Fremnong, Baki Caki (59. Callistus Chima Ojukwu), Emre Bektas (71. Cihan Aksakal), Oktay Cinar, Ayman Mallih (60. Emre Kececi), Kaan Kazim Karakus - Trainer: Adem Durmus
Schiedsrichter: Mustafa Güney - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Orhan Dombayci (15.), 0:2 Kaan Kazim Karakus (23.), 1:2 Kai Nakowitsch (29.), 2:2 Schevan Rascho (36.), 3:2 Michael Siminenko (47.)
Vogelheimer SV – Rot-Weiss Essen II 2:3
Vogelheimer SV: Leon Gonzales Montes, Yannik Schümberg, Janik Noah Eichmann, Fouad Zaitouni, David Dottai (87. Avni Yirmibes), Obiora Uzukwu, Enes Yilmaz (79. Diego Sossong Bautista), Ilhan Copcu (73. Glory Samuel Kamamona), Mika Luis Pfundner, Edis-Cem Yilmaz (68. Noah Kruse), Naoufal Nouri (86. Domagoj Zovko) - Trainer: Carsten Isenberg
Rot-Weiss Essen II: Malte Brüning, Randy-Tamufor Atanga-Akwen (61. Luis Förster), Flavio Dietz (78. Mirco Konarkowski), Ole Nissen, Nicolai Schulte-Kellinghaus, Kevin Grund, Mehmet Demirci, Orcun Mengenli, Marcel Platzek (92. Jan-Luca Geurtz), Joel Bema (89. Burak Bahadir), Arda Islam (76. Hamid Kuka) - Trainer: Stefan Lorenz
Schiedsrichter: Marcel Hempel (Emmerich) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Marcel Platzek (32.), 1:1 Yannik Schümberg (49.), 2:1 Ilhan Copcu (54.), 2:2 Mika Luis Pfundner (80. Eigentor), 2:3 Joel Bema (87.)
Fortuna Bottrop – DJK Arminia Lirich 1920 1:1
Fortuna Bottrop: Philip Pusch, Hussein Solh, Luca Fischer, Jan Larisch, Stefan Pitkowski (68. Emre Kilic), Can Michalski (83. Nick Sommer), Amanuel Haile (75. Marcel Hegemann), Ben Maarten Jansen, Lennart Dickmann (68. Hannes Ostgathe), Lennart Jablonski (68. Danny Schrödl), Niklas Wenderdel - Trainer: Sebastian Stempel
DJK Arminia Lirich 1920: Kay Weßling, Ben Pribbernow, Dominik Krath, Albin Alimusaj, Manuel Augenstein, Anthony Annan, Marouan Jenfi, Daniel Enudi, Leroi Donovan Ndjiago, Andre Peters, Ugochukwu Akubuike - Trainer: Jens Szopinski - Co-Trainer: Torsten Nienhaus
Schiedsrichter: Luca Terweide (Bocholt) - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Andre Peters (24.), 1:1 Can Michalski (45.+1)
DJK Arminia Klosterhardt – Heisinger SV 3:1
DJK Arminia Klosterhardt: Lucas Goy, Nico Harder, Meik Kunz, Vladyslav Azaronok, Emre Yalcin (81. Jannik Bystron), Samuel Zegadlo, Fabian Abel (73. Phil Wolff), Niklas Gehrmann, Max Langerbein (89. Abdul Afiz Tholley), Hamza Velic (85. Lennart Elias Rühl), Jan-Niklas Pia - Trainer: Marcel Landers
Heisinger SV: Julian Robert, Erhan Azatoglu, Kevin Patrick Konrad, Lukas Hunhoff, Nik Leiler, Semih Cimen, Merlin Kirsten (76. Jan-Lukas Lippeck), Steffen Köfler (89. Pascal Gründer), Julian Bluni, Tobias Köfler (75. Minwook Oh), Jonas Lippeck - Trainer: Slavko Franjic - Trainer: Frank Burchhardt
Schiedsrichter: Patrick Mattukat - Zuschauer: 67
Tore: 1:0 Max Langerbein (61.), 2:0 Hamza Velic (65.), 3:0 Jan-Niklas Pia (72.), 3:1 Steffen Köfler (78.)
SpVgg Sterkrade 06/07 – Spvgg Sterkrade-Nord 2:3
SpVgg Sterkrade 06/07: Jannis Heins, Finn Müller (80. Zahir Kaynar), Mats Müller, Joel Bayram (24. Said Aljumaa), Florian Pascal Lauer, Enver Ünal, Gerrit Kriegisch, Robin Papert (61. Maximilian Felix Zachariasz), Sverre Müller (80. Nicolas Strömann), Jannik Hoppe, Damian Vergara Schlootz - Trainer: Lars Mühlbauer
Spvgg Sterkrade-Nord: Nico Nowoczin, Michael Kunze, Malte Simon Benninghoff, Noah Leonard Bauditz, Jason Michael Schiewer, Fabian Drieschner (88. Dean Torben Nowoczin), Nick Perenz, David Alexander Forbeck (75. Lukas Kallweit), Danny Perenz, Elias Rams (75. Justin Beckmann), Oguzhan Mirac Cengiz (66. Maurice Brands) - Trainer: Oguzhan Cuhaci
Schiedsrichter: Julian Strunk (Xanten) - Zuschauer: 350
Tore: 0:1 Danny Perenz (12.), 1:1 Sverre Müller (30.), 1:2 David Alexander Forbeck (73.), 1:3 Danny Perenz (79.), 2:3 Maximilian Felix Zachariasz (81.)
Die nächsten Spieltage:
29. Spieltag
Fr., 24.04.26 19:45 Uhr TuSEM Essen - Burgaltend.
Sa., 25.04.26 17:00 Uhr Arm. Lirich - Haarzopf
So., 26.04.26 15:00 Uhr Fatihspor - Vogelheim
So., 26.04.26 15:00 Uhr SpVgg Steele - Dostlukspor
So., 26.04.26 15:15 Uhr Königshardt - Frohnhausen
So., 26.04.26 15:15 Uhr Heisinger SV - Sterk. 06/07
So., 26.04.26 15:30 Uhr BG Überruhr - Fort Bottrop
So., 26.04.26 15:30 Uhr Sterkr.-Nord - Niederwenig. II
So., 26.04.26 16:00 Uhr RW Essen II - Arm. Kloster
30. Spieltag
So., 03.05.26 12:15 Uhr Niederwenig. II - Heisinger SV
So., 03.05.26 14:00 Uhr Haarzopf - BG Überruhr
So., 03.05.26 15:00 Uhr Burgaltend. - Frohnhausen
So., 03.05.26 15:00 Uhr Dostlukspor - Sterkr.-Nord
So., 03.05.26 15:15 Uhr Vogelheim - TuSEM Essen
So., 03.05.26 15:30 Uhr Arm. Lirich - Königshardt
So., 03.05.26 15:30 Uhr Arm. Kloster - Fatihspor
So., 03.05.26 15:30 Uhr Sterk. 06/07 - RW Essen II
So., 03.05.26 15:30 Uhr Fort Bottrop - SpVgg Steele