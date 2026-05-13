Niederviehbach tritt nicht an - SG Türk Dingolfing ist Meister

Die SG Türk Dingolfing I / FC Dingolfing III steht vorzeitig als Meister der A-Klasse Dingolfing fest – Foto: Alfred Brumbauer

In der A-Klasse Dingolfing ist vier Tage vor dem Saisonende die Entscheidung im Titelrennen gefallen: Die SG Türk Dingolfing I / FC Dingolfing III profitiert vom Nichtantritt des TSV Niederviehbach, der das Duell beim Tabellenführer aus Spielermangel vorzeitig abgeblasen hat. Der Primus erhält damit kampflos drei Punkte, die der SG zur Meisterschaft verhelfen. Dadurch steht auch fest, dass der Rangzweite FC Teisbach II in die Relegation geht.

"Die Freude ist etwas getrübt, weil wir die Meisterschaft schon gerne am Sonntag auf dem Rasen perfekt gemacht hätten. Die anschließende Feier mit unseren Fans wäre eine Highlight gewesen. So ist es jetzt etwas doof, aber wir können es nicht ändern und sind trotzdem stolz auf das Erreichte", sagt Rinos Bajraktari, der Spielertrainer des Teams ist, das mit elf Siegen in Folge zum Titel stürmte. "Die Mannschaft hat sich vor allem in Sachen Mentalität und Disziplin enorm weiterentwickelt. In den beiden Topspielen gegen unseren starken Widersacher Teisbach II waren wir voll da und beide Male die bessere Mannschaft. Daher haben wir den Titel verdient geholt", erklärt der 29-Jährige, der sich auf das Kapitel Kreisklasse riesig freut: "Das wird für uns eine tolle Geschichte. Gegen Traditionsvereine wie Wallersdorf und Gottfrieding spielen zu dürfen, wird für die Jungs eine Super-Sache, zumal in dieser Liga auch viel mehr Zuschauer als in der A-Klasse vor Ort sind."





