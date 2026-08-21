Niedersachsenpokal geht ins Viertelfinale: HSC vor hoher Hürde

– Foto: Jörg Struwe

Im Niedersachsenpokal beginnt die Runde der letzten Acht. Zum Auftakt stehen zwei sportlich reizvolle Begegnungen an: SV Drochtersen/Assel empfängt am Freitag BSV Kickers Emden, einen Tag später bekommt es der HSC Hannover auswärts mit Drittligist SV Meppen zu tun.

Die Gastgeber bringen reichlich Pokalerfahrung mit. Dreimal konnte Drochtersen/Assel den Niedersachsenpokal bereits gewinnen, in der vergangenen Saison führte der Weg bis ins Finale. Entsprechend groß ist das Ziel, erneut bis in die entscheidende Phase des Wettbewerbs vorzustoßen. Emden bekommt dagegen die Gelegenheit, die deutliche Niederlage aus dem Vorjahr vergessen zu machen. Anstoß ist am Freitag um 19.30 Uhr.

Den Anfang machen am Freitagabend zwei Mannschaften, die sich bereits aus der vergangenen Pokalsaison bestens kennen. Damals erwischte Drochtersen/Assel in der ersten Runde einen herausragenden Tag und setzte sich im Ostfriesland-Stadion mit 5:0 gegen Emden durch. Diesmal geht es für beide Regionalligisten bereits um den Einzug ins Halbfinale.

Eine noch größere Herausforderung wartet am Samstag auf den HSC Hannover. Die Mannschaft aus der Regionalliga tritt beim SV Meppen an, der als Aufsteiger in dieser Saison in der 3. Liga spielt. Ursprünglich hätte Hannover Heimrecht besessen, beide Vereine verständigten sich jedoch auf einen Tausch.

Damit geht Meppen auf eigenem Platz als Favorit in die Begegnung. Für den HSC bietet der Pokal dagegen die Chance, gegen einen klassenhöheren Gegner für eine Überraschung zu sorgen. In einem K.o.-Spiel können die unterschiedlichen Ligazugehörigkeiten schnell an Bedeutung verlieren – für Hannover dürfte entscheidend sein, möglichst lange im Spiel zu bleiben und die eigenen Möglichkeiten konsequent zu nutzen. Die Partie beginnt am Samstag um 14 Uhr.

Die beiden übrigen Viertelfinals werden erst im September ausgetragen. Titelverteidiger SSV Jeddeloh II trifft am 9. September auf die FSV Schöningen. Wegen Jeddelohs Teilnahme am DFB-Pokal wurde die Begegnung nach hinten verlegt.

Noch länger müssen VfB Oldenburg und TSV Havelse auf ihr direktes Duell warten. Weil Jeddeloh seine DFB-Pokalpartie gegen den 1. FC Heidenheim im Oldenburger Marschwegstadion austrägt, wurde das Viertelfinale zwischen Oldenburg und dem Drittligisten aus Havelse auf den 23. September verlegt. Spätestens dann steht fest, welche vier Mannschaften im Niedersachsenpokal weiter vom Einzug ins Endspiel träumen dürfen.