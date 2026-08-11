Niedersachsenpokal startet: Broistedt trifft erneut auf Hildesheim

Broistedt und Hildesheim kennen sich aus dem Pokal bestens. Schon in der vergangenen Saison trafen die beiden Oberligisten in der ersten Runde aufeinander. Damals setzte sich FC Pfeil Broistedt in einem umkämpften Spiel mit 3:2 durch und schaffte es anschließend bis ins Viertelfinale. Nun gibt es am Mittwoch, 12. August, ab 19 Uhr die Neuauflage – diesmal in der zweiten Runde.

Auf das Erstrundenduell zwischen HSC Hannover und Titelverteidiger Hannover 96 müssen die Zuschauer dagegen noch warten. Die Begegnung wurde auf den 9. September um 19 Uhr verlegt. Der Sieger bekommt es in der zweiten Runde auswärts mit VfL Eintracht Hannover zu tun. Die übrigen Begegnungen dieser Runde sind überwiegend für das Wochenende vom 25. bis 27. September angesetzt.