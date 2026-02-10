Niedersächsischer Fußballverband trauert um Jürgen Stebani Ehrenmitglied verstirbt mit 75 Jahren von red · Heute, 08:28 Uhr · 0 Leser

– Foto: NFV

Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) trauert um Jürgen Stebani. Der Melbecker verstarb am 7. Februar im Alter von 75 Jahren nach schwerer Krankheit.

„Mit ihm verliert der niedersächsische Fußball eine seiner herausragenden Persönlichkeiten. Seine pragmatische Art und Hands-on-Mentalität haben den Fußball über die Verbandsgrenzen hinweg nachhaltig geprägt“, würdigte NFV-Präsident Ralph-Uwe Schaffert den Verstorbenen. Prägung des Spielwesens über Jahrzehnte Als Funktionär war Stebanis Wirken eng mit dem Spielwesen verbunden. 1987 begann er als Beisitzer im Kreisspielausschuss Lüneburg, dessen Vorsitz er vier Jahre später übernahm. 1999 rückte er in den Bezirksspielausschuss, den er von 2006 bis 2023 führte. Bis Anfang dieses Jahres war er zudem als Staffelleiter im Bezirk aktiv.

Auf Verbandsebene wurde der gebürtige Berliner 2005 Vorsitzender des Spielausschusses. Ein Amt, das er 18 Jahre prägte und 2023 an Burkhard Walden übergab. Bis 2024 war Stebani außerdem Spielausschuss-Vorsitzender auf norddeutscher Ebene. Überregionale Aufmerksamkeit erlangte Stebani in der Corona-Pandemie, als es darum ging, den Mannschaften trotz widriger Umstände einen Spielbetrieb zu ermöglichen. So teilte er die Regionalliga Nord zur Saison 2021/22 in zwei Staffeln mit anschließender Meister- und Abstiegsrunde ein. Bundesweit wurde anschließend anerkennend vom „Stebani-Modell“ im Norden gesprochen.