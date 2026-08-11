Niedersachsenpokal startet: Broistedt trifft erneut auf Hildesheim

Broistedt und Hildesheim kennen sich aus dem Pokal bestens. Schon in der vergangenen Saison trafen die beiden Oberligisten in der ersten Runde aufeinander. Damals setzte sich FC Pfeil Broistedt in einem umkämpften Spiel mit 3:2 durch und schaffte es anschließend bis ins Viertelfinale. Nun gibt es am Mittwoch, 12. August, ab 19 Uhr die Neuauflage – diesmal in der zweiten Runde.
Auf das Erstrundenduell zwischen HSC Hannover und Titelverteidiger Hannover 96 müssen die Zuschauer dagegen noch warten. Die Begegnung wurde auf den 9. September um 19 Uhr verlegt. Der Sieger bekommt es in der zweiten Runde auswärts mit VfL Eintracht Hannover zu tun. Die übrigen Begegnungen dieser Runde sind überwiegend für das Wochenende vom 25. bis 27. September angesetzt.
Limmer empfängt Hannover 96 zum Stadtduell
Früher geht es bei den B-Juniorinnen los. Den Auftakt bestreiten am heutigen Dienstag, 11. August, Bezirksligist ESV Fortuna Celle und VfL Wolfsburg U 15. Anstoß ist um 18.45 Uhr.
Am Donnerstag folgt eines der reizvollsten Spiele der Runde: TSV Limmer empfängt Hannover 96 U 16 zum Stadtduell. Die Partie beginnt um 19 Uhr.
Am Samstag greift mit Osnabrücker SC U 16 auch der Finalist der vergangenen Saison ein. Die Osnabrückerinnen treten um 14 Uhr bei BW Lohne an. Zeitgleich empfängt Eintracht Braunschweig den FC Gleichen. Bereits um 13.30 Uhr stehen sich TSV Apensen und MSG Brietlingen/Erbstorf gegenüber.
Den Abschluss bildet am Sonntag die Begegnung zwischen SV Weyhe und ATSV Scharmbeckstotel um 13.30 Uhr.
Zehn Teams haben ein Freilos und stehen bereits in der nächsten Runde: SpVg Aurich U 16, DJK-SV Bunnen, MF Göttingen, Lehndorfer TSV, VfL Eintracht Hannover, GVO Oldenburg, SV Meppen U 15, FC Rosengarten, SV TiMoNo und 1. FC Wunstorf.
Frauen
1. Runde
- HSC Hannover – Hannover 96 | 09.09., 19:00 Uhr
2. Runde
- FC Pfeil Broistedt – PSV Grün-Weiß Hildesheim | 12.08., 19:00 Uhr
- TSG Burg Gretesch/Osnabrücker SC – BW Hollage | 25.09., 19:30 Uhr
- SV Wendessen – Eintracht Braunschweig | 26.09., 14:30 Uhr
- VfL Eintracht Hannover – Sieger HSC Hannover/Hannover 96 | 27.09., 11:00 Uhr
- TSV Limmer – SV 06 Lehrte | 27.09., 11:00 Uhr
- SG Rodenberg – BWS Tündern-Hastenbeck | 27.09., 11:00 Uhr
- 1. FC Wolfsburg – TSV Barmke | 27.09., 11:00 Uhr
- VfL Wahrenholz – MTV Barum | 27.09., 11:00 Uhr
- FC Eintracht Northeim – SVG Göttingen | 27.09., 11:00 Uhr
- TuS Büppel – SV TiMoNo | 27.09., 11:00 Uhr
- SV Weyhe – TV Jahn Delmenhorst | 27.09., 11:00 Uhr
- SV Concordia Emsbüren – SC Spelle-Venhaus | 27.09., 11:00 Uhr
- SV Meppen – SV Heidekraut Andervenne | 27.09., 11:00 Uhr
- DJK-SV Bunnen – TuS Lutten | 27.09., 11:00 Uhr
- FC Jesteburg-Bendestorf – SV Ahlerstedt/Ottendorf | 27.09., 11:00 Uhr
- SV Ems Jemgum – SpVg Aurich | 27.09., 14:00 Uhr
B-Juniorinnen
- ESV Fortuna Celle – VfL Wolfsburg U 15 | 11.08., 18:45 Uhr
- TSV Limmer – Hannover 96 U 16 | 13.08., 19:00 Uhr
- TSV Apensen – MSG Brietlingen/Erbstorf | 15.08., 13:30 Uhr
- Eintracht Braunschweig – FC Gleichen | 15.08., 14:00 Uhr
- BW Lohne – Osnabrücker SC U 16 | 15.08., 14:00 Uhr
- SV Weyhe – ATSV Scharmbeckstotel | 16.08., 13:30 Uhr
Freilose: SpVg Aurich U 16, DJK-SV Bunnen, MF Göttingen, Lehndorfer TSV, VfL Eintracht Hannover, GVO Oldenburg, SV Meppen U 15, FC Rosengarten, SV TiMoNo und 1. FC Wunstorf.