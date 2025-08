Niedersachsenpokal: Rotenburg unterliegt Oberligisten knapp

Zunächst gab jedoch der favorisierte SVW auf dem hervorragend bespielbaren Geläuf den Ton an. Die Überlegenheit im ersten Abschnitt münzte er kurz vor der Pause in einen Treffer um. Ervin Catic netzte zum 0:1. Tim Rister ließ in Minute 54 das 0:2 folgen. Vorerst herrschten klare Verhältnisse in der Ahe, doch der RSV gab sich nicht auf. Dem eingewechselten Mohamed Ballo gelang der Anschlusstreffer - 1:2 (79.). So entwickelte sich nochmals eine umkämpfte Schlussphase, die einen Platzverweis gegen den Wilhelmshavener Leonardo Halili bot. Der Ausgleich blieb den engagierten Hausherren jedoch vergönnt.