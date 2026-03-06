Niederschopfheimer Sinan Süme im Fragebogen

Ein sportliches Leben mit dem Ball an der Brust: Sinan Süme – Foto: Wolfgang Künstle

Der 29-jährige Torhüter Sinan Süme gehört beim Fußball-Verbandsligisten SV Niederschopfheim zweifellos zu den erfahrenen Leistungsträgern. Der gebürtige Hausacher mit türkischen Wurzeln hütete während seiner Laufbahn bei starken Vereinen der Region das Tor und hat beim Offenburger FV, dem FC Waldkirch und dem SV Linx einiges erlebt. Der Niederschopfheimer Trainer Jan Herdrich beschreibt seinen Keeper als einen äußerst intelligenten jungen Mann, der derzeit an der Freiburger Universität mit einer Dissertation zur Mensch-Roboter-Interaktion promoviert. Vorher hat Süme an der Offenburger Hochschule Wirtschaftsingenieurswesen studiert, an dieser Hochschule leitet er derzeit das Institut für Robotik. Weiter gehts im BZ-Plus-Artikel.