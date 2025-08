Niedersachsenpokal: Titelverteidiger und Finalist scheiden aus

– Foto: Reinhard Rehkamp

Nachdem in der vergangenen Woche bereits der TuS Bersenbrück sein Viertelfinal-Ticket gegen den MTV Wolfenbüttel dank eines 4:1-Erfolges gebucht hatte, standen an diesem Wochenende die weiteren Partien des Achtelfinales im Krombacher Niedersachsenpokal an. Dabei schlugen sich die Bezirkspokalsieger durchaus achtbar, verpassten jedoch eine Überraschung.

So zwang der Landesligist SV Bevern den klassenhöheren TSV Wetschen trotz einer über 60-minütigen Unterzahl dank des späten 1:1-Ausgleichstreffers von Lasse Härtel ins Elfmeterschießen, musste sich dort allerdings mit 3:5 geschlagen geben. Auch der Rotenburger SV aus der Landesliga Lüneburg wusste im Duell gegen den Oberligisten aus Wilhelmshaven zu überzeugen, verpasste das Viertelfinale nach einer 1:2-Heimniederlage allerdings knapp. Einen spektakulären Schlagabtausch erlebten die Zuschauer beim Duell zwischen dem Bezirkspokalsieger TSV Krähenwinkel/Kaltenweide und dem Oberligisten Lüneburger SK Hansa. Nachdem der Außenseite kurz vor der Pause durch Florian Houck in Führung gegangen war, drehte Jona-Heiko Prigge mit einem Hattrick die Partie. Und als Leon Perera drei Minuten vor dem Ende das 4:1 markierte, wähnte sich der LSK bereits in der nächsten Runde. Doch die Gastgeber gaben sich nicht auf und verkürzten durch Wlad Maslyakov und Marlon Pickert binnen zwei Minuten noch einmal auf 3:4. Für die ganz große Sensation fehlte dann jedoch die Zeit, sodass die Lüneburger mit einem blauen Auge davonkamen und sich ebenso über den Einzug ins Viertelfinale freuen durften, wie der Aufsteiger SV Holthausen Biene (3:1-Erfolg bei Lupo Martini Wolfsburg) und der 1. FC Germania Egestorf-Langreder (1:0 gegen den Heeslinger SC), die sich jeweils in den Duellen zweier Oberligisten durchsetzen konnten.

Einen bitteren Nachmittag erlebte dagegen der letztjährige Finalist aus Rehden, der nach einem 0:2-Rückstand beim FC Verden 04 kurz vor Schluss zurückkam, nur um in der vierten Minute der Nachspielzeit durch Maximilian Jäger den Nackenschlag zum 2:3 zu kassieren und sich damit aus dem Pokal verabschieden musste. Das gilt auch für den Titelverteidiger SV Atlas Delmenhorst, der zum Abschluss der Achtelfinalpartien nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit im Elfmeterschießen beim VfV Borussia 06 Hildesheim mit 5:6 unterlag. Damit endet die Mission Titelverteidigung bereits frühzeitig, während der Pokalsieger von 2024 in die nächste Runde einzieht. Damit stehen ausschließlich Oberligisten in der Runde der letzten Acht. Informationen zur Auslosung sowie den Terminen für das Viertelfinale folgen separat.