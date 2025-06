Niederwenigern: Eine klare Spielidee soll den Erfolg bringen

In der abgelaufenen Saison haben die Sportfreunde den Klassenerhalt verpasst – sechs Punkte haben zum rettende Ufer gefehlt. Ausschlaggebend ist mutmaßlich der Saisonstart gewesen. In den ersten vier Spielen hatten die Niederwenigern keinen einzigen Punkt gesammelt, zudem ging der erste Dreier erst am 13. Spieltag aufs eigene Konto. Insgesamt eine magere Ausbeute für den Vorjahres-Aufsteiger. Marcel Kuhlmann, sportlicher Leiter des Clubs, lässt bei FuPa Niederrhein die Saison Revue passieren: „Die letzte Saison war ein Lehrjahr. Wir hatten einen sehr schwachen Start, dem wir lange hinterhergelaufen sind. Insgesamt hat sich die Mannschaft dennoch weiterentwickelt – der Abstieg war am Ende aber folgerichtig.“

Die Kaderplanungen sind bei den Schwarz-Gelben weitgehend abgeschlossen, dabei sind nicht viele Abgänge zu verzeichnen, was nicht unbedingt üblich ist für einen Absteiger. Zwei Spieler aus den eigenen Reihen haben jetzt ihre Schuhe an den Nagel gehangen: Jordi Barrera und Dario Schumacher. Barreira hat die vergangen vier Jahre an der Essener Straße verbracht. Verpflichtet worden sind Marc Geißler (SpVgg Steele) und Niklas Nadolny (ESC Rellinghausen), sowie Cem Ural (SSVg Velbert) und Frederik Lach (ETB SW Essen).

Geißler bringt jahrelange Erfahrung aus der Landesliga mit, anders als Nadolny – der Stürmer hat zuletzt in der Saison 2022/23 in der Landesliga gespielt, anschließend war er für die Zweitvertretung von Rellinghausen in der Kreisliga A aktiv. Der 22-jährige Ural hat für den Regionalliga-Aufsteiger aus Velbert gespielt, dort aber nie viel Spielzeit sammeln können, jetzt wartete eine neue Herausforderung auf ihn: „Mit Cem Ural kommt zudem ein junger, talentierter Torhüter, der sich mit Tim Höppner um die Nummer 1 messen wird,“ erzählt Kuhlmann. Weiter schwärmt er von einem besonderen Transfer, den die Sportfreunde festmachen konnten: „Ganz besonders freuen wir uns über die Rückkehr von Frederik Lach. Er bringt Qualität, Führung und Identifikation mit – ein absoluter Leader, der dem Team sofort helfen wird. An diesem Transfer hat der ganze Verein über zwei Jahre gearbeitet – entsprechend groß ist die Freude.“

Die Jugendarbeit soll ebenso nicht zu kurz kommen – mit Finn Baartz, Linus Hirsch und Hendrik Füllber schaffen gleich drei Spieler aus der eigenen Jugend den Schritt in die erste Herrenmannschaft. Für Kuhlmann eine extrem wichtige Entwicklung: „Unsere Nachwuchsarbeit bleibt ein zentraler Baustein für nachhaltigen Erfolg.“

Nicht zu vergessen sind die Spieler, die man erneut an den Verein binden konnte mit einer Vertragsverlängerung. Für den 31-Jährigen eine richtiger Schritt für die Weiterentwicklung und Stabilität im Verein: „Leistungsträger wie Florian Machtemes, Fabian Lümmer, Paul Renneberg, Marc Rapka oder Dominik Enz bleiben dem Verein treu. Diese Spieler stehen für Kontinuität, Qualität und absolute Identifikation mit dem Verein.“

Vielversprechende Voraussetzungen, die sich die Sportfreunde aus Niederwenigern selbst gestellt haben. Eine gute Mischung aus der Verpflichtung von erfahren Spielern, dem Setzen auf die eigene Jugend und das Halten von Akteuren, die schon den letzten Aufstieg in die Oberliga mitgemacht haben. Auch wenn Kuhlmann zurückhaltend mit der Zielsetzung umgeht, muss durchaus die Rede sein, von einem Verein mit Aufstiegsambitionen.