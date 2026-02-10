Niedersächsischer Fußballverband trauert um Jürgen Stebani

Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) trauert um Jürgen Stebani. Der Melbecker verstarb am 7. Februar im Alter von 75 Jahren nach schwerer Krankheit.
„Mit ihm verliert der niedersächsische Fußball eine seiner herausragenden Persönlichkeiten. Seine pragmatische Art und Hands-on-Mentalität haben den Fußball über die Verbandsgrenzen hinweg nachhaltig geprägt“, würdigte NFV-Präsident Ralph-Uwe Schaffert den Verstorbenen.
Als Funktionär war Stebanis Wirken eng mit dem Spielwesen verbunden. 1987 begann er als Beisitzer im Kreisspielausschuss Lüneburg, dessen Vorsitz er vier Jahre später übernahm. 1999 rückte er in den Bezirksspielausschuss, den er von 2006 bis 2023 führte. Bis Anfang dieses Jahres war er zudem als Staffelleiter im Bezirk aktiv.
Auf Verbandsebene wurde der gebürtige Berliner 2005 Vorsitzender des Spielausschusses. Ein Amt, das er 18 Jahre prägte und 2023 an Burkhard Walden übergab. Bis 2024 war Stebani außerdem Spielausschuss-Vorsitzender auf norddeutscher Ebene.
Überregionale Aufmerksamkeit erlangte Stebani in der Corona-Pandemie, als es darum ging, den Mannschaften trotz widriger Umstände einen Spielbetrieb zu ermöglichen. So teilte er die Regionalliga Nord zur Saison 2021/22 in zwei Staffeln mit anschließender Meister- und Abstiegsrunde ein. Bundesweit wurde anschließend anerkennend vom „Stebani-Modell“ im Norden gesprochen.
Auch auf DFB-Ebene war Stebani aktiv. Unter anderem saß er von 2009 bis 2022 im Spielausschuss. In der Saison 2021/22 war er zudem Spielleiter der 3. Liga und der Futsal-Bundesliga.
Als aktiver Fußballer war Stebani wegen seiner Kopfballstärke gefürchtet. Mindestens die Hälfte seiner 236 Tore, die er in 521 Spielen für den SV Ilmenau auf Kreis- und Bezirksebene erzielte, markierte er per Kopf. Bemerkenswert dabei: Stebani spielte nicht als Stürmer oder offensiver Mittelfeldspieler, sondern als Vorstopper und Abräumer vor der Abwehr.
Beruflich war Stebani nach dem Abschluss als Diplom-Ingenieur sechs Jahre lang wissenschaftlicher Assistent an der TU Hannover. 1983 wechselte er zur Behörde für Wissenschaft und Forschung der Freien und Hansestadt Hamburg. Dort war er 23 Jahre tätig, ehe er im November 2006 zum hauptamtlichen Bürgermeister der Samtgemeinde Ilmenau in der Lüneburger Heide gewählt wurde. Dieses Amt bekleidete er bis zu seiner Pensionierung 2014.
Für seine vielfältigen ehrenamtlichen Aktivitäten wurde Stebani mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit der DFB-Verdienstnadel, der Ernennung zum NFV-Ehrenmitglied (2023) sowie dem Ehrenvorsitz im NFV-Bezirk Lüneburg (2026).
Jürgen Stebani hinterlässt Ehefrau Regina, mit der er 51 Jahre verheiratet war. Das Paar hat zwei Töchter.
Ralph-Uwe Schaffert erklärte: „Der Niedersächsische Fußballverband würdigt die Lebensleistung von Jürgen Stebani und wird sein Wirken in dankbarer und respektvoller Erinnerung bewahren.“