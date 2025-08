Niedersonthofen, ein abgeklärter Neuling

Die SG Niedersonthofen/Martinszell sammelt auch in neuer Umgebung fleißig Punkte. Nach dem 2:0-Sieg beim FC Memmingen II ist der Neuling nun sogar in der Spitzengruppe der Landesliga Südwest zu finden. Selbst wenn die Tabelle nach vier Spielen noch keine allzu große Aussagekraft hat, ist ein erster Trend erkennbar. Und der spricht vor allem für den TSV Schwabmünchen, der seine weiße Weste wahrte und die Tabellenspitze mit dem 3:1-Erfolg beim FV Illertissen verteidigte.

Das 1:1 zwischen dem TSV Aindling und VfB Durach entsprach weitgehend den Leistungen. Hochklassig verlief das Duell im ersten Abschnitt nicht gerade. Technische Fehler gab es zuhauf - und das auf beiden Seiten. Trotzdem gelang dem TSV ein erfolgreicher Abschluss. Nico Baumeister brachte David Burghart ins Spiel, der sofort abzog - 1:0. Der Ausgleich resultierte aus dem perfekten Schuss, den Gregor Mürkl aus 16 Metern abfeuerte. Nun waren die Duracher dem Sieg sogar näher, bei den nach fünf Spielen in 15 Tage müde wirkenden Aindlingern ging nicht mehr viel. (jeb, red) Lokalsport AN Schiedsrichter: Lucas Jerlich (München) - Zuschauer: 132 Tore: 1:0 David Burghart (40.), 1:1 Gregor Mürkl (71.)

Obwohl die SG Niedersonthofen/Martinszell als Neuling an den Start geht, zeigten sich die Niso-Boys gegen das im Schnitt zehn Jahre jüngere Team des FC Memmingen abgeklärter und gewannen verdient mit 2:0. In der Anfangsphase ließen die Memminger einige gute Möglichkeiten liegen. „Die hundertprozentigen Chancen haben wir nicht gemacht. Damit ist die Unzufriedenheit gestiegen und wir haben uns dann mit anderen Dingen als Fußball beschäftigt“, kritisierte FCM-Trainer Bernd Maier Undiszipliniertheiten und „Bruder Leichtsinn“, der in der Defensive Einzug hielt, „wenngleich es mit einem eigenen Führungstreffer hätte anders laufen können“. Der Gegner setzte jedem Ball nach und als ein kräftiger Platzregen einsetzte, flutschte es für die „Niso-Boys“ so richtig. Die mitgereisten SSV-Fans, die die Mehrzahl unter den 200 Zuschauern im BBZ-Stadion ausmachten, durften noch vor der Pause den Führungstreffer durch Spielertrainer Felix Thum bejubeln. Hätte Schiedsrichter Maximilian Schubert (Aschheim) nach einem Foul am auffälligsten Memminger Marvin Lang einen eigentlich fälligen Elfmeter gepfiffen, hätte die Partie noch anders laufen können. Doch Niedersonthofen hatte auch ein klares Chancenplus, sorgte durch den Kopfballtreffer von Ex-FCMler Dennis Picknik nach einem Freistoß für die Vorentscheidung und hätte das Ergebnis noch höherschrauben können. „Was wir machen sollten und wollten haben wir gegen diesen Gegner nicht auf den Platz gebracht“, sprach FCM-Trainer Maier am Ende von einer verdienten Niederlage. (ass) Schiedsrichter: Matthias Schubert (Aschheim) - Zuschauer: 200 Tore: 0:1 Felix Thum (45.), 0:2 Dennis Picknik (64.)

Der 1. FC Sonthofen hat nach dem spektakulären Derbysieg beim FC Kempten nachgelegt und zuhause gegen den FC Sätzling mit 4:0 gewonnen. Basis für den Erfolg war, dass die Sonthofer sicher in der Defensive standen und im gesamten Spiel nur eine Stätzlinger Möglichkeit zuließen. Als FCS-Keeper Marco Zettler diese entschärfte, waren bereits 75 Minuten gespielt und die Partie entschieden. Gleich der erste schöne Angriff brachte die Führung. Tobias Schmölz spielte in den Rücken der Abwehr und Spielertrainer Andreas Hindelang traf zum 1:0. Dabei blieb es bis zur Mitte der zweiten Halbzeit, dann bekam Marc Lorenz von Markus Notz den Ball im Mittelkreis zugespielt, zündete den Turbo und erhöhte auf 2:0 aus. Wenig später wurde Lorenz im Strafraum gefoult und Notz verwandelte den Elfmeter zum 3:0. Notz gelang auf Zuspiel des jungen Linus Eberle noch ein zweiter Treffer zum 4:0 Endstand. (dl) Schiedsrichter: Maximilian Hafeneder (Holzkirchen) - Zuschauer: 210 Tore: 1:0 Andreas Hindelang (11.), 2:0 Marc Lorenz (64.), 3:0 Markus Notz (69./Foulelfmeter), 4:0 Markus Notz (83.)

Für den FC Kempten war es eine englische Woche zum Vergessen. Beim FSV Pfaffenhofen kassierten die Oberallgäuer mit 0:3 die Niederlage in Folge. Dabei sah es in der ersten Halbzeit noch ganz gut aus, der FCK trat diszipliniert auf und war auf Augenhöhe mit den Ilmstädtern. Als aber Luka Brudtloff den FSV in Führung brachte, war es um den FCK geschehen. Die Kemptener verloren zusehends den Faden und fingen sich noch zwei weitere Gegentore ein. Beide Male traf Michael Senger, der beim 2:0 einen an Gabriel Hasenbichler verschuldeten Foulelfmeter verwandelte und kurz vor Schluss die Vorlage Cipollas verwertete. Schiedsrichter: Yanick Furnier (Augsburg) - Zuschauer: 250 Tore: 1:0 Luka Brudtloff (56.), 2:0 Michael Senger (72./Foulelfmeter), 3:0 Michael Senger (89.)

Obwohl es der FV Illertissen II eilig hatte, bereits nach zwei Minuten zwang Kapitän Max Merkel den gegnerischen Torhüter Fabio Zeche zu einer starken Parade, gab es am Ende eine 1:3-Niederlage gegen den TSV Schwabmünchen. Überhaupt war Zeche am Anfang nicht nur einmal im Mittelpunkt. „Dann hat man gesehen, warum Schwabmünchen bisher alle drei Spiele gewonnen hat“, sagt FVI-Trainer Herbert Sailer.

Philip Gmell traf zum 0:1. Trotzdem blieb das Geschehen auf dem Rasen weitgehend ausgeglichen, die Hausherren erzielten das 1:1 durch Lukas Wentzel per Foulelfmeter. Dieser Spielstand hielt jedoch nicht lange, weil Schwabmünchens Tim Uhde nach einem Eckball mit dem Kopf zur Stelle war. Nur drei Minuten später leisteten sich die Illertisser einen Fehler im Aufbauspiel, der vom früheren FVI-Akteur Philipp Boyer mit dem 1:3 bestraft wurde. Nach dem Seitenwechsel stemmten sich die Illertisser mit aller Macht gegen die drohende Niederlage. Trotz einiger guter Möglichkeite gelang ihnen kein weiteres Tor. „Die cleverere Mannschaft hat gewonnen“, meinte Sailer. (jürs) Lokalsport IZ

Schiedsrichter: Roland Rexha (München) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Philip Gmell (20.), 1:1 Lucas Wentzel (34./Foulelfmeter), 1:2 Tim Uhde (36.), 1:3 Philipp Boyer (39.)

Der Jubel beim SC Oberweikertshofen war groß, als der 2:0-Sieg gegen den TSV Hollenbach eingetütet war. Während die Stimmung im Hollenbacher Lager im Keller war. „Wir waren einfach schlapp“, brachte es Spielertrrainer Fatih Cosar auf den Punkt, „es fehlte uns an der Spritzigkeit und an den Ideen.“

Hollenbach fand offensiv kein Rezept, zumal der TSV im Umschaltspiel viel zu langsam und umständlich agierte, Oberweikertshofen sich leicht wieder sortieren konnte. Mit Tempo griff hingegen der SCO an, als Kapitän Moritz Leibelt mit einem Pass in die Schnittstelle Christoph Sdzuy in den Strafraum schickte. Michael Fischer konnte ihn nicht am Abschluss hindern - 1:0. Auch nach dem Wechsel hatte wohl keiner das Gefühl, dass Hollenbach das Spiel noch würde drehen können. Das 2:0 durch Nabil Tcha-Zodi war deshalb keine Überraschung mehr. (rr) Lokalsport AN

Schiedsrichterin: Paulina Koch (Waltenhofen) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Christoph Sdzuy (26.), 2:0 Nabil Tcha-Zodi (79.)

Marcel Mayr (links) sorgte mit dem 2:0 für einen komfortablen Rainer Vorsprung. – Foto: Gerd Jung